Shopee mang dàn sao vào Shopee Live, gia tăng bán hàng trực tiếp qua livestream

Trong năm 2022, Shopee Live ghi nhận hơn 37 triệu giờ xem, đồng thời số lượng người xem livestream để mua hàng từ hệ thống gian hàng chính hãng Shopee Mall cũng tăng gấp 3 lần so với cùng kì năm 2021. Đây là những con số khả quan phản ánh sự dịch chuyển trong thói quen mua sắm, và là tín hiệu tốt để các nhà bán lẻ và thương hiệu triển khai mô hình bán hàng trực tiếp qua Shopee Live.

Trước xu hướng này, Shopee cũng không ngừng tích cực hậu thuẫn cho các nhà bán hàng và thương hiệu nhập cuộc và cạnh tranh trên đường đua bán hàng qua livestream, đặc biệt là vào dịp lễ hội mua sắm cuối năm, khởi đầu là siêu sale 9.9.

Livestream với dàn sao giải trí: điểm chạm sáng tạo giữa thương hiệu và người dùng trẻ

Không chỉ nâng cấp về mặt công cụ, kỹ thuật và dịch vụ livestream, Shopee còn đặc biệt chú trọng vào trải nghiệm mua sắm trực tuyến hấp dẫn, liền mạch cho người dùng.

Theo đó, nhằm gia tăng tương tác cũng như thời gian người dùng lưu lại nền tảng, Shopee đã đẩy mạnh các chương trình ưu đãi giá tốt theo từng khung giờ. Đồng thời, kết hợp cùng các KOL (người có sức ảnh hưởng) và người nổi tiếng để mang đến ngày một nhiều hơn các chương trình giải trí vui nhộn, kịch bản livestream sáng tạo.

Các livestream định kỳ kết hợp giữa giải trí và bán hàng có sự tham gia của người nổi tiếng như "Sao thoát được" của Lê Dương Bảo Lâm, hay "Shopee Live 9.9 Siêu Nhạc Hội - Cặp Đôi Bí Ẩn" với dàn sao hoành tráng gồm Tóc Tiên, Trung Quân, Phương Ly, Tăng Duy Tân, Anh Tú, Orange… cũng sẽ ra mắt khán giả liên tục từ nay đến ngày 9.9, tăng kết nối giữa nhãn hàng và người dùng, đồng thời gia tăng doanh số bán hàng một cách hiệu quả.

"Shopee Live 9.9 Siêu Nhạc Hội - Cặp Đôi Bí Ẩn" diễn ra vào 20h30 ngày 8.9 với format chương trình mới mẻ giúp tối đa hóa tương tác hai chiều giữa người xem và chương trình.

Là một trong những đối tác Shopee, thương hiệu điện tử Philips ngay từ những ngày đầu đã thường xuyên đồng hành cùng các chương trình giải trí, livestream bán hàng trực tuyến của Shope Live. Ông Bùi Ngọc Khánh, Trưởng bộ phận kinh doanh của Philips cho biết: "Tận dụng thông tin về xu hướng mới trong mua sắm trực tuyến và tiềm năng khai thác Shopee Live từ sự kiện Shopee Brand Conference 2023 diễn ra vào giữa năm nay, chúng tôi đã đẩy mạnh đầu tư mảng livestream và liên tục triển khai nhiều chương trình hợp tác với Shopee. Đặc biệt, Philips cũng sẽ là một trong những nhãn hiệu đồng hành cùng sự kiện Siêu nhạc hội 9.9 sắp tới. Cùng với sự đầu tư chỉn chu, và các hoạt động giải trí hấp dẫn của sự kiện siêu sale 9.9, chúng tôi kỳ vọng kết quả bán hàng lần này của Philips sẽ tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái".



Siêu quà nửa giá và loạt deal độc quyền từ thương hiệu Philips là một trong những điểm nhấn thu hút người xem tại "Shopee Live 9.9 Siêu Nhạc Hội - Cặp Đôi Bí Ẩn".

Bên cạnh đó, Shopee cũng sẽ giới thiệu thêm nhiều chương trình đào tạo thiết thực giúp cộng đồng người bán có thể vận hành, gia tăng hiệu quả livestream và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. "Shopee Live là một trong số những kênh trọng điểm được Shopee chú trọng hỗ trợ cho nhà bán hàng và các thương hiệu, không chỉ tại siêu hội 9.9 mà cả ở các hoạt động quảng bá sắp tới", bà Vũ Thanh Quỳnh, Giám đốc Truyền thông, Shopee Việt Nam, cho biết.



Nâng tầm sức ảnh hưởng của KOL/KOC: cầu nối "quyền lực" thúc đẩy tương tác giữa người dùng và thương hiệu

Ngoài những chương trình livestream đậm tính giải trí, KOL Affiliate (Tiếp thị liên kết bằng KOL) cũng là một trong số các chủ đề nổi cộm mà các doanh nghiệp vẫn thường bàn luận khi nhắc đến xu hướng livestream bán hàng. Trên thực tế, đơn vị có thể tự mình kết nối và sử dụng KOL để livestream trên Shopee Live nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm gương mặt phù hợp và quan trọng hơn, đem lại hiệu quả như mong muốn. Có cầu ắt có cung, Shopee đưa đến dịch vụ kết nối doanh nghiệp với mạng lưới KOL, KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) và người nổi tiếng phù hợp với hình ảnh, mục tiêu thương hiệu đề ra cũng như lĩnh vực, chủ đề của sản phẩm cần quảng bá.

Tại các livestream kết hợp với người nổi tiếng gần đây của Shopee, các gương mặt như Lê Dương Bảo Lâm, Tina Thảo Thi, An Phương... đều tạo được hiệu ứng rất tốt về mặt doanh số và độ phủ truyền thông cho thương hiệu. Trong tháng 9, Shopee tiếp tục kết nối nhãn hàng với những cái tên có độ nhận diện cao như Long Chun-Tun Phạm, HHHV Khánh Vân, Angela Phương Trinh,...

Ông Phạm Quốc Việt, Đại diện thương hiệu La Roche-Posay cho biết: "Việc tận dụng những buổi livestream kết hợp với người nổi tiếng là một trong những cách tiếp cận người dùng tự nhiên và hiệu quả mà chúng tôi thường áp dụng trong các dịp sale số đôi, đơn cử là siêu sale 9.9 tới đây. Dùng sức ảnh hưởng của KOL giúp chúng tôi kết nối với người tiêu dùng tiềm năng ở mức độ sâu rộng hơn, thấu hiểu rõ hơn những quan tâm của họ đối với sản phẩm, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình mua sản phẩm ngay trong livestream."

"Không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến đơn giản, an toàn và có tính tương tác cao cho người dùng, Shopee còn là cầu nối giúp nhà bán hàng, các thương hiệu và các nhà sáng tạo nội dung gặp nhau, từ đó tạo ra nhiều chiến dịch quảng bá hiệu quả, thúc đẩy doanh số bán hàng", bà Vũ Thanh Quỳnh, Giám đốc Truyền thông, Shopee Việt Nam, cho biết thêm.