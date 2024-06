Sợ hãi những 'chuồng cọp' bủa vây chung cư, nhà cao tầng ở Nghệ An

Một lãnh đạo Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện nay loại hình nhà ở có nhiều căn hộ và nhà cho thuê trọ trên địa bàn thành phố còn nhiều bất cập vấn đề PCCC. Tuy nhiên, do không có chế tài nên rất khó để quản lý công tác PCCC ở các loại hình thuê trọ này.