Số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày tại HQ có xu hướng giảm, bác sĩ Daegu lạc quan: Điều tồi tệ nhất có thể đã qua

"Điều tồi tệ nhất có thể đã qua"

Khi thành phố Daegu đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Hàn Quốc do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp ( COVID-19 ) bùng phát, các cư dân của thành phố này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Kể từ giữa tháng 2, Hàn Quốc mỗi ngày lại xác nhận thêm hàng trăm ca nhiễm mới và tình hình này chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Từ những người sợ hãi và lo lắng, giờ đây người dân Daegu còn có thêm cảm xúc tức giận và phẫn nộ. "Tại sao lại là chúng tôi?" - những công dân của thành phố này bức xúc.

Tới thời điểm hiện tại, thành phố này vẫn đang "quay cuồng" vì dịch bệnh.

Tuy nhiên, ông Kim Dae-hyun, một bác sĩ - Giáo sư về y học gia đình tại Bệnh viện Dongsan, Đại học Keimyung, Daegu, lại có một thái độ lạc quan thận trọng về cuộc chiến chống COVID-19 ở nước này.

"Điều tồi tệ nhất có thể đã qua rồi", bác sĩ Kim nói. "Mọi người ở đây đã cảm thấy rất sốc khi virus bùng phát. Một số người thậm chí còn tức giận", vị bác sĩ này chia sẻ với Korea Times.

"Tuy nhiên, khi mọi người có thêm những hiểu biết về loại virus mới này và tác động của nó đến cơ thể người, thì nỗi sợ hãi ban đầu đã dần được xua tan. Giờ đây mọi người có vẻ đã tin rằng căn bệnh này giống như bệnh cúm. Nhiều bệnh nhân đã trở nên bình tĩnh hơn và đã chịu nghe theo các chỉ dẫn của nhân viên y tế", ông Kim cho biết.

Bác sĩ Kim Dae-hyun.

Tính đến 10h30 ngày hôm nay (9/3), Hàn Quốc đã xác nhận tổng cộng hơn 7.300 ca nhiễm, 53 ca tử vong do COVID-19. Riêng thành phố Daegu đã chiếm khoảng 75% số ca nhiễm nói trên.



Tỉ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc hiện đang ở mức 0,7%, cao hơn so với tỉ lệ tử vong do cúm mùa tại Mỹ (0,1%) trong 11 ngày trở lại đây.

Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc thấp hơn nhiều so với những nơi COVID-19 bùng phát mạnh như Trung Quốc, Italy và Iran. hơn nữa, gần đây số ca nhiễm COVID-19 mới được chính phủ Hàn Quốc ghi nhận trong ngày đang có xu hướng giảm.

Theo các chuyên gia, hơn 80% số ca nhiễm COVID-19 chỉ có biểu hiện bệnh lý nhẹ. Tuy nhiên, virus SARS-CoV-2 vẫn là mối đe dọa, đặc biệt là đối với nhóm người cao tuổi và nhóm người có tiền sử bệnh lý.

"Mọi người không nên hoảng loạn, ngay cả khi họ đã nhiễm COVID-19. Nhưng tất nhiên là phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh", bác sĩ Kim cho biết.

Ông Kim là một trong những tình nguyện viên tại Bệnh viện Dongsan, nơi đang chữa trị cho hơn 300 bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Sau giờ làm việc tại bệnh viện của mình, ông Kim sẽ tới Bệnh viện Dongsan để giúp đỡ các công việc hậu cần, hỗ trợ các tình nguyện viên y tế cho đến tối.

Đường phố Daegu vắng lặng hơn ngày thường. Ảnh: ABC News

Đây là hành động hưởng ứng lời kêu gọi khẩn thiết của bác sĩ Lee Sung-gu - Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Daegu - cho cuộc chiến chống COVID-19.



Trong bức tâm thư đầy xúc động, bác sĩ Lee đã kêu gọi các đồng nghiệp chung tay giúp đỡ Daegu: "Xin hãy tham gia cùng chúng tôi để cứu lấy thành phố Daegu. Trong hoạn nạn mới biết chân tình. Xin mọi người hãy đến các phòng khám, Trung tâm Y tế Daegu, bệnh viện Dongsan của Đại học Keimyung và phòng cấp cứu của các bệnh viện để giúp chúng tôi chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19".

Là một người con của Daegu, bản thân ông Lee cũng tham gia vào cuộc chiến này khi quyết định tạm thời đóng cửa phòng khám của mình để tập trung hoàn toàn vào việc đều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Trước lời kêu gọi của bác sĩ Lee, đã có hơn 550 bác sĩ từ Daegu và nhiều tỉnh, thành khác của Hàn Quốc tới thành phố này để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân. Nhiều người còn tạm đóng cửa phòng khám, bệnh viện để tham gia đội ngũ nhân viên y tế tình nguyện. Khoảng 1.000 sinh viên tốt nghiệp trường y cũng đã gia nhập "quân đoàn tình nguyện".

Theo bác sĩ Kim, sự có mặt của hơn 1.550 nhân viên y tế đã giúp ích rất nhiều trong việc giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, dù họ vẫn thiếu y tá.

Lan tỏa sự ấm áp

Không chỉ đội ngũ nhân viên y tế, những người dân Hàn Quốc cũng tham gia vào chiến dịch "cứu" thành phố Daegu.

Sau khi truyền thông đưa tin về tình trạng thiếu hụt đồ bảo hộ và vật tư y tế thiết yếu cho đội ngũ y bác sĩ, các khoản tiền quyên góp và hàng cứu trợ đã nhanh chóng tràn ngập văn phòng của Hiệp hội Bác sĩ Daegu. Nhiều người nổi tiếng cũng tham gia quyên góp tiền mặt và thiết bị y tế để giúp đỡ Daegu trong tình cảnh khó khăn.

Một số người đã viết thư khích lệ, động viên các nhân viên y tế và công dân thành phố Daegu.

"Rất nhiều người đã quyên góp tiền cho chúng tôi. Tổng số tiền lớn đến mức chúng tôi không thể xử lý nguồn tài chính nữa. Do đó, từ tuần trước, chúng tôi đã khuyến khích mọi người gửi tài trợ đến các nhóm phi lợi nhuận khác để giúp đỡ Daegu", bác sĩ Kim cho biết.

Tuy nhiên, các nhân viên y tế vẫn phải chịu sức ép từ cuộc chiến chống COVID-19: do thiếu nhân lực, các y tá đều phải cố gắng hết sức dù mệt mỏi hay kiệt sức.

"Các y tá phải làm 3 ca và không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, điều này khiến họ kiệt sức. Họ phải sống xa gia đình vì sợ lây lan virus", theo bác sĩ Kim.

Y tá là những người phải chịu rủi ro lớn hơn, bởi họ tiếp xúc gần hơn và thường xuyên hơn với bệnh nhân.

Hơn nữa, việc mặc đồ bảo hộ kín và dày trong thời gian dài cũng là một trở ngại đối với sức khỏe của nhiều y tá. Một số người cho biết họ cảm thấy khó thở và đau đầu, tuy nhiên họ vẫn cố gắng hết sức.

Giữa các ca trực, các y tá chỉ được nghỉ ngơi trong 2 giờ. Mỗi ngày đối với họ đều là một cuộc chiến.

Tương tự, các bác sĩ tại Daegu cũng đều nỗ lực đến kiệt sức. Khoảng 130 bác sĩ được chỉ định chăm sóc những người đang tự cách ly; mỗi người sẽ phụ trách 20 trường hợp tự cách ly và phải kiểm tra sức khỏe cho những ca này mỗi ngày.

Để tránh lây nhiễm chéo, các nhân viên y tế thường phải ăn một mình. Họ không được phép tụ tập hay trò chuyện tán gẫu.

Daegu hiện giống như một thành phố ma, theo Korea Times. Từng là một nơi đông đúc, nhộn nhịp, thành phố này đã biến thành một nơi đìu hiu, vắng lặng. Các nhà hàng đóng cửa và tàu điện ngầm vắng khách do người dân được lệnh tránh tụ tập đông người.

Tuy nhiên cảnh quan đìu hiu ấy lại trái ngược với sự ấm áp đang lớn dần lên trong lòng thành phố. Những người dân Daegu bắt đầu tìm thấy tia hy vọng trở lại sau chuỗi ngày hoảng loạn, khi những đồng bào của họ từ mọi miền đất nước chung tay giúp đỡ Daegu.