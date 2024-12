Sky Realty được vinh danh tại giải "Cầu Vàng" Vars Awards 2024

Khẳng định vị thế trên hành trình phát triển Sky Realty

VARS AWARDS 2024 là sự kiện thường niên lớn bậc nhất dành riêng cho ngành môi giới bất động sản, nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp xuất sắc, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường. Giải thưởng "Cầu Vàng" mà Sky Realty nhận được là kết quả của quá trình thẩm định, đánh giá nghiêm ngặt và công bằng từ Hội đồng Giám khảo uy tín, dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe về năng lực, uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sự đóng góp cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực VARS, Trưởng Ban tổ chức VARS AWARDS 2024, nhấn mạnh: "Kết quả chương trình vinh danh là cơ sở vững chắc để chủ đầu tư, nhà phát triển dự án, khách hàng lựa chọn sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt từ những doanh nghiệp và cá nhân Môi giới bất động sản được vinh danh, có uy tín trên thị trường".

Đại diện Sky Realty chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội môi giới bất động sản Việt Nam 2024

Chia sẻ niềm vui và tự hào khi nhận giải thưởng, ông Tống Chung, đại diện Sky Realty, phát biểu: "Sky Realty đã chủ động thích ứng với những biến động của thị trường bằng cách tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo đội ngũ nhân sự và áp dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh. Chúng tôi tin rằng, với những nỗ lực này, Sky Realty sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai."

Sky Realty tiếp bước trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới

Trên hành trình 9 năm xây dựng và phát triển, Sky Group đã đạt được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực phân phối bất động sản, trở thành đơn vị uy tín đối với Chủ đầu tư, khách hàng và cộng đồng môi giới bất động sản. Đơn vị luôn định hướng chiến lược phát triển tập trung vào con người, hiện thực hóa tầm nhìn, xây dựng cộng đồng môi giới bất động sản thiện chiến đóng góp cho sự phát triển bền vững thị trường bất động sản Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường khó khăn, Sky Realty vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định. Doanh nghiệp không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra mà còn mở rộng quy mô hoạt động, mở thêm nhiều chi nhánh mới trên cả nước.

Sức mạnh nội tại và khả năng thích ứng linh hoạt của Sky Realty trước những biến động của thị trường được kiểm chứng qua thời gian

Với những thành tựu đã đạt được, cùng với chiến lược phát triển bền vững, Sky Realty đang từng bước khẳng định vị thế và nỗ lực vươn lên trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực môi giới bất động sản đồng thời đặt mục tiêu trở thành một Công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam. Giải thưởng "Cầu Vàng" tại VARS AWARDS 2024 chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Sky Realty trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

