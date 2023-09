Skoda Kodiaq ra mắt Việt Nam: Cạnh tranh Santa Fe với giá từ 1,189 tỷ, có sẵn ô ở cửa như Rolls-Royce

Sáng 23/9, TC Motor ra mắt thương hiệu Skoda tại Việt Nam với 2 mẫu xe. Trong đó, Kodiaq là mẫu SUV 7 chỗ, cạnh tranh trực tiếp với nhóm Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Ford Everest.

Xe có 2 phiên bản: Ambition 1.4 TSI và Style 2.0 TSI, giá bán lần lượt 1,189 tỷ đồng và 1,409 tỷ đồng.

Mẫu SUV này có tên gọi lấy cảm hứng từ sự vững chãi của loài gấu nâu Kodiak lớn nhất còn tồn tại

Skoda Kodiaq sử dụng nền tảng MQB danh tiếng của tập đoàn Volkswagen. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.697 x 1.681 x 1.882 mm. Chiều dài cơ sở 2.791 mm, khoảng sáng gầm 192 mm, cùng góc thoát trước 19 độ và góc thoát sau 15,1 độ, giúp xe dễ dàng vượt địa hình. Bộ mâm xe kích thước 19 inch ở bản cao cấp và 18 inch trên bản tiêu chuẩn.

Ngoài ra, sự khác biệt còn nằm ở hệ thống chiếu sáng. Skoda Kodiaq Style sử dụng đèn pha LED ma trận đi kèm đèn sương mù LED. Trong khi bản Ambition sử dụng đèn pha LED chóa và đèn sương mù halogen. Phiên bản tiêu chuẩn còn lược bỏ cửa sổ trời toàn cảnh.

Bên trong cabin, phiên bản cao cấp có ghế trước chỉnh điện 8 hướng tích hợp chức năng nhớ 3 vị trí, điều hòa 3 vùng độc lập. Bảng đồng hồ kích thước lên tới 10,25 inch có thể tùy biến giao diện. Màn hình giải trí trung tâm 8 inch ở cả 2 phiên bản. Hệ thống âm thanh 8 loa. Một khác biệt lớn giữa hai phiên bản là Kodiaq Style có ghế da toàn bộ còn Ambition là da trơn kết hợp da lộn.

Một chi tiết thú vị là ở hai cửa hàng ghế trước, hãng xe Séc đã tinh tế bố trí ngăn chứa dành riêng cho ô che mưa

Kodiaq phiên bản Style được trang bị động cơ 2.0L tăng áp cho công suất 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt, tích hợp chức năng chuyển số trên vô lăng. Hệ dẫn động bốn bánh có nhiều chế độ vận hành.



Trong khi đó, Skoda Kodiaq Ambition sử dụng động cơ 1.4L tăng áp, công suất 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Phiên bản này đi kèm hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Kodiaq cũng được trang bị nhiều hệ thống an toàn như camera 360 độ (bản Style), hỗ trợ đổ đèo, 7 túi khí, cảm biến trước/sau, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo người lái mất tập trung (bản Style), giới hạn tốc độ (LIM),...

So với các đối thủ đồng hạng, Skoda Kodiaq nhỉnh hơn ở nguồn gốc xuất xứ do nhập nguyên chiếc từ Séc, đồng nghĩa chịu mức thuế nhập khẩu 70% khiến giá bán có phần cao hơn. Điểm yếu khác là thiếu đi những tính năng an toàn chủ động như ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm,...