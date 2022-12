Smartosc đón nhận hai giải thưởng uy tín về nhân sự

Từ những điểm nổi bật trong 5 giá trị cốt lõi



Một điểm nổi bật giúp SmartOSC khác biệt so với rất nhiều công ty hiện nay, đó chính là 5 giá trị cốt lõi "Sharing; Modesty; Action; Respect; Transparency" cùng văn hóa "Open; Self-disciplined và Continuous-growing", tất cả đều được lấy cảm hứng từ chính tên gọi của công ty.

SmartOSC đề cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của từng thành viên. Các Smartors được khuyến khích trao đổi với quản lý của mình về bất kỳ vấn đề nào, dù là cá nhân hay công việc. Mọi ý kiến đều được lắng nghe và tôn trọng. Bên cạnh đó, mỗi CBNV được chủ động đặt ra các nguyên tắc theo nguyện vọng cá nhân mình mà không cần phải tuân theo 1 tiêu chuẩn chung bất kỳ. Sự chủ động và tự do sáng tạo là điều mà SmartOSC luôn hướng tới.

Đến việc thực thi chiến lược "lấy con người làm trọng tâm"

Chiến lược "lấy con người làm trọng tâm" của SmartOSC tạo điều kiện để CBNV được tự chủ và độc lập trong công việc của mình. Từ chiến lược này, bộ định vị giá trị nhân viên (Employee Value Proposition) cũng đã được triển khai xoay quanh 4 trụ cột chính: Văn hóa tổ chức; Sự tự chủ trong công việc; Cơ hội thăng tiến và Phúc lợi. Với thông điệp "Grow your way, with us", SmartOSC cam kết sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên từng chặng đường phát triển, trao quyền tự do sáng tạo để bạn bứt phá những giới hạn của bản thân.

SmartOSC luôn ưu tiên "lấy con người làm trọng tâm" trong chiến lược phát triển của mình

Công ty IT tiên phong trong việc chuyển đổi nhân sự

Nếu như người Nhật nổi tiếng với triết lý Kaizen – "luôn thay đổi để tốt hơn" thì SmartOSC cũng liên tục cải tiến để tối ưu hóa tất cả các quy trình. Bởi lẽ đó, khi mà xu hướng chuyển đổi nhân sự – HR Transformation đang còn mới mẻ với nhiều công ty công nghệ tại Việt Nam, thì SmartOSC đã và đang tiên phong trong việc triển khai và áp dụng vào thực tế. Quá trình chuyển đổi này dựa trên 3 trụ cột chính: Liên tục nâng cao năng lực của CBNV; Chuyển đổi bộ phận nhân sự để trở thành Business Partner trong doanh nghiệp và số hóa các hoạt động nhân sự để chuyển đổi số một cách toàn diện. Bởi vậy, những giải thưởng uy tín về nhân sự chính là sự công nhận từ thị trường cho những nỗ lực chuyển đổi của SmartOSC.

SmartOSC được chứng nhận Great Place to Work 2022 – chứng nhận Quốc tế hàng đầu về nhân sự và môi trường làm việc

Mang đến những giá trị và trải nghiệm tuyệt vời đến với từng thành viên

Tại SmartOSC, mỗi thành viên là một mảnh ghép mang sắc màu, cá tính riêng nhưng được gắn kết bởi một chất keo đặc biệt thường được gọi là Smart DNA. Công ty luôn chú trọng cân bằng giữa công việc và đời sống tinh thần cho CBNV thông qua rất nhiều hoạt động sôi nổi và thú vị như: teambuilding, sinh nhật công ty, ngày hội gia đình,….Văn phòng cũng được bố trí rất nhiều cây xanh, tạo không gian thoáng mát, thư giãn cho CBNV sau những giờ làm việc căng thẳng. Hình ảnh của những "cỗ máy lập trình" dần được thay thế bằng hình tượng của các Smartors năng động, đoàn kết và luôn tràn đầy năng lượng.

SmartOSC - "Grow your way, with us"

Lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra những chính sách để khích lệ các hoạt động đóng góp cho cộng đồng. Từ những việc nhỏ như thu gom pin cũ; văn phòng thông minh tự động điều chỉnh ánh sáng để tiết kiệm điện cho đến những dự án lớn như phủ xanh đồi trọc hay xây dựng thư viện máy tính cho trẻ em nghèo. Và bạn có biết một điều đặc biệt ở khu vực căn-tin tại SmartOSC là gì không? Toàn bộ số tiền đóng góp dựa trên tình thần tự nguyện của Smartor khi mua đồ ở đây sẽ được sử dụng với mục đích giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đó chính là tinh thần "Sẻ chia" – một trong năm giá trị cốt lõi mà Ban lãnh đạo công ty mong muốn lan tỏa tới CBNV.

Dự án Green Forest – Trao tặng 6.600 cây xanh cho vườn Quốc gia Xuân Sơn & các hộ dân

Được thành lập từ năm 2006, SmartOSC là một trong những công ty chuyên cung cấp các giải pháp về Thương mại điện tử hàng đầu trong khu vực. Sau hơn 16 năm hình thành và phát triển, hiện công ty có hơn 1.000 CBNV làm việc tại 9 quốc gia trên Thế giới. Trong những năm qua, SmartOSC liên tục được vinh danh tại các giải thưởng uy tín cả trong và ngoài nước như: Đối tác chiến lược của Adobe, Sitecore và Amazon Web Services (AWS); Top 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam; Nơi làm việc tốt nhất châu Á; Chứng nhận Great Place to Work.

