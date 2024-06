Sợ bị kẻ xấu theo dõi, người thuê nhà lắp camera kiểm tra rồi tái mặt khi biết sự thật còn kinh hãi hơn

Câu chuyện bắt đầu bằng việc một người thuê nhà phát hiện ra những mẩu giấy ghi chú bí ẩn trong nhà của mình. Những mẩu giấy này được viết bằng chữ viết tay lạ, nhắc nhở người thuê nhà về những công việc cần làm mà họ chưa từng chia sẻ với ai. Điều này khiến người thuê nhà không khỏi rùng mình bởi dường như có ai đó đang theo dõi cuộc sống của họ.



Tìm thấy tờ giấy ghi nội dung kỳ lạ, chủ lắp camera rồi rùng mình với cảnh này. Ảnh minh hoạ

Ban đầu, người thuê nhà cho rằng đây chỉ là một trò đùa quái gở và cố gắng quên đi sự việc. Tuy nhiên, những mẩu giấy ghi chú bí ẩn vẫn tiếp tục xuất hiện, làm dấy lên nỗi lo lắng về một kẻ rình rập hoặc một tên trộm đang âm thầm theo dõi và sử dụng chiến thuật tâm lý để khiến họ hoang mang.

Để tìm kiếm sự giúp đỡ và lời khuyên pháp lý, người thuê nhà đã chia sẻ câu chuyện kỳ lạ của mình lên diễn đàn Reddit. Họ lo lắng liệu việc báo cảnh sát có phải là một phản ứng thái quá khi không có bằng chứng rõ ràng về người đột nhập hay không.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người dùng Reddit đã cùng nhau đưa ra những giả thuyết và lời khuyên hữu ích. Một trong số đó đã chỉ ra một khả năng đáng kinh ngạc mà người thuê nhà chưa từng nghĩ đến: Đó là chính họ đã tự viết những mẩu giấy ghi chú đó mà không hề hay biết.

Lời giải thích đơn giản nhưng đầy bất ngờ này đã thôi thúc người thuê nhà tự vấn bản thân và lắp camera để kiểm chứng. Từ đó, họ dần khám phá ra một sự thật nguy hiểm đang ẩn giấu ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Mối nguy hiểm vô hình

Dựa trên tình trạng sức khoẻ cùng biểu hiện khó thở, đau đầu thời gian gần đây, người thuê nhà đã nghe theo lời khuyên của cộng đồng mạng và thử lắp đặt máy dò khí carbon monoxide (CO). Kết quả cho thấy nồng độ khí CO trong phòng ngủ của họ cao đến mức báo động.

Người thuê nhà rùng mình nhận ra, bản thân đã bị ngộ độc CO, từ đó dẫn tới tình trạng sương mù não, mất trí nhớ và lú lẫn về nhận thức. Đây chính là lý do vì sao người này không nhớ bản thân chính là người đã viết những mẩu giấy "kỳ quái" phía trên.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của họ là lời cảnh báo nghiêm trọng về sự nguy hiểm tiềm tàng của khí CO - một kẻ giết người thầm lặng. Đây là loại khí khí không màu, không mùi nhưng lại cực kỳ nguy hiểm cho con người. Người bị ngộ độc khí CO nếu như không được phát hiện và cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng.

Khí CO được sinh ra từ nhiều nguyên nhân trong sinh hoạt, như khói bếp lò, khí thải từ máy phát điện hay hệ thống sưởi… đều có mặt khí CO. Nguy hiểm hơn cả là khi cháy hệ thống dây dẫn điện ở trong tường nhà, khí CO có khả năng thấm qua tường vào trong khu vực sinh hoạt của chúng ta một cách âm thầm mà không hề hay biết.

Bởi vậy, người thuê nhà đã chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảnh tỉnh cho mọi người về tầm quan trọng của việc trang bị máy dò khí CO trong nhà. Đồng thời, họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cộng đồng Reddit, những người đã góp phần cứu sống họ khỏi mối nguy hiểm tiềm ẩn.