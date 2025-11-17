SHS – 18 năm kiến tạo hành trình dịch vụ và niềm tin

Bước ngoặt Service Branding

Thị trường chứng khoán Việt Nam, sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng. Sự tăng tốc của hạ tầng giao dịch, làn sóng nhà đầu tư cá nhân cùng áp lực cạnh tranh từ các công ty chứng khoán nước ngoài đang khiến mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào phí giao dịch và hoạt động margin dần bộc lộ giới hạn.

Trước bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành bắt đầu tìm kiếm hướng đi mới, chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào khối lượng giao dịch sang mô hình phát triển dựa trên chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Thay vì tập trung vào doanh thu ngắn hạn, các công ty theo đuổi hướng này coi khách hàng là tài sản dài hạn và lấy sự tin cậy, thấu hiểu cùng khả năng đồng hành làm thước đo giá trị. Ở đó, thành công không đến từ số lượng lệnh khớp, mà từ chất lượng mối quan hệ và mức độ hài lòng của khách hàng trong hành trình đầu tư.

Để hiện thực hóa mô hình này, doanh nghiệp buộc phải đầu tư đồng bộ vào công nghệ, dữ liệu, con người và văn hóa phục vụ – những yếu tố nền tảng tạo nên sức bền cho tăng trưởng. Nhận thấy xu hướng này từ sớm, SHS đã chủ động chuyển đổi mô hình hoạt động, từng bước định hình vị thế doanh nghiệp dịch vụ tài chính hiện đại với khách hàng là trung tâm.

Tháng 11/2024, nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập, SHS chính thức công bố định vị thương hiệu mới "Kiến tạo tài chính thịnh vượng" và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu hiện đại, năng động hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở diện mạo bên ngoài mà ở triết lý bên trong: SHS quyết tâm chuyển mình từ công ty chứng khoán truyền thống sang doanh nghiệp dịch vụ tài chính, vận hành theo định hướng Service Branding - lấy dịch vụ và trải nghiệm khách hàng làm gốc.

Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT SHS.

"Chúng tôi chọn đi con đường dài hơn, khó khăn hơn nhưng bền vững hơn, bởi niềm tin không thể mua bằng giá rẻ, mà phải được xây dựng bằng chất lượng dịch vụ thực sự. Mỗi chính sách, mỗi quy trình, mỗi sản phẩm đều bắt đầu từ câu hỏi: "Điều này có thực sự mang lại giá trị cho khách hàng không?" Nếu câu trả lời là "không chắc", chúng tôi sẵn sàng dừng lại và làm lại", ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT SHS, chia sẻ.

Công nghệ - Con người - Trải nghiệm: Ba trụ cột kiến tạo giá trị

Để hiện thực hóa triết lý Service Branding, SHS triển khai đồng bộ trên ba trụ cột trọng yếu: công nghệ - con người - trải nghiệm. Công nghệ là động cơ tăng tốc, con người là người cầm lái. Cả hai cùng hướng đến một mục tiêu chung: Kiến tạo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

SHS vừa ra mắt bộ đôi nền tảng giao dịch thế hệ mới SH Smart app & web.

Trong đó, công nghệ được xem là động cơ thúc đẩy sự thay đổi. Năm 2025, SHS ra mắt bộ đôi nền tảng giao dịch thế hệ mới SH Smart app & web - một dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số. SH Smart không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn là minh chứng cho tư duy "lấy khách hàng làm trung tâm". Nhà đầu tư có thể tùy chỉnh bố cục, ẩn/hiện module, lưu trữ dữ liệu phân tích riêng và đồng bộ tức thời giữa các thiết bị. Hệ thống còn được tích hợp xác thực đa lớp, cảnh báo rủi ro tự động và giám sát giao dịch theo thời gian thực, đảm bảo mọi thao tác giao dịch được thực hiện an toàn, minh bạch và mượt mà hơn.

Song song đó, SHS triển khai văn phòng điện tử SHS Office nhằm số hóa quy trình nội bộ, tối ưu hiệu suất làm việc và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng. Đây là một phần trong nỗ lực chuyển đổi toàn diện, giúp mỗi cá nhân trong hệ thống có thể phối hợp nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Ở trụ cột con người, SHS tập trung tái cấu trúc hệ thống tổ chức và quản trị nhân sự theo hướng doanh nghiệp dịch vụ. Các chỉ tiêu đánh giá (KPI) được thiết kế lại, gắn với chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của khách hàng. Đội ngũ tư vấn đầu tư được đào tạo bài bản, không chỉ để "bán sản phẩm", mà để "đồng hành đầu tư" chia sẻ kiến thức, hỗ trợ ra quyết định và cùng khách hàng đi qua các giai đoạn của thị trường. Khi mỗi nhân viên thấu hiểu rằng thành công của khách hàng chính là thành công của chính mình, đó cũng là lúc tinh thần Service Branding thực sự thấm sâu vào văn hóa doanh nghiệp.

Tháng 10/2025, SHS khai trương Trụ sở chính mới tại 43 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Trụ cột trải nghiệm khách hàng được SHS chú trọng hoàn thiện theo hướng liền mạch đa điểm chạm, kết nối giữa môi trường trực tuyến và trực tiếp. Tháng 10/2025, SHS khai trương Trụ sở chính mới tại 43 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội. Đây là mô hình "văn phòng tài chính mở" được thiết kế thân thiện, hiện đại. Tại đây, khách hàng có thể giao dịch, trao đổi, thư giãn trong không gian thân thiện, truyền cảm hứng, mang dấu ấn của một "financial lounge" đúng nghĩa, thay vì một phòng giao dịch khô cứng.

Cùng với đó, SHS đang từng bước mở rộng và chuẩn hóa mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch tại các trung tâm tài chính lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, nhằm đảm bảo trải nghiệm thống nhất, thuận tiện và chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn hệ thống.

Kiến tạo hệ sinh thái tài chính toàn diện: Tầm nhìn cho hành trình phát triển bền vững

Sau một năm triển khai chiến lược Service Branding, "trái ngọt" lớn nhất mà SHS gặt hái chính là niềm tin từ khách hàng, đối tác và cả đội ngũ.

Nhìn bằng con số, kết quả 9 tháng vừa đã cho thấy hiệu quả của hành trình này với doanh thu hoạt động, lợi nhuận trước thuế đều tăng trưởng ấn tượng. Chỉ sau 9 tháng, SHS đã hoàn thành và vượt 100% kế hoạch năm, tổng tài sản tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 8/2025, SHS lần đầu tiên đạt mốc vốn hóa thị trường hơn 1 tỷ USD.

Đặc biệt, trong tháng 8/2025, SHS lần đầu tiên đạt mốc vốn hóa thị trường hơn 1 tỷ USD - một cột mốc có ý nghĩa biểu tượng, đánh dấu sự trưởng thành và được thị trường ghi nhận cả về năng lực tài chính lẫn triển vọng phát triển. Đây không chỉ là kết quả của tăng trưởng quy mô, mà còn là thành quả của quá trình tái định vị thương hiệu và củng cố nền tảng nội lực trong suốt hai năm qua.

Song song với kết quả tài chính, SHS cũng được VIS Rating xếp hạng A - Triển vọng Ổn định ngay trong lần đầu tiên đánh giá; được vinh danh trong Top Nơi làm việc tốt nhất châu Á - HR Asia Awards hai năm liên tiếp và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 - Ngành Tài chính - Chứng khoán,…

Những ghi nhận này không chỉ phản ánh kết quả của một năm chuyển mình mạnh mẽ, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Từ nền tảng đó, SHS đang chuẩn bị cho một giai đoạn tăng tốc mới, với mục tiêu trở lại Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất Việt Nam, đồng thời xây dựng vị thế là thương hiệu công ty chứng khoán được khách hàng cá nhân và tổ chức tin chọn, yêu thích.

Trong thời gian tới, SHS sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ và sản phẩm, đồng thời mở rộng hệ sinh thái tài chính cá nhân kết nối các nhu cầu đầu tư - tiết kiệm - tiêu dùng - quản lý tài sản một cách toàn diện và linh hoạt.

Dù công nghệ có thay đổi nhanh đến đâu, "Service Branding" vẫn là kim chỉ nam cho mọi quyết định của SHS. Với SHS, sự phát triển bền vững không đến từ tốc độ, mà từ giá trị thật, con người tận tâm và trải nghiệm khách hàng vượt trội. Niềm tin trong tài chính không thể mua bằng giá rẻ, mà chỉ có thể được kiến tạo bằng chất lượng dịch vụ thực sự.

Tuổi 18, SHS đang đi những bước chắc chắn trên hành trình kiến tạo giá trị thật và khẳng định vị thế của một doanh nghiệp dịch vụ tài chính hiện đại.