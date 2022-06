Siêu phẩm McLaren Senna thứ 2 về Việt Nam, khác biệt xe Hoàng Kim Khánh ở diện mạo độc đáo

Hình ảnh chiếc McLaren Senna thứ hai về Việt Nam đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội sau gần 1 năm rộ tin đồn lên đường về nước. Như vậy, sự xuất hiện của chiếc siêu xe Anh Quốc này đã phá vỡ thế độc tôn của chiếc siêu xe thuộc sở hữu của doanh nhân Hoàng Kim Khánh.

Hiện chưa rõ chiếc McLaren Senna thứ hai tại Việt Nam đã có chủ hay chưa bởi xe hiện vẫn nằm tại một showroom siêu xe có tiếng tại TP. HCM cùng nhiều siêu xe khác.

Chiếc McLaren Senna thứ hai về nước vừa được mang ra đường tại TP. HCM. Nguồn: Phan Công Khanh.

Đúng với những thông tin rò rỉ trước đó, chiếc McLaren Senna thứ hai về Việt Nam có diện mạo lấy cảm hứng từ xe đua F1 của huyền thoại Ayrton Senna. Trắng - đỏ là tông màu chính của chiếc McLaren MP4/4 đồng hành cùng Ayrton Senna giành chức vô địch vào năm 1988.

Các chi tiết màu xanh lá (viền xung quanh xe và khóa tâm bánh xe bên trái), xanh dương (kẹp phanh) và vàng (hốc gió trước và khóa tâm bánh xe phải) là màu sắc gợi nhớ đến quốc kỳ Brazil - quê hương của tay đua huyền thoại này. Trên xe, 41 chiến thắng trên 17 trường đua khác nhau của Ayrton Senna được liệt kê trên nền phần màu đỏ. Chữ ký của Ayrton Senna được đặt ở sau xe.

Ở khu vực cản sau của xe còn có dòng chữ "I am not designed to come second or third, I am designed to win" (tạm dịch là Tôi không sinh ra để về vị trí nhì hay ba. Tôi sinh ra để thắng) - đây là câu trích dẫn nổi tiếng của tay đua Senna.

Những thông tin rò rì trước đó cũng cho biết chiếc Senna này nguyên bản mang màu trắng, thuộc sở hữu của Robbie Dickson - kỹ sư người Canada. Đây là chiếc Senna thứ 154 trên 500 chiếc được sản xuất. Ở bên trong, nội thất xe sử dụng da Alcantara đen làm chủ đạo, đi kèm dây an toàn màu xanh dương.

Diện mạo nguyên bản của xe.

Chiếc Senna này gây chú ý bởi tùy chọn ốp cách nhiệt động cơ bằng vàng. Do bộ phận MSO cung cấp, tùy chọn này giá lên đến 30.000 USD. Ngoài việc giúp chiếc xe trở nên đắt giá hơn, tùy chọn này có công dụng giúp tản nhiệt nhanh hơn, giảm áp lực cho động cơ.

Cung cấp sức mạnh cho McLaren Senna là động cơ tăng áp kép V8 4.0L, sản sinh công suất 789 mã lực và mô-men xoắn 800Nm. Đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép, Senna có thể tăng tốc 0-100km/h trong 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 335km/h.

https://autopro.com.vn/sieu-pham-mclaren-senna-thu-2-ve-viet-nam-khac-biet-xe-hoang-kim-khanh-o-dien-mao-doc-dao-2022061616534787.chn