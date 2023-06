Siêu công viên Hello Kitty của BRG bị Hà Nội thu hồi: Nằm trên đất vàng Tây Hồ, kỳ vọng là công viên giải trí quốc tế đầu tiên tại Hà Nội

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có công văn về việc chấm dứt hoạt động dự án tổ hợp công viên giải trí và phụ trợ tại 151, 153 Yên Phụ. Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội - một doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn BRG. Dự án có tên thương mại là Tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi.

Bức tường dán biển quảng cáo Hello Kiity.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đưa ra lý do chấm dứt hoạt động dự án là nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm. Đồng thời, doanh nghiệp cũng không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong 6 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

Từ năm 2016, Tập đoàn BRG và Công ty Sanrio Hong Kong đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển công viên giải trí với các nhân vật của Sanrio.

Đến năm 2018, Hà Nội đã có quyết định chủ trương đầu tư và duyệt quy hoạch cho dự án, với 8 tầng và mật độ xây dựng 80%. Theo quyết định chủ trương đầu tư của TP Hà Nội, công viên Hello Kitty dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Hồi tháng 5/2019, Tập đoàn BRG đã tổ chức buổi lễ công bố xây dựng Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi BRG.

Tập đoàn BRG đã tổ chức buổi lễ công bố xây dựng Dự án.

Tại buổi lễ công bố dự án khi đó, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG từng chia sẻ rằng: Từ lâu Tập đoàn BRG trăn trở và đặt câu hỏi tại sao các nước xung quanh chúng ta có khu vui chơi gải trí cho trẻ em vô cùng hấp dẫn và thu hút khá đông khách đến tham quan vui chơi, nhưng Việt Nam lại không có.

Theo bà Nga, đây là lý do Tập đoàn BRG phối hợp với Sanrio Nhật Bản đưa Dự án xây dựng tại Hà Nội, đưa nhân vật hoạt hình hấp dẫn về Việt Nam nhằm thu hút khách đến Hà Nội, Việt Nam vui chơi giải trí và tham quan. Ngoài ra, việc ra đời của công viên này cũng kỳ vọng giải quyết vấn đề tồn tại nhiều năm của Hà Nội về nơi vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên đang bị thiếu.

Theo giới thiệu, Sanrio Hello Kitty World Hanoi BRG là Tổ hợp vui chơi giải trí đầu tiên mang thương hiệu Sanrio tại Đông Nam Á và được kỳ vọng là công viên giải trí trong nhà mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Hà Nội.

Các hạng mục giải trí của công viên được giới thiệu rất đa dạng bao gồm: Các trò chơi giải trí, điểm tham quan, chương trình diễu hành, nhà hát...

Ở mỗi khu đều có các trò chơi hấp dẫn chờ các bé và du khách khám phá, trải nghiệm như: Đi du thuyền trên Dòng sông tình bạn, bay trên khinh khí cầu Hello Kitty airship (trò chơi khinh khí cầu Hello Kitty đầu tiên trong nhà trên thế giới), đi tàu lượn siêu tốc xoay quanh cây mơ ước, chơi xe đụng ở TP ánh sáng Neontopia, hoặc thăm Khu rừng Monkichi kỳ thú; Nhà hát Hoàng gia để xem các chương trình kịch nghệ hấp dẫn với các nhân vật như bước ra từ thế giới cổ tích; Học viện Hello Kitty đào tạo thành “đầu bếp nhí”, được tự tay nhào bột làm bánh và thưởng thức luôn…

Ngoài ra, trong Tổ hợp vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế này còn có các Khu Kerokero cà phê, khu ẩm thực Yummy, nhà khách Kitty, khu đồ lưu niệm với các nhân vật của Sanrio.

Đại diện Tập đoàn BRG khi đó cho biết, khi dự án hoàn thành sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách mỗi năm.