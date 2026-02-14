Shipper mời cả dãy trọ đi ăn tiệc buffet 1,3 triệu /người rồi xin nghỉ việc luôn: Chuyện xảy ra trước Tết gây xôn xao

“Trước Tết mà anh ấy đãi cả dãy trọ một bữa buffet giá cao ngất, xong tuyên bố nghỉ việc luôn. Lúc đó tụi tôi còn tưởng anh bị áp lực quá nên… nghĩ quẩn" đó là dòng chia sẻ của một cô gái sống tại Tân Cương (Trung Quốc) trên Weibo. Câu chuyện xảy ra vào khoảng một tuần trước Tết Nguyên đán, nhưng đến nay vẫn khiến nhiều người bàn tán.

Ảnh minh họa.

Theo lời kể, cô gái lên thành phố làm việc đã 4-5 năm, thuê một phòng trọ nhỏ trong khu dân cư cũ để tiết kiệm chi phí. Cả dãy có 8 người, đa phần là lao động phổ thông và sinh viên. Ở căn phòng cuối hành lang là một anh shipper hơn 30 tuổi, sống một mình.

Anh làm giao hàng đã nhiều năm, công việc vất vả, thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào số đơn chạy mỗi ngày. Hàng xóm quen cảnh anh sáng đi sớm, đêm về muộn, có hôm mưa tuyết vẫn cố giao cho kịp giờ. Anh ít nói nhưng hiền lành, ai cần bê vác hay sửa bóng đèn đều sẵn sàng giúp.

Khoảng 23 tháng Chạp, khi ai cũng đang tính toán tiền vé xe về quê và thưởng cuối năm, anh bất ngờ gõ cửa từng phòng, thông báo: “Tối nay tôi mời mọi người đi ăn buffet. Chọn gói cao nhất.”

Cả dãy trọ sững sờ.

Với mức giá khoảng 388-450 NDT/người (xấp xỉ 1,3-1,5 triệu đồng), một bữa như vậy bằng gần nửa tháng tiền sinh hoạt của nhiều người ở đây. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có người còn đùa: “Chạy đơn trúng khách sộp rồi à?”

Đến 6 giờ tối, một chiếc xe 9 chỗ đậu trước cổng. Anh bảo quán ở trung tâm thành phố, đi taxi lẻ tẻ bất tiện nên thuê xe cho mọi người đi cùng. Khi nhân viên đưa menu, anh gần như không do dự: “Chọn gói đắt nhất.”

Không khí bàn tiệc vừa vui vừa ngượng. Nhiều người ăn mà vẫn thấp thỏm, sợ anh chi tiêu quá tay. Nhưng anh chỉ cười, liên tục gắp đồ cho mọi người, còn nói: “Coi như tiệc tất niên sớm.”

Đến giữa bữa ăn, anh đứng dậy, nâng ly và thông báo thêm một tin nữa khiến cả bàn im bặt: “Sau Tết tôi sẽ không quay lại chạy ship nữa. Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc.”

Lý do được anh kể lại sau đó càng khiến mọi người bất ngờ.

Cách đây vài ngày, trên đường giao hàng, anh dừng chân ở một điểm bán vé số ven đường. Thấy một cụ già run rẩy giữa trời lạnh, anh mua 5 tờ vé số, mỗi tờ 20 NDT, coi như ủng hộ cuối năm. Tối về phòng, anh tiện tay kiểm tra kết quả.

Trong 5 tờ ấy, có một tờ trúng giải đặc biệt trị giá 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng).

“Ban đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm. So đi so lại mấy lần mới dám tin,” anh kể.

Ảnh minh họa.

Sau khi hoàn tất thủ tục xác minh, anh lập tức làm đơn xin nghỉ. Trước Tết vài ngày, anh quyết định mời cả dãy trọ đi ăn như một lời cảm ơn và chia tay.

“Tôi ở đây mấy năm, lúc khó khăn mọi người cũng giúp đỡ. Giờ có chút may mắn, tôi không muốn lặng lẽ đi,” anh nói.

Anh cho biết dự định sau Tết sẽ về quê, xây lại nhà cho bố mẹ, mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh. Một phần tiền sẽ gửi tiết kiệm, một phần đầu tư lâu dài. Anh không có ý định tiêu xài hoang phí mà muốn “đổi hướng cuộc đời”.

Sau bữa tiệc, anh còn lì xì mỗi người 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng). Mọi người ban đầu từ chối, nhưng anh nói đó chỉ là “lộc trước năm mới”.

Cô gái đăng bài viết: “Chỉ vài ngày trước anh ấy còn ngồi bậc thềm ăn hộp cơm 10 tệ, vậy mà trước Tết đã tuyên bố nghỉ việc. Cảm giác như xem phim vậy.”

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người gọi đây là “cổ tích giữa đời thường”. Một số khác cho rằng điều đáng quý nhất không phải số tiền trúng thưởng, mà là cách anh lựa chọn nói lời chia tay, bằng một bữa tiệc tất niên đàng hoàng, thay vì lặng lẽ biến mất.

Giữa những ngày cận Tết ai cũng tất bật mưu sinh, câu chuyện về một shipper bất ngờ đổi đời rồi đãi cả dãy trọ buffet trước khi nghỉ việc khiến không ít người tin rằng, đôi khi vận may đến vào lúc không ai ngờ nhất.

Nguồn: Weibo.