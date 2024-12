Sky Realty tỏa sáng, giành cú đúp giải thưởng tại sự kiện của Sun Group

Diễn ra từ ngày 09-11/12/2024, tại Sun Tropical Village Phú Quốc, sự kiện "Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ" của Sun Property đã diễn ra nhằm tri ân các đại lý xuất sắc. Sky Realty vinh dự nhận cú đúp giải thưởng "Đại lý Xuất sắc - Platinum (Miền Bắc)" và "Đại lý Vượt trội - Gold (Miền Trung)". Ông Tống Chung - Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Quang Cường - Tổng Giám đốc Sky Realty đã đại diện công ty lên nhận hai giải thưởng danh giá này.

Giải thưởng Đại lý xuất sắc Platinum khu vực miền Bắc





Giải thưởng Đại lý vượt trội Gold khu vực miền Trung

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và thành tích kinh doanh vượt trội của Sky Realty trong việc phân phối các sản phẩm bất động sản cao cấp của Sun Group tại thị trường miền Bắc và miền Trung. Giải thưởng "Đại lý Xuất sắc - Platinum (Miền Bắc)" là minh chứng cho vị thế top đầu của Sky Realty trong hệ thống đại lý phân phối của Sun Property tại khu vực này. Trong khi đó, giải thưởng "Đại lý Vượt trội Gold (Miền Trung)" khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng to lớn của Sky Realty tại thị trường đầy cạnh tranh này.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Quang Cường, Tổng Giám đốc Sky Realty chia sẻ: "Thay mặt tập thể Sky Realty, tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được đón nhận hai giải thưởng danh giá từ Sun Property. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ nhân viên Sky Realty trong suốt thời gian qua. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Sun Property đã luôn tin tưởng, đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho Sky Realty phát triển. Thành công này cũng là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt và hiệu quả giữa hai bên. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác tối đa giá trị các dự án của Sun Group, đồng thời mang đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản đẳng cấp và những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Sky Realty sẽ tiếp tục đồng hành cùng Sun Group trong hành trình "làm đẹp những vùng đất".

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và chiến lược kinh doanh bài bản, Sky Realty đã và đang khẳng định được uy tín và vị thế của mình trên thị trường bất động sản. Đồng hành cùng các chủ đầu tư lớn như Sun Group, MIK Group, Nam Long Group, Vingroup... Sky Realty cam kết khai thác tối đa giá trị của từng dự án, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những giải pháp an cư và đầu tư hiệu quả cho khách hàng.

Sky Realty – Đơn vị phân phối bất động sản cao cấp trên toàn quốc

