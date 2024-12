Vinamilk công bố cải tiến đột phá 6 HMO trong sản phẩm sữa công thức Optimum

Lấy cảm hứng từ các dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ, Vinamilk Optimum hiện là dòng sữa công thức được bổ sung đến 6 HMO bao gồm 2'-FL, 3-FL, LNT, 3-SL, 6'-SL và DFL, thành phần chiếm 58%(**)tổng lượng HMO có trong sữa mẹ, với đủ 3 nhóm HMO hỗ trợ cả sức khỏe hệ tiêu hóa và sức đề kháng cho bé.Hai sản phẩm thuộc dòng sản phẩm sữa công thức Optimum bổ sung 6 HMO là Sản phẩm dinh dưỡng - Optimum Gold 4 chuyên hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và Sản phẩm dinh dưỡng - Optimum Colos 3 chuyên hỗ trợ tăng sức đề kháng.

Sữa công thức chứa 6 HMO - bước tiến "chưa từng có" giúp mẹ Việt giảm áp lực nuôi con

Nuôi con bằng sữa mẹ là mong ước của tất cả phụ nữ khi làm mẹ vì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không phải lúc nào các mẹ cũng có thể thực hiện được điều đó. Theo một khảo sát cuối tháng 11/2024 trên VNExpress(*), có đến 45,5% mẹ Việt tham gia khảo sát chia sẻ không thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó, lý do thường gặp, chiếm đến gần 70%, là do cơ địa của mẹ như tắc tia sữa, nứt cổ gà... Tiếp theo là lý do liên quan đến hoàn cảnh công việc gia đình với hơn 48% các mẹ gặp phải. Các nguyên nhân khác được các mẹ đề cập là tâm lý của mẹ sau sinh, mẹ dùng thuốc đặc trị hay liên quan đến sức khỏe của bé(*). Việc không thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ khiến trẻ không được tiếp cận đầy đủ với HMO - đại dưỡng chất đa lượng có vai trò nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột và hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch.

TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng – BV Nhi Trung Ương, cho biết, "HMO là dưỡng chất đa lượng có nhiều thứ ba trong sữa mẹ, chỉ sau chất béo và lactose, nhiều hơn cả protein. Sữa mẹ có khoảng 200 loại HMO khác nhau, và chỉ vài loại HMO có thể bổ sung vào sữa công thức trẻ em, gồm những HMO phổ biến và được chứng minh lâm sàng."

Trước thực trạng trên, tiên phong trong ngành sữa bột trẻ em nhiều năm qua, Vinamilk đã có một cải tiến đột phá với việc bổ sung thành công 6 HMO vào sản phẩm sữa công thức Optimum. Việc kết hợp 6 HMO với đủ 3 nhóm HMO chính (Nhóm Fucosylated: 2'-FL, 3-FL, DFL; Nhóm Sialylated: 3’-SL, 6'-SL; Nhóm Non-Fucosylated: LNT) với nhau sẽ tạo ra khả năng tương hỗ và cộng hưởng mạnh mẽ giữa các chủng lợi khuẩn, giúp ngăn chặn và tiêu diệt hại khuẩn hiệu quả.

Ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc điều hành khối Nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Vinamilk chia sẻ, "Optimum là thương hiệu sữa tại Châu Á đạt các giải thưởng quốc tế danh giá như "Purity Award" và "First 1000 Day Promise", minh chứng cho cam kết của chúng tôi về độ tinh khiết, an toàn và minh bạch cho sản phẩm sữa Việt Nam. Lần này với đột phá 6 HMO, Optimum tự hào tiếp tục tiên phong nâng tầm chất lượng sữa Việt, không chỉ góp phần giải quyết bài toán dinh dưỡng cho trẻ em, mà còn phần nào giải tỏa những rào cản tinh thần cho người mẹ khi không thể nuôi con bằng sữa mẹ."

Tiên phong thực hiện những điều "không tưởng"

Vinamilk Optimum là nhãn hiệu sữa bột trẻ em có hàm lượng HMO cao - chiếm 58% (**) tổng lượng HMO có trong sữa mẹ, so với tỉ lệ chỉ từ 48% (**) của các sản phẩm chứa 5 HMO. Trong lần tung mới này, hai dòng sản phẩm Optimum Gold và Optimum Colos ra mắt với diện mạo mới và được cải tiến vượt trội với thành phần được lấy cảm hứng từ các dưỡng chất quan trọng chỉ có thể được tìm thấy trong sữa mẹ, bao gồm 6 HMO, đạm whey giàu alpha-Lactalbumin với hàm lượng 2,2 g/l (hàm lượng alpha-Lactalbumin trong sữa mẹ là 2-3 g/l trong sữa mẹ), các chất xơ hòa tan GOS, FOS cùng 2 tỷ lợi khuẩn BB -12TM (1x10^9 cfu/100 g bột) và LGGTM (1x10^9 cfu/100 g bột).

Vinamilk chính thức tái tung thương hiệu sữa Optimum với công thức chứa 6 HMO (Human Milk Oligosaccharides).

Sữa Optimum Gold được bổ sung 6 HMO với đủ 3 nhóm HMO chính, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, ngăn cản tác nhân gây bệnh bám dính lên thành ruột và hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, kết hợp cùng 2 tỷ lợi khuẩn BB-12TM (1x10^9 cfu/100 g bột) và LGGTM (1x10^9 cfu/100 g bột), giải pháp tối ưu hỗ trợ các bé có hệ tiêu hóa còn non yếu, dễ gặp các vấn đề như táo bón, tiêu chảy. BB-12TM thuộc chủng vi khuẩn Bifidobacterium, giúp tăng cường sức khoẻ hệ tiêu hoá và LGGTM thuộc chủng vi khuẩn Lactobacillus, giúp giảm nguy cơ nhiễm Rotavirus và giảm thời gian bị tiêu chảy ở trẻ. Với cơ chế đó, Optimum Gold giúp xây hệ vi sinh đường ruột khỏe, hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cho trẻ.

Sữa Optimum Colos (trước đây là ColosGold) bổ sung 6 HMO và sữa non 24h nhập khẩu từ Mỹ với nhiều kháng thể IgG cùng lợi khuẩn phân lập từ sữa mẹ HMP (Human Milk Probiotics), giúp tăng IgA tự nhiên. Hai "lớp bảo vệ" IgA bên ngoài - IgG bên trong hỗ trợ đề kháng khỏe, phù hợp cho các bé thường xuyên bệnh vặt.

"Optimum đã trở thành một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược tái định vị của Vinamilk: tiên phong đem đến những khác biệt trong chiến lược sản phẩm, thông qua các nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng kỳ vọng của các mẹ Việt. Lần tung mới này mang ý nghĩa đặc biệt cho chúng tôi, khẳng định cam kết của Vinamilk trong việc mang lại giải pháp dinh dưỡng tối ưu, giúp xây dựng nền tảng phát triển tối ưu cho trẻ em Việt Nam", Ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc điều hành khối Marketing của Vinamilk cho biết.

