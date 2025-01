Sinh viên VinUni giành quán quân The Moneyverse 2024: Nhận về 1 tỷ tiền mặt, 1 ô tô VinFast VF 3...

Ngày 12/1/2025, Chung kết giải đấu The Moneyverse (Vũ trụ Đồng tiền) đã chọn được quán quân là thí sinh Đoàn Quốc Duy – sinh viên Trường Đại học VinUni. Theo đó, sinh viên VinUni nhận về tổng phần thưởng với tiền mặt 1 tỷ đồng, 1 vị trí công việc tại định chế tài chính lớn, 1 học bổng CPA Australia trị giá gần 150 triệu đồng và 1 ô tô VinFast VF 3.

Được biết, The Moneyverse là sân chơi thực tế về đầu tư, tài chính đầu tiên được phối hợp tổ chức bởi Chứng khoán SSI, Thời báo VTV và CTCP The Moneyverse. Chương trình nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tài chính cho người dân và doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các bạn trẻ, GenZ.

Ảnh: Người thắng cuộc sẽ nhận 1 tỷ đồng tiền mặt.

Chia sẻ tại lễ ra mắt chương trình, đại diện SSI là ông Lưu Hưng cho biết các bạn trẻ ngày nay đã tham gia đầu tư rất sớm. Theo nhận định của vị này, các bạn trẻ có nền tảng kiến thức tốt chứ không như ngày xưa. Lấy ví dụ thời mình, thế hệ 8-9X, thì học ngoại thương thương nhưng không được học nhiều về các bộ môn liên quan tài chính. Còn GenZ có kiến thức tốt, song cái khó ở đây là phải đem lại cho các bạn tính thực tế, được trải nghiệm để các bạn hiểu hơn về thị trường, và quan trọng là hiểu và kiểm soát được cảm xúc khi đầu tư.

Dưới góc độ nhà làm chính sách, bà Lê Thị Thuý Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cũng nhận định khi có kiến thức về tài chính sẽ làm thay đổi hành vi, thói quen tài chính, cũng như tạo thói quen tài chính tốt cho cộng đồng. Từ đó, người dân sẽ có kiến thức tài chính đúng đắn hơn.

Nói là một chuyện, song khi thực thi không hề dễ. Thực tế, kiến thức đầu tư đã được phổ cập rất lâu và rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng, chưa kể rất nhiều nhà đầu tư cá nhân còn thiếu kiến thức tài chính khi tham gia thị trường chứng khoán. Đại diện SSI thừa nhận đó là thách thức với những người làm trong ngành, vì mọi thứ “simple but not easy”, lý thuyết thì đơn giản nhưng thực hiện để triển khai lại rất khó. Do đó, với thế hệ nhà đầu tư mới phải được phổ cập kiến thức từ sớm, khi tạo ra được một cộng đồng nhà đầu tư đủ kiến thức thì thị trường tự động sẽ trưởng thành theo.

Dàn ban giám khảo cũng là những người có chuyên môn gồm PGS.TS. Đỗ Hoài Linh - Chuyên gia Tài chính cá nhân, Thành viên Hội đồng cố vấn chuyên môn Vũ trụ Đồng tiền; Nhà báo Dương Ngọc Trinh - Giám đốc chiến lược Thời báo VTV, Đài truyền hình Việt Nam; TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Trưởng Ban Đào tạo và Phát triển, Chứng khoán SSI và các khách mời danh dự như MC Khánh Vy…

Ảnh: Dàn ban giám khảo cũng là những người có chuyên môn của The Moneyverse 2024.

Đặc biệt, vòng chung kết lần này có sự góp mặt của Phi hành gia Phạm Tuân - người VIệt Nam, người Châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ chinh phục không gian.

Chia sẻ cảm xúc của mình trong đêm thi cuối cùng của Top 6, phi hành gia Phạm Tuân nói: “Tôi rất vinh dự khi có mặt trong đêm Chung kết hôm nay, rất tự hào và cũng rất hồi hộp. Tất cả các thí sinh đã chiến thắng chính mình và cần được tuyên dương vì tinh thần học tập, trí tuệ vì dù còn đang đi học nhưng các bạn đã hiểu rõ những kiến thức khó về kinh tế đầu tư, tài chính.

Cách đây 45 năm tôi cũng trải qua nhiều cuộc thi tuyển chọn gắt gao, tôi hiểu sự hồi hộp của các bạn! Tôi mong các bạn hãy luôn bình tĩnh, sáng suốt và các bạn sẽ là những người chiến thắng!”.