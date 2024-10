Siêu mẫu 93 tuổi gây sốt khắp thế giới vì thần thái trẻ trung, vóc dáng săn chắc: Mỗi sáng đều dùng 1 thức uống của Việt Nam, rẻ chưa tới 5 ngàn đồng

Nhắc đến một trong những người mẫu đặc biệt nhất thế giới, không thể bỏ qua bà Carmen Dell’Orefice (SN 1931). Bà Carmen sinh ra tại New York (Mỹ) và bước chân vào ngành công nghiệp người mẫu từ khi mới 15 tuổi.

Bà Carmen Dell’Orefice thời trẻ.

Trải qua hai cuộc hôn nhân và những khó khăn về tài chính, bà vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Đến năm 1978, ở tuổi 47, bà quay trở lại làng mẫu và nhanh chóng lấy lại vị thế của mình. Chỉ trong vài năm, tên tuổi của bà lại một lần nữa xuất hiện trên những trang bìa của các tạp chí thời trang hàng đầu.

Hiện nay, dù đã 93 tuổi, bà Carmen Dell'Orefice vẫn là gương mặt được yêu thích của nhiều thương hiệu thời trang lớn, được săn đón bởi các tạp chí danh tiếng trên toàn cầu. Điều đặc biệt là ở tuổi ngoài 90, bà vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, thần thái trẻ trung đầy sức sống khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

Dù đã 93 tuổi, bà Carmen Dell'Orefice vẫn là gương mặt được yêu thích của nhiều thương hiệu thời trang lớn.

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Carmen Dell'Orefice chia sẻ rằng chìa khóa giúp bà duy trì nhan sắc "thách thức thời gian" chính là thói quen ăn uống cân bằng, bổ dưỡng. Đặc biệt, mỗi sáng bà đều uống một cốc nước chanh - loại thức uống quen thuộc và giá rẻ tại Việt Nam.

Phụ nữ uống nước chanh vào buổi sáng đem lại lợi ích gì?

1. Hỗ trợ tiêu hóa

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Chanh chứa axit citric, giúp tăng cường sản xuất axit dạ dày và dịch tiêu hóa, từ đó cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Medicinal Food năm 2015, việc bổ sung axit citric từ chanh có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng táo bón.

2. Thải độc cơ thể

Nước chanh có khả năng kích thích hoạt động của gan, giúp cơ quan này loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Một nghiên cứu được công bố trên European Journal of Clinical Nutrition cho thấy các chất chống oxy hóa và vitamin C trong chanh có tác dụng bảo vệ gan, hỗ trợ quá trình thải độc.

3. Giúp giảm cân

Nước chanh chứa polyphenol - hợp chất đã được chứng minh là có tác dụng giảm cân. Polyphenol từ vỏ chanh giúp ngăn chặn sự tích tụ mỡ và cải thiện độ nhạy insulin ở chuột. Ngoài ra, nước chanh tạo cảm giác no, giúp giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày, hỗ trợ giảm cân một cách tự nhiên.

4. Tăng cường hệ miễn dịch

Chanh rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một nghiên cứu trên Nutrients (2017) khẳng định vitamin C giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh, tăng cường khả năng phục hồi sau các bệnh nhiễm trùng.

5. Cải thiện làn da

Vitamin C trong nước chanh không chỉ giúp tăng cường miễn dịch mà còn thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, giúp da luôn căng mịn, sáng khỏe. Một nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition (2007) đã chứng minh rằng lượng vitamin C cao có liên quan đến giảm nếp nhăn và khô da, giúp duy trì làn da tươi trẻ.

6. Cân bằng độ pH cơ thể

Mặc dù chanh có tính axit, khi đi vào cơ thể, nó có tác dụng kiềm hóa. Một nghiên cứu từ British Journal of Nutrition cho thấy rằng việc duy trì môi trường kiềm trong cơ thể có thể giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính, đặc biệt là viêm khớp và loãng xương.

7. Tăng cường năng lượng và tinh thần

Chanh giúp cung cấp năng lượng tức thì nhờ hàm lượng vitamin C và kali, giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng. Theo một nghiên cứu trên Psychopharmacology (2002), vitamin C có khả năng giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng, giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn vào buổi sáng.

Lưu ý khi uống nước chanh vào buổi sáng

Khi uống nước chanh vào buổi sáng, bạn cần lưu ý những điều sau để đảm bảo sức khỏe:

- Nước chanh nguyên chất có tính axit cao, nếu uống trực tiếp có thể gây hại cho men răng và niêm mạc dạ dày. Vì vậy, hãy pha loãng chanh với nước ấm (khoảng 250ml nước với 1/2 quả chanh) để giảm nồng độ axit, giúp bảo vệ men răng và hệ tiêu hóa.

- Axit citric trong chanh có thể kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit hơn, gây cảm giác khó chịu, đầy hơi hoặc thậm chí gây đau dạ dày nếu bạn uống khi bụng quá đói. Hãy ăn nhẹ một chút trước khi uống nước chanh, đặc biệt nếu bạn có vấn đề về dạ dày.

- Không nên uống quá nhiều nước chanh trong ngày vì có thể gây quá tải axit cho dạ dày, dẫn đến đau dạ dày hoặc trào ngược axit. Chỉ nên dùng khoảng 1/2 quả chanh mỗi ngày là đủ.

- Để tránh tăng lượng calo và ảnh hưởng đến quá trình giảm cân, hãy hạn chế thêm đường vào nước chanh. Nếu muốn thêm vị ngọt, bạn có thể thay thế bằng mật ong.