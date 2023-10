Siêu đám cưới David - Victoria Beckham ở lâu đài: Tốn hơn 24 tỷ, khách mời toàn sao khủng, chuyên cơ chở váy cưới xuyên Đại Tây Dương 4 lần

Cuộc sống của đôi vợ chồng David - Victoria Beckham luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Cặp đôi đình đám này tiếp tục nhận thêm nhiều sự chú ý sau khi bộ phim tài liệu Beckham lên sóng.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời của đôi vợ chồng chính là đám cưới hoành tráng diễn ra vào năm 1999. Hôn lễ hoành tráng của David - Victoria được mệnh danh là "đám cưới thế kỷ", tiêu tốn đến gần 1 triệu đô la (24,3 tỷ đồng) và được tổ chức ở lâu đài cổ Luttrellstown, Dublin, Ireland. Đến nay dù có nhiều siêu đám cưới khác diễn ra, người hâm mộ vẫn nhắc về ngày đặc biệt của vợ chồng Beckham, như là một trong những đám cưới hoành tráng và có tầm ảnh hưởng nhất làng thể thao - giải trí nước Anh.

Siêu đám cưới của David - Victoria Beckham từng khiến công chúng choáng ngợp

Đám cưới xa hoa chưa từng có, tiêu tốn cả triệu đô la

David Beckham và bà xã đón con trai đầu lòng Brooklyn vào tháng 3/1999. Chỉ 4 tháng sau, cặp đôi cùng nhau trao lời thề nguyện trước 29 khách mời tại 1 buổi lễ thân mật, trong 1 nhà nguyện nhỏ ở Dublin, Ireland. Nhưng địa điểm diễn ra bữa tiệc chiêu đãi 250 khách mời sau đó mới khiến công chúng choáng váng.

Đó chính là lâu đài cổ nổi tiếng Luttrellstown ở Dubline, Ireland. Tòa lâu đài này được xây dựng từ thế kỷ XV, rộng đến 2,3km vuông và được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nơi đây từng vinh dự tiếp đón nữ hoàng Victoria vào các năm 1844 và 1900. Tòa lâu đài cổ giờ đây đã trở thành địa điểm nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện sang trọng, chuyên phục vụ giới thượng lưu.

Hôn lễ của cặp đôi đình đám được tổ chức ở lâu đài cổ 600 năm tuổi

Cặp đôi cũng từng thăm lại lâu đài Luttrellstown để kỷ niệm đám cưới

Hôn lễ của cặp đôi vàng nước Anh được lên kế hoạch bởi Bentley's Entertainments - công ty chuyên tổ chức sự kiện cho các ngôi sao hàng đầu như Elton John. Bữa tiệc đám cưới của David - Victoria trang trí theo chủ đề Robin Hood, phối các màu xanh lá, đỏ tía và tím, có cây thường xuân dọc lối đi. Đôi vợ chồng chi mạnh tay cho 1 chiếc ngai vàng bọc vải nhung để họ có thể ngồi tiếp quan khách.

Tiệc chiêu đãi khách gồm bữa tối 3 món sang trọng. Những người thân yêu đã lên phát biểu, dành nhiều lời chúc phúc cho gia đình Beckham. Vì cô dâu là ca sĩ nên âm nhạc là điều không thể thiếu trong đám cưới. Nam ca sĩ đình đám Elton John đến hát mừng, cô dâu chú rể khiêu vũ trên nên nhạc ca khúc It Had to Be You của Frank Sinatra. 1 dàn nhạc công 18 người cũng được thuê đến để trình diễn các bản hit của Spice Girls.

Cặp đôi nói lời thề nguyện trước gia đình 2 bên

... đồng đội của Beckham tại Manchester United...

... và các thành viên Spice Girls

Dàn khách mời đám cưới cũng là những ngôi sao danh tiếng, gồm đồng đội thân thiết của David Beckham ở Manchester United cùng các thành viên Spice Girls. Dresscode dành cho khách mời tiệc cưới chính là 2 sắc đen và trắng. Tạp chí OK! đã trả cho vợ chồng Beckham hơn 1 triệu bảng (29,8 tỷ) để đưa tin độc quyền về đám cưới. Đến nay, hôn lễ của David - Victoria Beckham vẫn nằm trong top 25 đám cưới đắt đỏ nhất mọi thời đại.

Tạp chí OK! trả cho gia đình Beckham gần 30 tỷ đồng để đưa tin độc quyền về đám cưới

Trang phục mang tính biểu tượng, váy cưới được chuyên cơ chở xuyên Đại Tây Dương đến 4 lần

Diện mạo của David và Victoria trong đám cưới đã trở thành biểu tượng trong làng giải trí. Cựu danh thủ người Anh khoe nét đẹp điển trai như hoàng tử trong bộ vest màu kem. Nữ ca sĩ kiêm doanh nhân đình đám cũng xinh đẹp không kém trong chiếc váy quây mang màu sắc đồng điệu, đến từ thương hiệu nổi tiếng Vera Wang.

Chiếc váy này có phần thân trên là corset ôm sát gợi cảm, đuôi váy dài đến 6,1 mét và mang sắc champagne nhã nhặn. Phần thân trên corset có thể siết eo người mặc "nhỏ đến mức không thể tin được", theo lời của nhà thiết kế Vera Wang. "Bà hoàng váy cưới" cho biết Victoria phải mất 45 phút mới mặc xong váy cưới, phần corset thắt eo đã mang đến cho cô vòng eo 18 inch (45cm) như nhân vật Scarlett O'Hara trong Cuốn Theo Chiều Gió.

Chỉ sau khi sinh con 4 tháng, Victoria Beckham đã có được vòng eo 45cm nhờ chiếc corset đặc biệt

Victoria Beckham đã thảo luận với Vera Wang về chiếc váy cưới trong mơ từ năm 1998, nhưng việc mang thai cậu cả Brooklyn đã khiến đám cưới bị hoãn. Nên phải đến gần 2 năm sau, chiếc váy mới hoàn thành và được "trình làng" trong đám cưới thế kỷ.

Nhà thiết kế váy cưới đình đám có rất nhiều kỷ niệm với tác phẩm đặc biệt: "Tôi gọi đó là chiếc váy xuyên Đại Tây Dương. Nhưng không phải tôi bay, mà là chiếc váy". Phần thân trên của váy được thợ thủ công cao cấp may ở ngoại ô London, còn Vera Wang hoàn thiện chân váy ở New York. Chính vì vậy, chiếc váy đã được chuyên cơ Concorde chở xuyên Đại Tây Dương 4 lần, từ Anh sang Mỹ để chỉnh sửa và hoàn thiện.

Vera Wang cũng bay đến London 1 lần để chỉnh váy, còn Victoria Beckham bay đến New York thêm 2 lần nữa để chọn phụ kiện cưới. Đến nay nhà thiết kế đình đám vẫn nhớ cảnh Brooklyn bé nhỏ bò trên giường ở London trong lúc mẹ Victoria thử váy cưới.

Chiếc váy cưới của Victoria Beckham được chở bằng chuyên cơ xuyên Đại Tây Dương 4 lần để chỉnh sửa, hoàn thiện

Trong đám cưới, bà xã Beckham đội 1 chiếc vương miện nhỏ nhưng giá trị không hề nhỏ chút nào. Chiếc vương miện bằng vàng và kim cương được chế tác bởi nhà thiết kế Slim Barrett - người từng thiết kế trang sức cho Công nương Diana. Giá trị của chiếc vương miện này lên đến 30.000 bảng (895 triệu đồng).

Vương miện lấp lánh trên đầu bà xã Beckham trị giá cả 1 gia tài

Bộ trang phục tím đồng điệu của đôi vợ chồng cũng là 1 dấu ấn đáng nhớ trong đám cưới. Để phù hợp với chủ đề Robin Hoot, cặp đôi đã dành nhiều thời gian để lựa trang phục và phụ kiện. David Beckham từng cho rằng trang phục này khá lố bịch và khiến họ giống nhân vật trong phim Dumb and Dumber. Nhưng giờ đây nghĩ lại, anh cảm thấy trang phục này rất vui nhộn và là kỷ niệm đáng nhớ.

Bên cạnh lễ phục truyền thống, cặp đôi còn diện đồ tím đồng điệu

Nguồn: Dublin Live