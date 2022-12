Sở hữu 7 điều chứng tỏ bạn là người làm việc cực hiệu quả

1. Không coi thất bại là dấu chấm hết

Đối với nhiều người, hỏng việc chính là dấu chấm hết cho một nỗ lực. Họ thử làm điều gì đó, đau lòng chứng kiến nó thất bại và lựa chọn bỏ cuộc.

Nhớ rằng thất bại không phải là điểm dừng, mà là một cơ hội mới. Bạn có thể thử mọi thứ theo một cách khác hơn, giải quyết mọi thứ bằng một cách tiếp cận mới, khám phá mọi thứ với một tâm hồn cởi mở. Thất bại chỉ là sự khởi đầu!

2. Không bận rộn với những điều không quan trọng

Cuộc sống này đầy rẫy những điều dễ khiến chúng ta mất tập trung. Nào là những tin đồn về người đồng nghiệp phòng bên, thông tin mới nhất cập nhật về cô nàng ca sĩ nào đó, thật khó để tập trung làm việc khi mạng xã hội liên tục thôi thúc chúng ta.

Dù là ai, chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày, điều làm nên sự khác biệt chính là sử dụng khoảng thời gian đó sao cho hiệu quả. Những người làm việc hiệu quả sẽ không lãng phí thời gian quý báu của mình.

Hãy cân nhắc lựa chọn dành thời gian cho những điều, những việc và những người quan trọng với bạn. Bạn sẽ thấy thời gian bạn có thực sự quý giá biết bao.

3. Không đổ lỗi cho người khác khi mọi việc không như ý muốn

Cuộc sống có rất nhiều biến số và khi mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch, bạn sẽ rất dễ đổ lỗi cho điều này điều kia. Những người làm việc hiệu quả không như vậy. Họ sẵn sàng từ bỏ nhu cầu bản thân phải đúng và làm chủ phần công việc của mình, có trách nhiệm với lời nói và hành động cho dù mọi việc diễn ra như thế nào.

4. Không lùi bước

Khi bạn bước chân ra khỏi vùng an toàn, khám phá những điều mình chưa biết, bạn có thể muốn quay lại với những điều quen thuộc, đó là điều hết sức tự nhiên bởi ở đó an toàn. Bạn biết mọi thứ hoạt động như thế nào và có thể chắc chắn về những điều mình cần làm. Tuy nhiên, nếu mãi ở trong vùng an toàn của mình, sống trong giới hạn của những thứ quen thuộc, cuộc sống sẽ mất đi nhiều ý nghĩa. Bạn sẽ đánh mất một phần sự tự tin của mình, cuối cùng, đánh mất cả trái tim và những ước mơ, hoài bão.

Hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm và sẵn sàng khám phá thế giới ngoài kia, bạn sẽ nhận ra những điều thực sự thú vị và ý nghĩa.

5. Không thả trôi mình

Cuộc sống này luôn những cách để cuốn bạn đi. Trước khi bạn kịp nhận ra thì một năm nữa đã trôi qua và bạn hầu như chưa vạch ra được những gì mình muốn và đã làm được. Những người làm việc hiệu quả không thả trôi mình, để bản thân trở nên vô định. Họ hướng hành vi, lựa chọn và hành động của mình tới điều quan trọng và tạo nên sự khác biệt.

6. Không một mình gánh vác thế giới

Thành công đòi hỏi thời gian và công sức, đôi khi là rất nhiều thời gian. Ngày nay, khi mà chúng ta ngày càng nhìn vào thành công của nhau để mà đưa ra đánh giá, nhận xét, chúng ta dễ cho rằng mình cần phải một mình hoàn thành tất cả, mạnh ai nấy làm.

Tuy nhiên, sự thật là không ai có thể thành công một mình. Đôi khi, tìm kiếm sự giúp đỡ và tập hợp sự hỗ trợ là điều dũng cảm nhất, thông minh nhất và hiệu quả nhất bạn nên làm. Thành công có ý nghĩa nhất không đạt được một cách cô lập.

7. Không bận lòng bởi tiểu tiết

Quá nhiều người dành phần lớn thời gian của mình cho những bi kịch và tiểu tiết của cuộc đời mà quên đi những điều tốt đẹp tồn tại ngay trước mắt. Những tiểu tiết kia sẽ chỉ kìm hãm bạn, khiến bạn tụt lại phía sau mà thôi.

Nếu bạn muốn biến những điều tuyệt vời thành hiện thực, bạn cần ngừng làm những việc kém hiệu quả, nói không với 7 thói quen trên. Đó là sự lựa chọn của những người làm việc hiệu quả cao.