Theo thang xếp hạng của Fitch, các tổ chức được xếp hạng A được coi là có rủi ro vỡ nợ thấp. Dấu trừ (-) sau chữ A biểu thị một bậc thấp hơn trong nhóm A. A- cho thấy khả năng trả nợ vẫn tốt, nhưng có một số rủi ro nhất định so với A hoặc A+.

(tha) là ký hiệu cho biết đây là xếp hạng tín nhiệm quốc gia (National Rating), đo lường khả năng trả nợ của một tổ chức so với các tổ chức khác trong cùng một quốc gia. Nó không so sánh với các tổ chức trên toàn cầu như xếp hạng tín nhiệm quốc tế (International Rating). Vì vậy, A-(tha) cho biết đánh giá của Fitch về khả năng trả nợ của SCGC so với các tổ chức khác ở Thái Lan.