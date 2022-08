Smart Invest được vinh danh nơi làm việc tốt nhất Châu Á (HRAA 2022)

Được biết là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực về nhân sự, các tiêu chí tuyển chọn và đánh giá khá nghiêm ngặt, AAS đã chuẩn bị tham gia giải thưởng này như thế nào?



Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á – HR Asia Best companies to work for in Asia" là giải thưởng quốc tế thường niên uy tín trong khu vực Châu Á, đánh giá về môi trường làm việc của hàng trăm công ty có quy mô lớn và mức độ tăng trưởng tốt.

Đội ngũ nhân sự của chúng tôi đã trải qua vòng khảo sát với sự tham gia khoảng 46.270 nhân sự từ 622 doanh nghiệp tại Việt Nam theo Mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model TEAM), khảo sát độc quyền này do Tạp chí HR Asia nghiên cứu.

Các đại diện AAS lên nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022.

Ngoài khảo sát nội bộ, ban tổ chức còn thực hiện đánh giá thông qua phỏng vấn chi tiết với Giám đốc điều hành, Giám đốc Nhân sự, Ban lãnh đạo của AAS để hiểu rõ hơn các chính sách về môi trường làm việc tại mỗi công ty trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19 cũng như trong suốt quá trình phát triển của công ty.



Điều gì đã giúp AAS đạt được các tiêu chí giải thưởng đã đề ra?

Khi thực hiện vòng khảo sát nội bộ thì các tiêu chí của AAS năm nay đều đạt điểm đánh giá cao. Điều này cho thấy Ban Lãnh đạo AAS luôn sẵn sàng lắng nghe, chủ động cùng nhân viên xây dựng nên một môi trường làm việc lý tưởng, gắn bó lâu dài.

Tại AAS, không gian xanh được thiết kế phong cách và cảm hứng từ trung tâm tài chính Phố Wall. Bên cạnh hỗ trợ gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên thì các hoạt động truyền thông và truyền lửa được thực hiện thường xuyên trong trụ sở chính tạo ra niềm tự hào của mỗi thành viên khi làm việc tại AAS.

Tập thể CBNV AAS tham gia hoạt động Team building 2022.

Ngoài các chế độ phúc lợi theo quy định, nhân sự đến với AAS còn được tham gia vào quy trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp của các tổ chức tài chính hàng đầu hiện nay. Chúng tôi đã tạo ra những giá trị khác biệt và đãi ngộ vượt trội để thu hút những nhân sự tài năng nhất.



Giải thưởng này có ý nghĩa gì với AAS?

Năm 2022, vượt qua các tiêu chí đánh giá khắt khe, AAS rất vinh dự và tự hào khi được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á ngay trong lần đầu tham gia. Đây là quả ngọt sau nhiều năm liên tục cải tiến, phát triển các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ban lãnh đạo và tập thể CBNV.

Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi nhân viên của Smart Invest là những mảnh ghép quan trọng tạo nên bức tranh hoàn hảo. Bức tranh có giá trị vì những mảnh ghép có giá trị.

AAS luôn tạo điều kiện và cơ hội cho mọi thành viên trở thành "mảnh ghép" độc nhất. Điều này giúp CBNV hỗ trợ nhau trở nên tốt hơn, nỗ lực nâng cao hiệu suất làm việc, tích cực sáng. Mỗi nhân sự của chúng tôi sẽ được phát huy giá trị cao nhất trong công việc với những tiêu chí: Trân trọng sáng tạo; Phát triển công bằng; Quyền lợi xứng đáng.

Sau khi đạt được giải thưởng này và trong thời gian sắp tới thì AAS có kế hoạch gì để tiếp tục là Nơi làm việc tốt nhất Châu Á?

Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các chính sách nhân sự linh hoạt lấy con người làm giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. AAS có kế hoạch xây dựng không gian làm việc mở, thoải mái sáng tạo và làm việc hiệu quả như hệ thống phòng gym, yoga.

Đặc biệt, AAS sẽ tăng số lượng khóa đào tạo chất lượng, mở rộng chương trình đào tạo ra ngoài nước. Chúng tôi luôn tự tin hướng tới mục tiêu là nơi làm việc tốt nhất mà mọi nhân tài ngành tài chính mong muốn được làm việc và gắn bó lâu dài.

Sang quý III/2022, AAS dự kiến phát hành 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Vốn điều lệ sau các đợt phát hành trên dự kiến tăng lên 5.000 tỷ đồng, được phân bổ tỷ trọng lớn vào hoạt động đầu tư trái phiếu và tiếp theo là phát triển môi giới cùng các dịch vụ tài chính cho khách hàng theo lộ trình.

Đánh mạnh vào thị trường bán lẻ, AAS dự kiến mở 1 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và 03 văn phòng tại các tỉnh phía Bắc (VPDG Chợ Mơ, Thái Nguyên, Nam Định) trong năm 2022. Theo Ban lãnh đạo AAS, năm 2023 sẽ tiếp tục mở thêm 10 - 20 chi nhánh tại các tỉnh trọng điểm trên toàn quốc.