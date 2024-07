Siêu đô thị của Trung Quốc ngập trong mưa lớn: Thiệt hại gần 300 tỷ đồng, 'căng như dây đàn' khi Đập Tam Hiệp chuẩn bị xả lũ với lượng nước 43.000 m3/s

SCMP dẫn nguồn từ CCTV, những trận mưa lớn đang liên tục đổ xuống thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, tình hình càng căng thẳng hơn khi đập Tam Hiệp đang chuẩn bị cho đợt xả lũ mới.

Đài CCTV cho biết, 6 người đã thiệt mạng do mưa lớn ở quận Điện Giang của Trùng Khánh, trong đó 4 người thiệt mạng do “thảm hoạ địa chất” và 2 người tử vong do chết đuối. Lượng mưa ở khu vực này đạt mức cao kỷ lục trong 1 ngày là 269,2 mm, ảnh hưởng đến hơn 40.000 người, làm hư hại 1.80 ha cây trồng và gây thiệt hại khoảng 82 triệu Nhân dân tệ (11,3 triệu USD).

Lũ lụt ở Trùng Khánh khiến 6 người thiệt mạng.

Hôm 11/7, Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán ở Trùng Khánh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên Cấp 3 cho 14 quận, huyện và cảnh báo thảm hoạ địa chất lên Cấp 3 cho 9 khu vực. Hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp, trong đó Cấp 1 là nghiêm trọng nhất.

Theo Trạm giám sát thuỷ văn Trùng Khánh, 4 quận ở thành phố này đã chứng kiến những trận mưa lớn, với mức kỷ lục là vượt 250 mm, trong khi 14 quận và huyện khác cũng ghi nhận lượng mưa từ to đến rất to vào ngày 11/7. Trung Quốc xác định lượng mưa theo 3 cấp, bao gồm mưa vừa 50 - 99,9 mm, mưa to là 100 - 249,9 mm và mưa rất to là từ 250 mm trở lên.

Việc Đập Tam Hiệp xả lũ sẽ ảnh hưởng đến Trùng Khánh vì thành phố này nằm ở dọc thượng nguồn sông Dương Tử.

Do mưa lớn, một tuyến đường cao tốc thuộc quận Khai Châu, Trùng Khánh đã bị sập và khiến giao thông gặp gián đoạn. Theo CCTV, ga xe lửa Trùng Khánh cũng bị ảnh hưởng khi có 26 chuyến tàu bị huỷ vào ngày thứ Năm.

Siêu đô thị Trùng Khánh nằm dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử. Theo Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc, các khu vực nằm dọc lưu vực sông Dương Tử phải đối mặt với thêm nhiều thách thức khi mực nước của hồ chứa Đập Tam Hiệp đạt 161,1 mét, mức cao nhất trong tháng 7 từ trước đến nay.

Uỷ ban Tài Nguyên Thuỷ lợi Trường Giang, cơ quan chuyên thực hiện công tác phòng chống lũ lụt và ô nhiễm nước sông Dương Tử, cho biết lượng mưa lớn sẽ diễn ra ở các khu vực dọc thượng nguồn sông trong 10 ngày tới và một đợt lũ mới sẽ tràn vào khu vực hồ chứa của Đập Tam Hiệp vào khoảng ngày 16/7. Dự kiến, một đợt lũ với lượng nước cực kỳ lớn đạt 45.000 m3/giây sẽ đồ vào hồ chứa của Đập Tam Hiệp và 2 đợt nước dâng lớn khác vào giữa tháng 7.

Người dân Trùng Khánh dọn dẹp đường phố sau lũ.

Theo CCTV, cơ quan trên đã quyết định tăng lưu lượng xả lũ của hồ chứa vào chiều thứ Năm và cho biết dự báo tình trạng lũ lụt trong tương lai “cực kỳ không chắc chắn” và mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử sẽ tăng sau khi nước lũ dâng lên trong hồ chứa.

Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc cho biết sông Dương Tử đang chứng kiến trận lũ lụt nghiêm trọng thứ 2 trong năm 2024. Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin, trận lũ lụt nghiêm trọng đầu tiên trong năm đã diễn ra vào ngày 28/6 đến sáng ngày 9/7. Một khu vực lớn ở trung và hạ lưu sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt này, các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây và An Huy cũng bị ngập do mưa bão.

Tham khảo SCMP; Xinhua