Singapore Airlines bồi thường ít nhất 10.000 USD cho hành khách bị thương trên chuyến bay gặp nhiễu động

Vào tháng trước, chuyến bay SQ321 của Singapore Airlines bay từ London (Anh) về Singapore đã gặp nhiễu động mạnh trên không, khiến một người đàn ông Anh 73 tuổi thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương, trong đó có một số hành khách và phi hành đoàn bị chấn thương sọ não và cột sống. Máy bay đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok, Thái Lan.

Trong một tuyên bố vào ngày 10/6, hãng hàng không này cho biết họ đã gửi email đề nghị bồi thường 10.000 USD cho những hành khách bị thương nhẹ trong vụ việc.

"Đối với những người bị thương nặng hơn, chúng tôi đã mời họ thảo luận về đề nghị bồi thường để đáp ứng từng trường hợp cụ thể sau khi họ bình phục và đưa ra yêu cầu. Đối với những hành khách được được chẩn đoán bị thương nặng, cần được chăm sóc y tế dài hạn và yêu cầu hỗ trợ tài chính, sẽ được cung cấp khoản thanh toán trước 25.000 USD để giải quyết các nhu cầu trước mắt của họ", đại diện Singapore Airlines cho biết.

Ngoài ra, hãng này cho biết sẽ hoàn trả tiền vé máy bay cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay, kể cả những người không bị thương.

Singapore Airlines cho biết sẽ bồi thường ít nhất 10.000 USD cho các hành khách bị thương (Ảnh: Agencies)

Theo Công ước Montreal, các hãng hàng không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối đối với hành khách bị thương tích hoặc tử vong trên chuyến bay trong các sự cố bất trắc.

Singapore Airlines trước đó đã tặng 1.000 SGD (740 USD) cho mỗi hành khách khởi hành từ Bangkok đến điểm đến cuối cùng để trang trải chi phí trước mắt cho họ. Hãng cũng chịu chi phí y tế cho các hành khách bị thương và sắp xếp để các thành viên gia đình họ bay đến Bangkok khi được yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải Singpore cho biết việc giảm độ cao đột ngột xuống 54m (177 foot) đã khiến những hành khách không thắt dây an toàn trên chuyến bay bị văng mạnh trong cabin. Bộ này trích dẫn báo cáo sơ bộ của Cục Điều tra An toàn Giao thông Singapore cho biết chiếc máy bay đã trải qua "sự thay đổi đột ngột" về trọng lực khi đang bay qua phía Nam Myanmar. Thông tin này được trích xuất từ hộp đen máy bay và được xác định là nguyên nhân khiến nhiều hành khách bị thương khi không thắt dây an toàn. Nhóm điều tra bao gồm các chuyên gia từ TSIB, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ và nhà sản xuất máy bay Boeing.

Vụ việc mặc dù rất hiếm gặp nhưng đặt ra câu hỏi về nguyên nhân gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho chuyến bay và cũng là lời cảnh báo về việc sử dụng dây an toàn trên máy bay.