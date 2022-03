Shophouse Hoian d’Or giao dịch sôi động trước thềm ra mắt nhà mẫu

Du lịch Việt Nam trước vận hội mới



Theo báo cáo Travel in 2022-A Look Ahead, du lịch toàn cầu trong năm 2022 sẽ vượt trội hơn so với năm 2019, mức chi tiêu bình quân cho mỗi chuyến đi cũng vượt xa so với 2 năm trước.

Đặc biệt, qua khảo sát du khách ở 5 thị trường trọng điểm gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore và Australia cũng chỉ ra 3 tiêu chí cốt lõi tạo nên xu hướng du lịch của năm 2022 bao gồm: điểm đến mới lạ và vẻ đẹp hoang sơ; tận hưởng trải nghiệm khác biệt; mở rộng hiểu biết về giá trị văn hóa và lịch sử điểm đến.

Cùng với đó là sự nở rộ của du lịch chăm sóc sức khỏe. Theo dự báo của Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI), tăng trưởng bình quân hàng năm của loại hình wellness trong giai đoạn 2020-2025 là 20,9%. Trong đó, 76% người tham gia khảo sát mới đây của American Express cho biết muốn chi tiền nhiều hơn cho du lịch cải thiện sức khỏe.

Đáng chú ý, từ đầu tháng 1/2022 đến nay, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm 2021, theo dữ liệu thống kê từ công cụ Google Destination Insights (Theo dõi xu hướng du lịch). Đây là mức tăng cao nhất toàn cầu.

Trong đó, lượng tìm kiếm về chỗ ở tăng 426% vào ngày 3/2; lượt tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam luôn duy trì ở mức rất cao, đạt đỉnh 557% vào ngày 8/2 so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực về thị trường khách quốc tế, ngành du lịch Việt Nam cũng đã có một màn "chào sân" 2022 đầy ấn tượng khi đạt mốc 17,6 triệu lượt khách nội địa chỉ trong 2 tháng đầu năm nay.



Những chỉ báo đầy sức nặng và các xu hướng kể trên mở ra vận hội mới cho ngành du lịch Việt Nam nhờ lợi thế sẵn có về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử cùng với sự xuất hiện của những quần thể nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản.

Trong đó, tại thành phố di sản Hội An, tổ hợp nghỉ dưỡng văn hóa - sinh thái Hoian d’Or là mô hình đón đầu dòng khách du lịch khổng lồ với những nhu cầu mới, "khẩu vị" mới.

Tọa lạc tại quỹ đất quý tiệm cận vùng lõi di sản, Hoian d’Or không chỉ thừa hưởng chiều sâu văn hóa, kiến trúc, lịch sử của phố Hội mà còn mang đến một chuẩn mực nghỉ dưỡng hoàn toàn mới.

Dẫn dắt xu hướng BĐS nghỉ dưỡng đa nhiệm

Trước hết, tại Hoian d’Or, du khách được chăm sóc sức khỏe toàn diện từ thể chất tới tinh thần giữa ba tầng không gian xanh từ sông Thu Bồn êm đềm bao quanh, thảm thực vật xanh mát tới bầu không khí trong lành.

Trục sinh thái - một trong ba trục chính của dự án sẽ đem tới những trải nghiệm sống xanh đúng nghĩa với vườn rau hữu cơ, nhà hàng sử dụng nguyên liệu organic thu hái tận vườn, vườn dược liệu, spa trị liệu từ dược liệu quý, trà đạo, bể bơi thủy sinh…

Tiếp đến, trong khuôn viên Hoian d’Or, du khách có thể thỏa sức khám phá văn hóa, lịch sử không chỉ của Hội An mà cả Việt Nam thông qua những công trình giàu tính biểu tượng tại trục văn hóa.

Nổi bật phải kể đến không gian văn hóa, không gian trưng bày gốm Chu Đậu, bảo tàng nhạc cụ dân tộc Việt Nam, khu triển lãm tranh ảnh lịch sử, sân khấu biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc ngoài trời, các lễ hội truyền thống đặc sắc diễn ra suốt 12 tháng trong năm…



Hoian d’Or đáp ứng hoàn hảo xu hướng du lịch hậu Covid-19

Thứ ba là trục thương mại - nơi làm đầy cảm xúc và đem đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt thông qua các tiện ích mua sắm, giải trí, quán bar, nhà hàng, tuyến phố đêm sầm uất, quảng trường cộng hưởng và thương cảng sôi động…



Với những điểm nhấn kể trên, Hoian d’Or mở ra cơ hội đón sóng du lịch cho các nhà đầu tư khi ra mắt dòng sản phẩm đầu tiên là shophouse Maison de Ville. Điểm ưu việt của mô hình nhà phố đa năng này là có thể khai thác đồng thời kinh doanh buôn bán ở tầng một và cho thuê lưu trú ở hai tầng trên.

Không chỉ vậy, shophouse Maison de Ville còn được đánh giá là một tác phẩm kiến trúc đỉnh cao khi kết hợp hài hòa nét cổ kính của phố Hội với các phong cách hiện đại, thời thượng như Đông Dương và Bắc Âu.

Shophouse Maison de Ville: mô hình đầu tư duy lý và duy mỹ

Trước nhịp ra mắt hai căn shophouse mẫu trong tháng 3 này, giỏ hàng Maison de Ville đã liên tục "nhảy số" giao dịch, minh chứng cho sức hút của nhà phố đa năng tại thành phố di sản.



Đặc biệt, theo tiết lộ của đại diện chủ đầu tư, Hoian d’Or sẽ được quản lý vận hành và khai thác bởi hai đơn vị hàng đầu thế giới là IHG (Anh) và Banyan Tree (Singapore).

