Shop offline gặp khó, livestream bán trên sàn liệu có "dễ sống" hơn?

Không thay đổi thì buộc phải "rời khỏi cuộc chơi"



Tồn tại lên đến hàng thập kỷ sau màn dịch chuyển từ Facebook shop truyền thống, các sàn TMĐT đến nay vẫn luôn là kênh chủ đạo để doanh nghiệp đẩy số online. Theo báo cáo từ Mordor Intelligence, thị trường TMĐT tại Việt Nam đang đạt tốc độ tăng trưởng lên đến 25% mỗi năm và quy mô ước tính vào khoảng 25 tỷ USD, một con số rất lớn bất chấp vô vàn khó khăn, biến động của nền kinh tế và những điểm bất lợi bởi thiên tai, dịch bệnh trong hiện tại.

Tuy nhiên, một thị trường với những con số tiềm năng "khủng" như vậy cũng đưa các thương hiệu vào một cuộc cạnh tranh "một mất một còn" nếu muốn tồn tại trên sàn. Trong hơn 600.000 shop trên các sàn TMĐT, có đến 26.000 shop chỉ tồn tại chứ gần như không thể ra đơn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều shop có thể sẽ sớm phải "rời bỏ cuộc chơi" nếu không tiếp tục gồng gánh nổi mức chi phí khủng từ sàn cũng như hàng trăm khoản chi không tên khác.

Để tránh rơi vào tình trạng này, các shop cần phải triển khai những phương pháp bán hàng tối ưu hơn để tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới, đi được lượng đơn cao và trên hết là đưa shop tăng trưởng lên những mức ranking tốt hơn trên sàn. Một trong những phương pháp đó chính là Live Commerce.

Live Commerce: ngành công nghiệp tỷ đô thay đổi TMĐT toàn cầu

Theo Marketing To China, bán hàng qua livestream, hay còn gọi là Live Commerce đã trở thành một trong những hoạt động giải trí trực tuyến trên MXH phổ biến nhất ở Trung Quốc kể từ cuối 2015. Trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ livestream để bán hàng ở Trung Quốc đang tăng nhanh chóng, với hàng chục nghìn phiên live mỗi ngày, thu hút hơn 660 triệu lượt xem và tệp khách hàng chủ yếu từ 27 đến 39 tuổi. Ngành công nghiệp này của Trung Quốc vào năm 2023 đã đạt giá trị 4,9 nghìn tỷ nhân dân tệ (720 tỷ USD) so với chỉ 0,12 nghìn tỷ vào năm 2018, một mức tăng chóng mặt lên đến 53%.

Livestream không phải phương thức bán hàng quá mới, nhưng giờ đây nó đang trở thành "con át chủ bài" cho hầu hết các shop trên sàn TMĐT bởi khả năng giữ chân người mua trong một thời gian dài. Tại Việt Nam, sự hợp tác trong các chiến dịch Livestream giữa sàn TMĐT Shopee và nền tảng Accesstrade cũng đem về những con số vô cùng ấn tượng. Tháng 9/2024, Accesstrade Việt Nam đã tổ chức loạt livestream với doanh thu đạt hơn 3 tỷ đồng chỉ trong 12 tiếng sale của Shopee. Ngoài ra, Accesstrade còn hợp tác với sàn TMĐT Lazada và đạt 6570 đơn hàng trong tổng số 501 phiên live chỉ sau vài tuần. Việc tổ chức và vận hành các phiên live tần suất lớn không chỉ là chiến lược liên quan đến những sản phẩm xuất hiện trực tiếp trong buổi live, mà nó còn quyết định đến việc bán thêm, bán chéo, tìm khách mới, giữ khách cũ cho toàn bộ sự tăng trưởng của shop về lâu dài.

Trong cuộc chạy đua livestream trên sàn với khối lượng công việc khổng lồ trong tất cả các khâu, nhu cầu của shop về một nền tảng giúp lựa chọn KOS, booking phiên live, quản lý tập trung tất cả các chiến dịch chỉ trong một dashboard, là rất lớn. Và AT Live Hub là giải pháp sinh ra để giúp doanh nghiệp đơn giản hóa tất cả các bước khi tổ chức live mà vẫn thu về kết quả cao nhất.

AT Live Hub: nơi có tất cả những gì doanh nghiệp cần cho việc vận hành livestream

AT Live Hub là sản phẩm thuộc Accesstrade Việt Nam, nơi vận hành hàng chục ngàn phiên live mỗi tháng bằng cách kết nối MCN - Nhãn Hàng - KOC/KOL/Host trên cùng một nền tảng. Tại đây, nhãn hàng có thể book live chỉ với 1 chạm, dễ dàng như thể "đặt vé xem phim", tiếp cận với hàng ngàn MCN/ KOC/KOL/Host là các đối tác đang hoạt động rất hiệu quả của Accesstrade.

Sức mạnh khiến AT Live Hub có thể giúp shop giải quyết mọi vấn đề trong triển khai chiến dịch livestream, nằm ở 4 ưu thế lớn:

Quản lý lịch livestream hiệu quả

Hệ thống theo dõi lịch livestream real-time theo ngày, tuần, tháng với giao diện trực quan giúp doanh nghiệp lập kế hoạch bài bản, tối ưu thời gian và nguồn lực. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi tiến độ, tránh trùng lặp lịch và đảm bảo chiến dịch diễn ra suôn sẻ.

Booking livestream "một chạm"

Nhanh chóng tìm kiếm và lựa chọn KOLs/KOCs phù hợp với chiến dịch, đặt lịch livestream chỉ với vài thao tác đơn giản, tiết kiệm thời gian và công sức, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc triển khai chiến dịch và nắm bắt cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Livestream đa nền tảng

Tương thích với nhiều nền tảng livestream phổ biến, giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và tối ưu hiệu quả chiến dịch. Đồng thời, hệ thống cập nhật tiến độ công việc giúp cả nhãn hàng và KOLs dễ dàng phối hợp và quản lý chiến dịch.

Đánh giá hiệu suất chi tiết

Dashboard tổng hợp dữ liệu trực quan về hiệu suất từng phiên livestream, từng KOLs, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả chiến dịch một cách chính xác và đưa ra quyết định tối ưu. Các chỉ số đo lường chi tiết như lượt xem, lượt tương tác, tỉ lệ chuyển đổi... giúp doanh nghiệp nắm rõ hiệu quả đầu tư và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Doanh nghiệp bạn đã sẵn sàng cho mùa bùng nổ doanh số cuối năm. Đăng ký ngay tại đây để được tư vấn cách triển khai livestream dễ như "đặt vé xem phim".