Siberian Wellness khởi động hành trình “trồng cây” tri thức

Cùng với sự đầu tư phát triển về kinh tế, những năm vừa qua nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam tích cực phát triển các hoạt động vì cộng đồng, hướng tới chung tay xây dựng một xã hội bền vững hơn trong tương lai. Trong đó phải kể đến Siberian Wellness, đơn vị đã có nhiều hoạt động trồng cây, phủ xanh đồi trọc, kiến tạo lại hệ sinh thái sống xanh cho cộng đồng.



Là một thương hiệu toàn cầu cung cấp các sản phẩm bảo vệ sức khoẻ, sắc đẹp, có nguồn gốc từ thiên nhiên có trụ sở tại Liên Bang Nga, trong nhiều năm liên tiếp vừa qua, Siberian Wellness đã triển khai dự án "Eco Project – Give your 100ha for our planet" – Tái tạo 100 ha rừng trên toàn thế giới" với mục đích duy trì sắc xanh của Trái đất, tạo nên một hệ sinh thái khoẻ mạnh.

Siberian Wellness tích cực với các hoạt động kiến tạo lại hệ sinh thái sống xanh cho cộng đồng.

Sau thành công liên tiếp của các dự án kêu gọi cộng đồng tái tạo hệ sinh thái, lần đầu tiên đơn vị quyết định đồng hành cùng Soha thực hiện chương trình "thắp sáng tri thức" tặng sách và phủ xanh trường học cho các em nhỏ tại huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang – nơi các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là bước tiến mới, nâng tầm ảnh hưởng trong hoạt động cộng đồng của tổ chức khi hướng tới đối tượng trẻ em với mục đích chung tay thúc đẩy văn hoá đọc cho thế hệ tương lai.

Dự án "Góp 1 cuốn sách" đã được Soha triển khai liên tục trong nhiều năm với mục đích thúc đẩy mạnh mẽ văn hoá đọc tại vùng đất nơi Dự án đặt chân đến, bồi đắp tri thức tới học sinh ở những vùng quê nghèo và vùng đất hiếu học. Trong nhiều năm qua, Dự án đã lan toả được những giá trị tích cực, từ đó nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng và sự đóng góp tích cực các nhà hảo tâm.

Đồng hành cùng Soha trong dự án "Góp 1 cuốn sách", Siberian Wellness mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc sách và hi vọng những cuốn sách được trao tặng sẽ giúp nuôi dưỡng tinh thần của những thế hệ tương lai của đất nước. "Người ta vẫn thường nói: "Một kho vàng không bằng một nang chữ", câu nói đủ để thấy được tầm quan trọng của tri thức đặc biệt là ở trong xã hội hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, không phải em học sinh nào cũng có đủ điều kiện để tiếp cận với nhiều nguồn kiến thức. Thấu hiểu điều đó, đơn vị muốn cùng Soha đưa đến các em học sinh vùng khó khăn nguồn tri thức phong phú từ nhiều loại sách khác nhau.

"Với mục tiêu mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, Siberian Wellness luôn hướng tới việc xây dựng Wellness Generation – thế hệ trẻ có thái độ sống tích cực, có mục tiêu và luôn sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng. Bằng việc chung tay góp phần "thắp sáng tri thức" ở những vùng quê hiếu học, chúng tôi tin tưởng những em nhỏ sống tại đây khi được trao cơ hội tiếp cận sách từ sớm sẽ biết mở cửa thế giới, nuôi dưỡng ước mơ cũng như phát triển chính bản thân mình ", Ông Leonid Bohzko – Giám đốc Siberian Wellness chia sẻ.

Bên cạnh việc lan tỏa tình yêu với văn hóa đọc, đơn vị còn đồng hành cùng Tỉnh thực hiện dự án trồng cây xanh ở trường học, để giúp các em có tình yêu thiên nhiên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp này luôn nỗ lực truyền tải những thông điệp tích cực, nhân văn và truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường.

Dự án "Góp 1 cuốn sách" liên tục tiếp nhận sách để hỗ trợ cho học sinh ở những địa phương còn khó khăn về nguồn học liệu nhưng yêu quý sách, ham đọc sách, có truyền thống hiếu học… Đồng hành cùng Soha trong dự án, Siberian Wellness sẽ tiếp tục kiên định với hành trình mang đến những giá trị tốt đẹp nhất tới cộng đồng, giúp hàng nghìn người Việt Nam nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời cam kết luôn hành động vì môi trường, thiên nhiên.