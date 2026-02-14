Xe khách 45 chỗ "nhồi nhét" 83 người

Ngày 14-2, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết ngày 13-2, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh xe khách chở quá số người quy định trên tuyến cao tốc, đơn vị đã giao Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 dừng kiểm tra ô tô khách BKS 23C-045.xx.

Lực lượng CSGT dừng kiểm tra ô tô khách BKS 23C-045.xx

Người điều khiển phương tiện là lái tài xế L.V.Đ. (SN 1986, trú tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang). Lực lượng chức năng xác định lái xe đã điều khiển ô tô khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km nhưng chở quá số người theo quy định (83 người/45 chỗ).

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế L.V.Đ. về hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ. Mức xử phạt 57 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã Thương mại dịch vụ T.P.2 (ở phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập Biên bản vi phạm hành chính về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện; 83 người/45 chỗ). Mức xử phạt 150 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu "Xe tuyến cố định" trong thời hạn 2 tháng.

Theo Cục CSGT, việc tiếp nhận, xử lý nhanh chóng các phản ánh qua nền tảng trực tuyến thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng CSGT trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời khuyến khích người dân tích cực tham gia giám sát, cung cấp thông tin vi phạm.