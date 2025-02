Siêu dự án hóa dầu 5 tỷ đô tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã 'làm giàu' cho đại gia Thái Lan

Tập đoàn SCG của Thái Lan vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, báo cáo Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) đạt 38.280 tỷ đồng (1,53 tỷ USD).

SCG cho biết tại khu vực ASEAN - đặc biệt là Indonesia và Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP được dự báo sẽ cao hơn mức trung bình toàn cầu - đang hỗ trợ cho sự tăng trưởng các chỉ số của toàn Tập đoàn.

Cụ thể, doanh thu từ bán hàng tại khu vực ASEAN (không bao gồm Thái Lan) đạt 97,26 nghìn tỷ đồng (3,88 tỷ USD), tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng doanh thu từ tất cả các mảng kinh doanh tại Việt Nam.

Hoạt động của tập đoàn SCG tại khu vực ASEAN (không bao gồm Thái Lan) đóng góp 27% vào tổng doanh thu từ bán hàng của tập đoàn, bao gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh tại địa phương của mỗi thị trường ASEAN và doanh thu xuất khẩu từ hoạt động kinh doanh tại Thái Lan.

Riêng tại Việt Nam, SCG ghi nhận doanh thu từ bán hàng trong năm 2024 đạt 35.140 tỷ đồng (1,4 tỷ USD), tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ đóng góp từ Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP).

Trong quý 4/2024, doanh thu từ bán hàng tại Việt Nam đạt 9.180 tỷ đồng (363 triệu USD), tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sự tăng trưởng doanh thu từ ngành Hóa dầu SCGC, đặc biệt là xuất khẩu polyethylene từ Thái Lan sang Việt Nam.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của SCG đạt 645.320 tỷ đồng (25,36 tỷ USD), trong đó tài sản của SCG tại ASEAN (không bao gồm Thái Lan) đạt 294.630 tỷ đồng (11,58 tỷ USD), chiếm 46% tổng tài sản hợp nhất của SCG.

Ảnh: Hình ảnh mới nhất về Tổ hợp hoá dầu Long Sơn (LSP).

SCG cho biết đã và đang đẩy nhanh dự án Hóa dầu Long Sơn (LSP) tại Việt Nam bằng cách tăng cường sử dụng nguyên liệu khí ethane nhằm giảm chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh lâu dài.

Dự án LSP có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 5 tỷ USD, được đầu tư bởi ty TNHH Hóa dầu Long Sơn hay LSP - công ty thành viên của SCG Chemicals (SCGC), thuộc Tập đoàn SCG. Dự án bắt đầu xây dựng vào năm 2018 tại xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gần đây, Công ty đã ký kết thỏa thuận cung ứng dài hạn trong vòng 15 năm với khoảng 1 triệu tấn khí ethane mỗi năm và thuê ba tàu vận chuyển ethane theo hợp đồng dài hạn. SCGC có kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu để xây dựng các bồn chứa và hai tàu chuyên dụng còn lại, đồng thời nâng cấp các cơ sở vật chất của nhà máy để sẵn sàng tiếp nhận khí ethane vào năm 2027. Dự án này được triển khai bằng nguồn vốn nội bộ từ SCG.

SCG là một trong những “tay chơi” M&A tiếng tăm tại Việt Nam ba thập kỷ qua, có mặt từ năm 1992. Hiện“đại gia” Thái Lan đang nắm giữ 55% vốn của Nhựa Bình Minh thông qua công ty con The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd. SCG còn nắm trong tay nhiều thương hiệu VLXD khác, như Prime Group, công ty gạch men hàng đầu Việt Nam. 

Trong lĩnh vực bao bì, SCG năm 2015 mua lại 80% cổ phần của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Tín Thành (Batico). Năm 2020, SCG Solutions Pte. Ltd (Singapore), công ty con của SCG đã mua 94,11% vốn của Bao bì Biên Hòa (Sovi). Năm 2021, SCG mua tiếp 70% cổ phần của Nhựa Duy Tân.

Năm 2017, SCG chi 156 triệu USD để mua lại 100% công ty StarCemt (VCM) - đơn vị sở hữu nhà máy Xi măng Sông Gianh tại Quảng Bình. Cuối năm 2023, SCG đã mua lại 70% cổ phần của Công ty Cổ phần Starprint Việt Nam với giá 676,8 tỷ đồng (27,8 triệu USD).