Theo đánh giá của Sở GTVT, dự án nút giao An Phú chưa đạt so với kế hoạch chủ yếu do khối lượng di dời hạ tầng kỹ thuật lớn (cấp nước, xây xanh, điện trung hạ thế, viễn thông, chiếu sáng, trụ cứu hỏa, camera, đèn tín hiệu giao thông...), phải triển khai đồng bộ với quá trình thi công. Ngoài ra, việc tổ chức thi công vừa đảm bảo giao thông, giải phóng mặt bằng cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.