Shipper ngã xe, bánh tráng và trà sữa đổ sạch: Chủ quán đăng camera an ninh toàn cảnh sự việc gây bão mạng

Ngoài việc đảm bảo thời gian giao nhận hàng, đối mặt với thời tiết, shipper còn phải giải quyết nhiều tình huống phát sinh trên đường. Thậm chí chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể khiến công sức giao hàng cả buổi đổ sông đổ biển, chưa kể áp lực phải đền đơn hay xử lý với khách.

Mới đây trên MXH lan truyền một đoạn clip khiến nhiều người thấy ấm lòng vì cách cư xử đầy cảm thông giữa người với người, cụ thể ở đây là chủ quán và shipper.

Theo đoạn camera an ninh được chủ quán ở TP.HCM chia sẻ, một nam shipper nhận đơn giao hàng bánh tráng và trà sữa nhưng trên đường đi không may bị quẹt xe và ngã làm toàn bộ đồ ăn thức uống trong đơn bị đổ hỏng. Sau sự cố, anh quay trở lại quán để báo tình hình để quán làm lại rồi đi giao cho khách.

Thay vì trách móc hay đòi tính tiền, chủ quán đã quyết định làm lại toàn bộ đơn hàng để shipper tiếp tục giao cho khách mà không lấy tiền.

“Anh shipper này em book đơn đi ship, ảnh đi sao bị quẹt xe rớt hết bánh tráng trà sữa luôn nên quay lại bên em làm lại hết cho ảnh. Cuốc xe có 20 mấy ngàn, đền đơn chắc x 6 cuốc xe. Lúc vô báo nhìn mặt ảnh buồn hiu thương lắm” - chủ quán kể lại.

Trong đoạn clip, chủ quán nói "Được rồi anh cứ giao giùm em đi" còn nam shipper liên tục cúi đầu, khoanh tay "Dạ em cảm ơn" trước khi rời đi.

Shipper cúi đầu, khoanh tay cảm ơn chủ quán

Cách ứng xử của cả chủ quán lẫn shipper đều nhận được nhiều thiện cảm từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng chính thái độ tử tế của cả hai bên đã khiến câu chuyện trở nên đẹp hơn. Vì vậy ở phần bình luận, dân tình đồng loạt để lại lời chúc tốt đẹp dành cho chủ quán buôn bán phát đạt còn nam shipper di chuyển cẩn thận hơn.

“Mong những người tử tế luôn hạnh phúc và bình an”, “Thấy bạn shipper gãi đầu, khoanh tay cúi đầu cảm ơn, chắc chị chủ cũng ấm lòng”, “Chị chủ quán tốt bụng quá, mong chị đắt khách”, “Chúc quán luôn mua may bán đắt, quá trời dễ thương quán ơi”, “Chủ shop dễ thương quá, mong shop có được nhiều đơn, bán liên tục nha”, “Không ở gần nhưng chúc shop may mắn nhé, quá tốt”,... là một số bình luận từ dân tình.

Đặc biệt, nhiều shipper và chủ quán cũng chia sẻ tình huống tương tự. Họ cho rằng tình huống shipper làm rơi, hỏng đơn hàng không hiếm gặp và chủ yếu các khách hàng và chủ quán đều chọn cảm thông, hỗ trợ thay vì trách móc:

- Đợt Tết tui ship bánh kem cho người ta mà làm rớt. Cả nhà khách cho qua, cười vui vẻ còn tui xin lỗi quá trời. Tui bảo để đền vì bánh ta cúng nhưng họ không bắt đền gì cả. Cảm ơn rất nhiều!

- Trước tui cũng vậy, quán pizza mà họ cũng làm lại không lấy tiền.

- Tui thì chờ đơn lâu, được anh chị quán phở tặng cho phần phở gà trộn rất ngon.

- Tui là khách mà bữa tui bị nè. Cái bánh kem 550k mà bạn sinh viên ship tới tui là cái bánh banh chành. Bắt đền thì thấy tội quá nên tui phải mua cái khác.

- Bình thường các chủ quán đều được cho lại. Có khi tui đi giao cơm mà đứt dây rớt cơm, quay lại thì nhân viên làm cho, có hôm tui đi giao lẩu gà bị húc ngã xe bị đổ nước lẩu nên phải quay lại báo với quán thì họ cũng làm lại cho. Nói chung các quán đều tốt đó, xui lắm mới trúng quán không hỗ trợ mấy tình huống này.

- Đợt tui ship 7 thố mắt cá ngừ nấu sẵn cho khách, mà tui treo sao đó bị rớt, bể hết thố. Nhưng hên là quán cho lại 7 thố có mà đưa khách chứ không đơn này ảnh đền hết tiền luôn.

S.A