SHS ghi nhận lãi trước thuế gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 85% kế hoạch

Chi phí hoạt động trong Quý II tăng 27%, thấp hơn mức tăng của doanh thu, qua đó giúp SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) 435 tỷ đồng, tăng tới 150% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng kết 6 tháng đầu năm, SHS ghi nhận 1.164 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023, lãi trước thuế đạt 879 tỷ đồng, gần gấp 4 lần so với 6 tháng đầu năm ngoái. Năm 2024, Công ty đặt kế hoạch lãi trước thuế đạt 1.035,3 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước. Như vậy sau nửa đầu năm, SHS đã thực hiện được gần 85% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tự doanh SHS tiếp tục là điểm sáng trong 6 tháng đầu năm 2024

Mảng đầu tư tự doanh của SHS ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2024. Tổng lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ở mức 726 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 18,3 lần cùng kì năm ngoái, trong đó hơn một nửa là các khoản lợi nhuận đã thực hiện. Danh mục đầu tư cổ phiếu của SHS tập trung vào nhiều doanh nghiệp chất lượng, uy tín trên sàn, tiêu biểu kể tên như FRT, FPT, MWG, HPG, VTP …

Ông Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc SHS cũng đã từng chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về quy trình đầu tư tự doanh bài bản và khắt khe của SHS với chiến lược chọn cổ phiếu theo định hướng top-down, quản trị rủi ro chặt chẽ, chiến lược giải ngân và hiện thực hóa lợi nhuận rõ ràng trong mọi kịch bản thị trường.

Ngoài danh mục cổ phiếu có giá trị hơn 3.500 tỷ, SHS cũng duy trì danh mục đầu tư trái phiếu 1.086 tỷ đồng tính đến cuối Qúy II/2024. Danh mục trái phiếu hoạt động khá hiệu quả thời gian qua, chủ yếu là trái phiếu các ngân hàng và doanh nghiệp lớn trên thị trường.

SHS tái gia nhập cuộc đua thị phần môi giới

Bên cạnh điểm sáng về hoạt động tự doanh, mảng môi giới cổ phiếu của SHS cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh 47% trong nửa đầu năm với 135 tỷ đồng doanh thu. Lãi từ cho vay và phải thu đạt 262 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ.

Được biết vừa qua SHS đã liên tục triển khai loạt giải pháp nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh cho mảng môi giới, từ nâng cấp hệ thống, ra mắt các sản phẩm mới như Margin TPlus, chính sách môi giới mới, và dự kiến sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong 6 tháng cuối năm. SHS duy trì trong nhóm các công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ trên 10% trong 6 tháng đầu năm 2024. Mới đây, SHS đã được vinh danh Dịch vụ Môi giới Tài chính tiêu biểu tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam năm 2024.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của SHS đạt 12.262 tỷ đồng, tăng 805 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính FVTPL chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.042 tỷ đồng, tăng nhẹ sau 6 tháng. Các khoản cho vay cũng chiếm tỷ trọng lớn với 3.622 tỷ đồng trong đó, cho vay margin đạt 3.477 tỷ đồng. Giá trị tiền và tương đương tiền tăng thêm 785 tỷ so với đầu năm lên 1.637 tỷ đồng. Ngoài ra SHS cũng có khoản đầu tư nắm giữ tới khi đáo hạn trị giá 1.000 tỷ đồng.

SHS không ngừng chuẩn hóa quy mô theo tiêu chuẩn quốc tế

Kế hoạch tăng vốn lớn của SHS với tỷ lệ 1:1 lên 17.126 tỷ đồng

Với mục đích tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả toàn diện, mới đây, Hội đồng Quản trị SHS đã ban hành quyết định về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Theo đó SHS sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 5%, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 5% và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ của SHS dự kiến sẽ tăng thêm hơn 8.944 tỷ đồng lên trên 17.000 tỷ đồng, tiếp tục trở nên lớn mạnh hơn nữa trong số những công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam.

Với năng lực tài chính dồi dào, đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, không ngừng chuẩn hóa quy mô theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ sinh thái đa lĩnh vực, SHS dần thực thi tham vọng trở thành Tập đoàn Tài chính Đầu tư./.