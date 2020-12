Sky Villa phiên bản giới hạn trung tâm Quận 1 tạo sức hút trên thị trường

"Chuẩn quốc tế - Chất Sài Gòn" là thông điệp chính Novaland gửi gắm vào The Grand Manhattan, một trong những dự án bất động sản hạng sang trọng điểm của tập đoàn, dành cho cộng đồng thành đạt.

Sky Villa phiên bản giới hạn có diện tích rộng 130 m2 - 150 m2, ban công kéo dài. Không gian sinh hoạt chung liên thông phòng khách - phòng ăn - nhà bếp với các khu vực được ngăn cách bằng những món nội thất cao cấp.

Không gian mở sang trọng của biệt thự mẫu Sky Villa phiên bản giới hạn gây ấn tượng mạnh với cô Quỳnh Chi. Cô chia sẻ, ngay khi biết về vị trí dự án và nhận định về tiềm năng tương lai, cô đã mua một căn hộ tại The Grand Manhattan và sau khi tham quan căn mẫu, cô rất hài lòng vì đã đặt niềm tin tại dự án.

Không gian sang trọng của biệt thự mẫu Sky Villa phiên bản giới hạn tại Novaland Gallery ghi điểm với nhiều khách hàng tham quan.

Tọa lạc 2 mặt tiền đường Cô Giang, Cô Bắc, quận 1, The Grand Manhattan được giới đầu tư đánh giá có vị trí đắt giá. Dự án còn thu hút khách hàng nhờ chuỗi tiện ích nội khu nổi trội như khách sạn 5 sao quốc tế Avani Saigon, được phát triển và vận hành bởi Minor Hotels Group; không gian xanh 4.200m2 do One Landscape (Hong Kong) tư vấn thiết kế; và khu mua sắm - giải trí - ẩm thực.

Vị trí đắc địa của The Grand Manhattan cũng mang lại cho cư dân những trải nghiệm đậm chất Sài Gòn. Bởi bao quanh là những biểu tượng văn hóa điển hình của thành phố: chợ Bến Thành, bến Nhà Rồng, bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn và kênh Bến Nghé sầm uất một thời, khu phố đêm Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão, những quán ăn mang đậm phong cách ẩm thực địa phương hay nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa. Sống tại trung tâm, cư dân The Grand Manhattan dễ dàng tiếp cận các trường điểm, trường chuyên công lập, bệnh viện, trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí.

The Grand Manhattan sở hữu tầm nhìn triệu đô về các công trình biểu tượng của thành phố.

Theo nhận xét của nhiều người, đứng ở The Grand Manhattan, ngó bên này thấy quận tư, ngó bên kia thấy quận 1, xa xa là quận 2, đằng sau là quận 5, đi đâu cũng tiện, đi đâu cũng dễ. Đánh giá cao vị trí của dự án, ông Tiêu Thu Chung, hiện sống tại TP HCM cho biết cũng chọn mua một căn hộ tại đây. "Đó là một vị trí rất đẹp. Sau khi nhân nhà, chúng tôi sẽ đầu tư và cho khách du lịch thuê", ông Chung chia sẻ.

Vị trí đắc địa của The Grand Manhattan cũng lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư ngoại. Theo chia sẻ của ông Jorge Parra – Giám đốc điều hành JRE Việt Nam, "Vị trí trung tâm là điều mà tất cả các nhà đầu tư tìm kiếm ở một dự án bất động sản, The Grand Manhattan đang sở hữu vị trí rất tốt tại thành phố. Bên cạnh đó, Thương hiệu và hình ảnh của Novaland tại nước ngoài rất tốt, cộng với chính sách bán hàng và sự phát triển của quốc gia là những yếu tố tổng hòa giúp The Grand Manhattan trở thành một trong những dự án thu hút đầu tư nhất tại TP.HCM."

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng mua căn hộ The Grand Manhattan, chủ đầu tư đưa ra nhiều giải pháp thanh toán linh hoạt với nhiều ưu đãi.

Khách hàng có thể chọn những phương án dòng tiền phù hợp khi quyết định đầu tư ban đầu là 20%, 70% hoặc 95% giá trị căn hộ. Tùy theo phương án thanh toán, khách hàng có thể nhận ưu đãi lên đến 15%. Hoặc khách hàng có thể chọn phương án đòn bẩy tài chính với chính sách hỗ trợ lãi suất cho đến tháng 12/2022.

Bên cạnh đó, khách mua Sky Villa phiên bản giới hạn còn được tặng gói nội thất lên đến 2,7 tỷ đồng. Với căn hộ 2 phòng ngủ, gói nội thất được tặng có giá trị 1,2 tỷ đồng, căn ba phòng ngủ tặng gói 1,5 tỷ đồng. Nếu chọn gói quà tặng, khách sẽ nhận nhà sau 6 tháng kể từ thời điểm bàn giao nhà dự kiến. Nếu khách không nhận gói nội thất sẽ được chiết khấu trực tiếp vào giá sản phẩm.

The Grand Manhattan còn dành tặng khách mua Sky Villa phiên bản giới hạn chỗ đậu xe ôtô định danh và gói quản gia trong hai năm đầu tiên.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang khu vực trung tâm khan hiếm trong khi nhu cầu sở hữu phân khúc này gia tăng theo thời gian, "việc sở hữu sản phẩm bất động sản phân khúc này thật sự không dành cho số đông và những nhà đầu tư chậm chân", một chuyên gia bất động sản đánh giá.​