Sở hữu bờ biển 189km đẹp nhất Việt Nam, tỉnh miền Trung đầu tư 2.228 tỷ đồng làm tuyến đường đặc biệt

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII ngày 18/12, UBND tỉnh Phú Yên cho biết, dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối huyện Tuy An với TP Tuy Hòa có tổng chiều dài khoảng 14,7km.

Tuyến đường có điểm đầu từ đường dẫn phía Bắc cầu An Hải thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, điểm cuối tại Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm Hải quân thuộc xã An Phú, TP Tuy Hòa.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.228 tỷ đồng chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 2023-2025 sẽ đầu tư 1.328 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương là 800 tỷ đồng, ngân sách địa phương 528 tỷ đồng); giai đoạn 2026-2028 là 900 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Thời gian chuẩn bị đầu tư từ năm 2023 - 2024; thời gian thực hiện đầu tư là từ năm 2024 - 2028.

Dự án có quy mô chiều rộng 42m, gồm mặt đường rộng 16m, dải phân cách giữa rộng 16m, vỉa hè rộng 10m.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa rất lớn trong kết nối giao thông liên vùng ven biển, khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch, kinh tế biển của địa phương.



Cung đường tạo động lực thu hút đầu tư các dự án ven biển, nhất là dự án du lịch gắn với danh thắng cấp Quốc gia đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa, quần thể Hòn Yến.



Như vậy, tuyến đường bộ ven biển ở Phú Yên dài hơn 132 km đã hoàn thành được 95 km, đây là tuyến liên kết trục giao thông ven biển nối ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Điểm đầu nằm trùng với quốc lộ 1D thuộc thị xã Sông Cầu (giáp tỉnh Bình Định).

Đi về phía nam, con đường đi qua thắng cảnh quốc gia vịnh Xuân Đài, nơi địa phương đang kêu gọi đầu tư để xây dựng khu du lịch với hàng loạt bãi tắm đẹp, sau đó đến huyện Tuy An.

Phú Yên là tỉnh ven biển ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ; diện tích hơn 5.000 km 2, dân số gần một triệu (năm 2020). Tỉnh có chiều dài bờ biển gần 189 km, với nhiều thắng cảnh đẹp như gành Đá Đĩa, đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài. Địa phương đang có nhiều dự án đầu tư tập trung vào du lịch để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.



Phú Yên có nhiều lợi thế để thu hút các nhà đầu tư, khai thác tiềm năng từ kinh tế biển. Với tuyến đường ven biển sắp xây dựng hoàn thiện, kinh tế biển, kinh tế du lịch của Phú Yên hứa hẹn sẽ tăng tốc và bứt phá.