Sinh viên lên năm 3, phụ huynh vẫn nhắn nhờ bạn để ý, đốc thúc học giúp: "Cứ tưởng chỉ có trên truyện audio"

Đối với sinh viên đi học xa nhà, đại học là giai đoạn bắt đầu sống tự lập, tự sắp xếp việc học, sinh hoạt và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tuy nhiên, trong thực tế, ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh vẫn theo sát con, thậm chí can thiệp nhiều hơn mức cần thiết, khiến ranh giới giữa quan tâm và kiểm soát trở nên mờ nhạt.

Câu chuyện đang lan truyền trên MXH mới đây là một ví dụ điển hình. Theo đó, tác giả bài đăng chia sẻ dù đã học đến năm ba, sinh viên này vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn từ mẹ của một bạn cùng lớp, nhờ “để ý”, “nhắc nhở” con mình học hành. Ban đầu là những câu hỏi nhẹ nhàng như lịch học, giờ tan, nhưng dần dần trở thành việc hỏi han đều đặn về tình hình đi học của bạn kia.

“Lên đại học sang năm thứ 3 rồi mà mẹ của một bạn sinh viên nào đấy, cứ một thời gian lại nhắn mình bảo coi, thúc bạn ý học hộ cô”, chủ bài đăng chia sẻ.

Đi kèm bài đăng là ảnh chụp màn hình hững đoạn tin nhắn như:

- Cháu à. Nay lớp cháu có kiểm tra môn gì không?

- Mấy giờ sáng nay tan à cháu?

- Tầm mấy giờ các cháu được về?

- Dạo này bạn có học đều không cháu?

… khiến người nhận vừa khó xử, vừa cảm thấy bị đặt vào một vai trò không mong muốn.

Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng lại chạm đến một vấn đề khá phổ biến khi sự quan tâm của phụ huynh vô tình vượt qua ranh giới cá nhân của con cái và cả những người xung quanh.

Sinh viên năm ba phải “báo cáo tình hình học tập hộ bạn” cho phụ huynh

Ở góc độ phụ huynh, việc lo lắng cho con khi con sống xa nhà, tự học, tự quản lý cuộc sống là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều bạn trẻ dễ sa đà vào mạng xã hội, game hay thiếu kỷ luật, việc “giữ liên lạc” đôi khi được xem như một cách để yên tâm hơn.

Tuy nhiên, trong câu chuyện này, sự quan tâm ấy lại đi qua trung gian là bạn bè của con thì lại trở thành câu chuyện khác. Người nhận tin nhắn rơi vào thế khó khi trả lời thì thấy phiền, không trả lời thì lại áy náy. Về lâu dài, điều này có thể tạo ra cảm giác bị “giám sát hộ”, ảnh hưởng đến cả mối quan hệ bạn bè.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến cho rằng đây là tình huống không hiếm, nhưng cần được xử lý khéo léo:

- Chuyện nhà thì nên để gia đình tự quản, bạn chỉ nên trả lời qua loa thôi, đừng để thành trách nhiệm của mình.

- Nên nói chuyện thẳng nhưng nhẹ nhàng, kiểu cháu cũng bận học nên không theo dõi bạn ấy thường xuyên được.

- Phụ huynh lo là đúng, nhưng nên trao đổi trực tiếp với con chứ không nên thông qua người khác như vậy.

- Tốt nhất là khuyên bạn kia tự nói chuyện với mẹ để hai bên hiểu nhau hơn.

Một số ý kiến cũng bày tỏ sự thông cảm với phụ huynh, nhưng cho rằng cách thể hiện cần phù hợp hơn với độ tuổi của con.

(Ảnh minh họa)

Suy cho cùng, sự quan tâm của cha mẹ chưa bao giờ là sai, nhưng cách thể hiện mới là điều quyết định. Khi con đã bước vào đại học, điều cần thiết không chỉ là theo dõi, mà là học cách tin tưởng và để con tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Bởi trưởng thành không đến từ việc luôn có người nhắc nhở, mà từ việc tự ý thức và điều chỉnh hành vi, khoảng cách vừa đủ, không quá xa, cũng không quá gần lại chính là cách tốt nhất để cả hai phía cảm thấy thoải mái và được tôn trọng.