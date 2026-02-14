Sau giao dịch tại tiệm vàng, người phụ nữ SN 1952 phát hiện mất túi chứa toàn lắc tay, nhẫn vàng trị giá 200 triệu đồng: Công an vào cuộc truy tìm
Công an xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng) nhanh chóng xác minh, làm rõ trình báo của người dân về việc đánh rơi 1,2 lượng vàng 24K trên địa bàn.
Chiều ngày 09/02, bà Đinh Thị Lan (SN 1952), thường trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng đến giao dịch tại tiệm vàng Kim Ánh trên địa bàn xã Bắc Bình. Trong lúc ra về, bà không may đánh rơi 1 túi vải chứa: 1 lắc vàng (5 chỉ), 1 nhẫn vàng (5 chỉ) và 1 nhẫn vàng (2 chỉ), tổng cộng 1,2 lượng vàng 24K.
Sau khi tự tìm kiếm không thành, trưa ngày 10/02, bà Lan đến trình báo tại trụ sở Công an xã Bắc Bình. Đây là số tài sản có giá trị lớn do bà tích góp trong nhiều năm nên khi phát hiện bị mất, bà rất lo lắng, hoang mang, đặc biệt trong thời điểm cận Tết Nguyên đán.
Xác định tính chất cấp bách của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bắc Bình đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, xác minh các nguồn tin liên quan. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ không quản thời gian, tập trung làm rõ diễn biến sự việc.
Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an xã đã xác định chính xác người nhặt được tài sản của bà Lan. Ngay trong đêm, tổ công tác trực tiếp làm việc, tuyên truyền, vận động người nhặt được tài sản tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số vàng để trao trả cho chủ sở hữu.
Nhận lại tài sản quý giá, bà Lan xúc động chia sẻ: “Tôi cứ ngỡ đã mất trắng vì không biết ai nhặt được, thật không ngờ các anh Công an lại tìm ra nhanh đến thế. Tôi vô cùng biết ơn!”.
Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng
