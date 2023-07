Singapore là điểm dừng chân duy nhất tại ĐNA của Taylor Swift|The Eras Tour trong năm 2024, đặc quyền mua vé sớm cho chủ thẻ ngân hàng UOB

Mới đây, Taylor Swift đã chính thức công bố các đêm diễn mới nhất của Taylor Swift | The Eras Tour . Singapore được xác nhận là điểm dừng chân duy nhất tại khu vực Đông Nam Á kể từ khi tour diễn này bắt đầu vào ngày 17/03/2023 tại Glendale Arizona, Hoa Kỳ.

Taylor Swift | The Eras Tour in Singapore được tài trợ bởi Marina Bay Sands với sự hợp tác cùng Tổng cục Du lịch Singapore, đối tác ngân hàng chính thức và đơn vị bán vé sớm (Presale) – Ngân hàng UOB, và đối tác du lịch trải nghiệm Klook. Các đêm diễn tại đây được quảng bá bởi AEG Presents Asia và sản xuất bởi Taylor Swift Touring. Singapore chính là điểm đến Đông Nam Á duy nhất của Taylor Swift | The Eras Tour.

Tour diễn sẽ được tổ chức vào ngày 02-03-04 & 07-08-09/03/2024 tại Sân vận động Quốc gia Singapore thuộc Khu liên hợp thể thao Singapore. Fan hâm mộ có cơ hội săn vé khi tour diễn mở bán công khai từ 11h sáng 07/07/2023 (giờ Việt Nam).

Đặc biệt hơn, chủ thẻ ngân hàng UOB sẽ được tận hưởng đặc quyền mua vé sớm từ 11h sáng 05/07/2023 đến 8h sáng 07/07/2023 (giờ Việt Nam). Xem thêm thông tin bán vé chi tiết tại ĐÂY . Tất cả đêm diễn tại Singapore sẽ có sự tham gia của nữ ca sĩ khách mời Sabrina Carpenter.

UOB là một ngân hàng hàng đầu tại châu Á. Hoạt động tại trụ sở chính Singapore và các chi nhánh tại Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, UOB có một mạng lưới toàn cầu với khoảng 500 văn phòng tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ. Kể từ khi thành lập vào năm 1935, UOB không ngừng phát triển thông qua các hoạt động kinh doanh cũng như một số thương vụ chuyển nhượng chiến lược. Hiện tại, UOB được đánh giá là một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm: Hạng Aa1 từ Moody’s Investor Services và hạng AA từ S&P Global và Fitch.

