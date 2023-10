SMBC Nikko Securities "cắt lỗ" sau hơn một thập kỷ làm cổ đông chiến lược tại Chứng khoán Dầu khí (PSI) mà không được nhận cổ tức

Trong thông báo mới nhất, SMBC Nikko Securities Inc đã báo cáo bán ra toàn bộ 8.916.300 cổ phiếu PSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, tương ứng tỷ lệ 14,9% vốn. Giao dịch được thực hiện trong phiên 6/10.

Sau giao dịch, SMBC Nikko Securities Inc chính thức không còn là cổ đông tại Chứng khoán Dầu khí. Cùng phiên giao dịch của tổ chức này, cổ phiếu PSI ghi nhận khối lượng giao dịch đạt hơn 9 triệu đơn vị, thị giá đóng cửa đạt 9.900 đồng/cp. Ước tính SMBC Nikko Securities Inc thu về khoảng 88 tỷ đồng sau khi thoái vốn khỏi Chứng khoán Dầu khí.

SMBC Nikko Securities Inc (tên cũ là Nikko Cordial) được thành lập từ năm 1918, do Sumitomo Mitsui Financial Group sở hữu 100% vốn. Đầu năm 2011, SMBC Nikko Securities trở thành đối tác chiến lược nước ngoài đầu tiên của Chứng khoán Dầu khí, ký kết hợp đồng mua 14,9% cổ phần (gần 9 triệu cổ phiếu PSI) với giá 15.000đ/cp. Được biết, công ty chứng khoán Nhật Bản khi đó đã thanh toán tổng cộng 133,7 tỷ đồng (xấp xỉ 6,9 triệu đô la Mỹ hoặc tương đương 564 triệu Yên Nhật). Hoàn tất chào bán cho đối tác chiến lược Nhật Bản, vốn điều lệ của PSI tăng lên 598 tỷ đồng như hiện tại.

Trong suốt gần 13 năm đầu tư vào Chứng khoán PSI, SMBC Nikko Securities chưa năm nào được chi trả cổ tức, ước tính khoản đầu tư lỗ hơn 34% sau hơn một thập kỷ đầu tư.

Mặt khác, động thái “cắt lỗ” của công ty chứng khoán Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PSI quay đầu điều chỉnh sau đà tăng mạnh lên đỉnh gần 2 năm. Tính từ thời điểm giữa tháng 9/2023 tới nay, thị giá PSI mất hơn 20% sau chưa đầy một tháng. Thậm chí xét từ đỉnh lịch sử thiết lập hồi cuối 2021 là 22.500 đồng/cp, giá PSI đã giảm 57%.

Nói về tập đoàn Sumitomo Mitsui Financial Group, đây là tập đoàn lớn thứ 2 Nhật Bản về tổng tài sản với hơn 2,1 nghìn tỷ USD - mang theo kinh nghiệm và chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Tại Việt Nam, nhà đầu tư còn biết tới tập đoàn này thông qua nhiều thương vụ mua bán cổ phần lớn, gần nhất có thể kể tới là việc Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) mua 1,19 tỷ cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, VPB) với tổng giá trị hơn 35.900 tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD).

Trước đó, cuối năm 2021, một thành viên khác thuộc hệ sinh thái là Công ty tài chính tiêu dùng SMBC (SMBCCF) đã tiến hành mua 49% vốn điều lệ tại FE Credit từ VPBank.