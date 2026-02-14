Panasonic trao gửi giá trị Nhật Bản, đồng hành cùng gia đình Việt đón Tết

Dịp Tết 2026, Panasonic tiếp nối hành trình nâng cao chất lượng sống bằng chương trình ưu đãi "Mua Panasonic chuẩn Nhật – Trúng ngay xe điện Nhật" trên toàn quốc, trao cơ hội trúng thưởng cho khởi đầu năm mới thêm thịnh vượng.

Giá trị Nhật Bản – Triết lý đằng sau niềm tin của hàng triệu gia đình Việt

Báo cáo Triển vọng tiêu dùng Việt Nam năm 2026 được BMI (đơn vị nghiên cứu thuộc Fitch Solutions) dự báo tăng trưởng mạnh mẽ, với chi tiêu hộ gia đình tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tiêu thụ 3,952 nghìn tỷ VNĐ. Số liệu cùng hành vi tiêu dùng thực tiễn phản ánh xu hướng người Việt ngày càng đầu tư nhiều hơn cho tổ ấm, đồng thời đặt tiêu chuẩn khắt khe cho chất lượng sống nâng cao.

Đặc biệt, trong giai đoạn cận Tết, thị trường ghi nhận nhu cầu mua sắm tăng cao khi các gia đình chú trọng tân trang không gian sống và nâng cấp tiện nghi sinh hoạt. Dù đa dạng sự lựa chọn, quyết định mua sắm dịp này vẫn không chỉ dừng lại ở mức "đủ dùng" mà hướng đến các giá trị bền vững và an toàn cho sức khỏe, và niềm tin thương hiệu trở thành yếu tố then chốt. Trong bối cảnh đó, tâm lý ưa chuộng hàng Nhật – vốn đã ăn sâu vào thói quen tiêu dùng của người Việt – tiếp tục khẳng định vai trò như một "bảo chứng" cho độ bền bỉ, sự chỉn chu trong chế tác và chất lượng thực thụ theo thời gian.

Hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt, Panasonic đã trọn vẹn gìn giữ niềm tin ấy, bằng việc kế thừa và trao gửi tinh hoa văn hóa Nhật Bản qua bốn giá trị cốt lõi. Đó là sự tỉ mỉ và tinh tế, nơi mỗi sản phẩm được các nghệ nhân chăm chút đến từng chi tiết nhỏ để tối ưu độ bền bỉ. Song song là sự hài hòa giữa thiết kế và công năng theo triết lý 360° Wellbeing Design, để mỗi thiết bị gia dụng trở thành mảnh ghép vừa thẩm mỹ vừa vận hành thông minh. Đặc biệt, công nghệ chăm sóc sức khỏe toàn diện đóng vai trò kim chỉ nam hướng người dùng đến một cuộc sống tiện nghi, kết hợp cùng tư duy "vị nhân sinh" thấu hiểu từng nhu cầu thực tế.

Panasonic kế thừa tinh hoa văn hóa Nhật Bản qua bốn giá trị cốt lõi, thể hiện trong từng sản phẩm trao tay khách hàng Việt

Hiện thực hóa bốn giá trị cốt lõi, Panasonic đã mang đến hệ sinh thái giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và ưu việt, hiện hữu trong từng không gian sống của người Việt. Tiêu biểu như giải pháp khí sạch toàn diện đến từ sản phẩm điều hòa, cho phép người dùng nhận diện chất lượng không khí qua hệ thống đèn hiển thị trực quan. Đặc biệt, công nghệ nanoe™ X độc quyền giúp ức chế virus, phấn hoa, các tác nhân gây dị ứng và khử mùi, kiến tạo môi trường trong lành cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người nhạy cảm với ô nhiễm không khí.

Với không gian nhà bếp, tủ lạnh Panasonic thuộc bộ giải pháp diệt khuẩn ứng dụng công nghệ nanoe™ X chủ động vô hiệu hóa 99,99% vi khuẩn (*) và giảm dư lượng thuốc trừ sâu. Trong khi đó, ngăn đông mềm chuẩn –3°C sẽ giúp thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày mà không cần rã đông. Song song, giải pháp diệt khuẩn còn được mở rộng trên các dòng máy giặt, máy sấy Panasonic, giúp chăm sóc quần áo sạch khuẩn và an tâm hơn cho cả gia đình. Nổi bật trong đó là tháp giặt sấy Panasonic Venus – sở hữu thiết kế hiện đại cùng công nghệ giặt lọc ly tâm, đảm bảo nguồn nước tinh khiết lưu thông trong lồng giặt để nâng niu từng sợi vải.

Bên cạnh đó là giải pháp nước sạch sống khỏe từ máy lọc nước kiềm Panasonic với khả năng tạo ra 7 loại nước chức năng, dải pH rộng từ ~3.0 đến 10.5. Ứng dụng công nghệ điện phân chuẩn Nhật, sản phẩm giúp loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn và virus (**), thực hiện sứ mệnh bảo vệ sức khỏe từ gốc rễ. Các thiết bị như máy rửa bát diệt khuẩn bằng nước nóng áp suất cao kết hợp cùng công nghệ sấy khí nóng nhiệt độ cao, hay lò hấp nướng chiên không dầu dải nhiệt rộng từ 50°C–250°C tích hợp hơn 70 menu tự động cũng là những giải pháp chăm sóc sức khỏe, góp phần đơn giản hóa việc nội trợ và mang lại những phút giây thư giãn cho ngày Tết trọn vẹn sum vầy.

Ưu đãi Tết 2026: "Mua Panasonic Chuẩn Nhật – Trúng ngay xe điện Nhật"

Thay lời chúc bình an gửi đến mọi khách hàng, Panasonic triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất năm với những phần quà mang đậm tinh thần Nhật Bản. Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 16/02/2026, khi chọn mua các sản phẩm Panasonic trong danh mục khuyến mại, người tiêu dùng sẽ có cơ hội trúng xe máy điện Honda ICON e phiên bản đặc biệt kèm pin (***). Đây là dòng xe điện Nhật Bản hiện đại, biểu trưng cho lối sống xanh và bền vững.

Chương trình ưu đãi cuối năm với phần quà tặng hấp dẫn, hướng đến chuẩn sống xanh và bền vững, áp dụng tại các đại lý trên toàn quốc đến hết 16/02/2026

Chương trình áp dụng cho đa dạng danh mục sản phẩm từ Điều hòa dân dụng Inverter, Tủ lạnh, Máy giặt, Máy sấy, Tủ chăm sóc quần áo đến các thiết bị điện gia dụng nhỏ có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Lưu ý rằng thời gian, thể lệ chi tiết và số lượng giải thưởng bốc thăm sẽ được áp dụng tùy theo quy định riêng của từng Đại lý thuộc hệ thống chương trình trên toàn quốc.

Panasonic cam kết luôn kiên định với các giá trị Nhật Bản để mang lại cuộc sống tiện nghi, khỏe mạnh cho người tiêu dùng Việt. Đây là thời điểm lý tưởng để tân trang tổ ấm bằng những giải pháp chuẩn mực và rước lộc may mắn đầu năm. Khách hàng nhanh chóng ghé thăm Đại lý Panasonic gần nhất để trải nghiệm và nhận ưu đãi hấp dẫn. Thông tin chi tiết được cập nhật trên website chính thức của Panasonic Việt Nam và các kênh truyền thông của Đại lý

(*) Được xác minh trong điều kiện phòng thử nghiệm của các trường đại học và viện nghiên cứu

(**) Được kiểm nghiệm bởi Trung tâm nghiên cứu khoa học môi trường Kitasato

(***) Thời gian, thể lệ tham gia, cách thức bốc thăm quay số và số lượng giải thưởng sẽ được áp dụng theo từng Đại lý thuộc chương trình. Giá trị giải thưởng được thực hiện theo hồ sơ đăng ký khuyến mại của Đại lý tại địa phương. Vui lòng xem chi tiết trên website hoặc các trang thông tin chính thức của Đại lý.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 14 – tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Q. Cầu Giấy – Hà Nội.

Hotline: 18001593

Website: https://www.panasonic.com/