Số ca nhiễm COVID-19 gia tăng: 6 loại đồ uống giúp tăng miễn dịch, phòng bệnh hiệu quả

Báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, trong chưa đầy 1 tháng (từ ngày 13/3 đến 9/4) số ca mắc COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á đã tăng 481%.

Còn tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 13-4 đến 16 giờ ngày 14-4, cả nước ghi nhận 780 ca mắc, tiếp tục tăng so với ngày trước đó và cao nhất từ đầu năm đến nay. Đây cũng là ngày thứ 6 liên tiếp nước ta ghi nhận số ca mắc tăng mạnh.

Các chuyên gia cho biết để phòng ngừa COVID-19 ngoài việc tiêm phòng vaccine, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và khử khuẩn, vận động nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc thì mọi người cũng cần đảm bảo chế độ ăn uống đa dạng dinh dưỡng cũng vô cùng quan trọng. Việc đảm bảo đa dạng dinh dưỡng sẽ góp phần tăng khả năng miễn dịch từ bên trong cho cơ thể, giúp cơ thể chống lại các loại virus, vi khuẩn.

Ảnh minh họa.

Chế độ ăn giàu dinh dưỡng phải đảm bảo cung cấp cho cơ thể đủ 4 nhóm chất bao gồm: nhóm bột đường, nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, nhóm vitamin và khoáng chất có vai trò quan trọng giúp cải thiện khả năng miễn dịch, tăng đề kháng để cơ thể có thể chống lại virus, vi khuẩn gây bệnh, nhất là khi số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh ở nước ta.



Để bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể, ngoài việc ăn đa dạng các loại rau củ quả, chúng ta cũng có thể bổ sung thông qua một số loại đồ uống. Dưới đây là 6 loại đồ uống tốt cho sức khỏe giúp bổ sung vitamin và khoáng chất mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để tăng đề kháng, ngăn ngừa nhiễm trùng.

6 loại đồ uống tốt cho hệ miễn dịch

1. Nước mật ong ấm

Các nghiên cứu trước đây đều chỉ ra rằng mật ong có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm. Một đánh giá nghiên cứu được công bố trên tạp chí Heliyon đã đưa ra giả thuyết rằng mật ong có khả năng giảm bớt tình trạng viêm cấp tính, tăng cường các phản ứng miễn dịch.

Ngoài ra, mật ong có chứa nhiều khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác nhau, có thể nâng cao khả năng miễn dịch, chống lại bệnh tật, từ đó giảm thiểu tối đa khả năng mắc bệnh.

Bác sĩ y khoa Eric Ascher tại Bệnh viện Lenox Hill, New York, Mỹ cho biết, các loại nước hoặc trà ấm thêm mật ong cũng có thể giúp giảm ho, đẩy các chất nhầy và virus ra khỏi cơ thể.

Ảnh minh họa.

2. Nước dừa

Nước dừa rất giàu chất chống oxy hóa, chất điện giải nhưng chứa ít calo. Ngoài ra, nước dừa chứa hàm lượng axit lauric cao. Đây là loại axit tự nhiên có đặc tính kháng virus, kháng khuẩn và kháng nấm. Do uống nước dừa có thể giúp loại bỏ virus, vi khuẩn có hại ra khỏi cơ thể đồng thời giúp nâng cao khả năng miễn dịch.

Bên cạnh đó, nước dừa cũng rất giàu khoáng chất như kali, natri và canxi giúp cơ thể bổ sung chất điện giải, nhanh hồi phục khi bị ốm.

3. Nước ép cà chua

Nước ép cà chua tươi có chứa folate giúp làm giảm nguy cơ nhiễm trùng. Cà chua cũng cung cấp nhiều loại vitamin A, B, C, K, khoáng chất và chất chống oxy hóa mạnh mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cơ thể và tăng khả năng miễn dịch.

Cách làm nước ép cà chua cũng vô cùng đơn giản, sau khi rửa sạch cà chua, mọi người hãy cho cà chua vào máy xay sinh tố có màng lọc hoặc máy ép trái cây để ép lấy nước và uống.

4. Nước ép táo xanh, rau diếp và cải kale

Nước ép từ táo xanh, rau diếp và cài kale cũng là thức uống giúp tăng cường miễn dịch hiệu quả. Mọi người có thể cho táo xanh, rau diếp và cải kale vào máy xay sinh tố hoặc máy ép để lấy nước uống.

Vỏ táo xanh chứa chất chống oxy hóa quercetin giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm viêm. Mặt khác, rau diếp và cải xoăn lại rất giàu vitamin C có khả năng chống nhiễm trùng và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Ảnh minh họa.

5. Nước ép trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp tăng cường miễn dịch. Điều này là do vitamin C giúp cơ thể tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và các bệnh do virus gây ra.

6. Nước ép dưa hấu

Hàm lượng vitamin C vitamin A và magiê trong dưa hấu có thể cải thiện hệ thống miễn dịch, giúp vết thương nhanh lành và giảm đau nhức cơ bắp.