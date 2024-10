So găng doanh thu lợi nhuận trước thuế các doanh nghiệp viễn thông: Viettel lãi gấp 9,5 lần VNPT, mạng di động của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang báo lãi giảm 83%

Báo cáo đánh giá tình hình công tác quản lý Nhà nước quý 3/2024 và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 3 của các nhà mạng.

Trong đó, Tập đoàn Viettel tiếp tục bỏ xa các đối thủ, ước tính doanh thu quý 3 của Viettel đạt 47.500 tỷ, hoàn thành 107,9% kế hoạch quý, tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 14.600 tỷ, hoàn thành 123% kế hoạch quý, tăng trưởng khoảng 10,3% so với cùng kỳ năm.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ước tính doanh thu hợp nhất Tập đoàn 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 42.897 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Tập đoàn 9 tháng 2024 ước đạt 4.476 tỷ đồng.

Trước đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất, 6 tháng đầu năm, VNPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 26.366 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.936 tỷ đồng. Như vậy, tính riêng quý 3, ước tính doanh thu VNPT đạt khoảng 16.531 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 1.540 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận trước thuế của Viettel lớn gấp 9,5 lần của VNPT.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone ghi nhận doanh thu công ty mẹ quý 3/2024 đạt 6.072 tỷ đồng và dự kiến doanh thu cả năm 2024 đạt 24.747 tỷ đồng, đạt 95,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của quý 3/2024 đạt 63 tỷ đồng, dự kiến cả năm đạt 1.980 tỷ đồng, bằng 101,1% so với năm 2023. Mobifone cũng nộp ngân sách nhà nước 238 tỷ đồng trong quý 3/2024 và dự kiến cả năm đạt 2.187 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) ước tính doanh thu quý 3/2024 đạt 35,5 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023 (31,4 tỷ đồng). Ước tính cả năm 128 tỷ đồng giảm 6% so với năm 2023 (136,68 tỷ đồng). Lợi nhuận quý 3 ước đạt 2,13 tỷ đồng tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023.

Mạng viễn thông Wintel (Mobicast) ghi nhận doanh thu quý 3 ước đạt 45 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận ước đạt 18,6 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm 2023.

Mobicast là công ty start-up trong lĩnh vực mạng di động ảo, hoạt động với thương hiệu Wintel (trước đây là Reddi). Tháng 9/2021, Công ty TNHH The Sherpa, một thành viên của Tập đoàn Masan đã công bố hoàn tất mua 70% cổ phần của Công ty Cổ phần Mobicast với tổng giá trị tiền mặt là 297 tỷ đồng, bước đầu mở rộng sang lĩnh vực viễn thông.

Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile  ước tính doanh thu quý 3/2024 đạt 409 tỷ đồng giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023.