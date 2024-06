Sở hữu hạ tầng khổng lồ phục vụ phủ sóng 5G, doanh thu 5 tháng đầu năm của Viettel Construction (CTR) tăng trưởng 10%

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - mã CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2024 với doanh thu đạt 998,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 54,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 10% và 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm doanh thu của Viettel Construction đạt hơn 4.606 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 249,7 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả đạt được, Viettel Construction đã thực hiện 36% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2024.

Trong 5 tháng đầu năm, các mảng vận hành khai thác, xây lắp, giải pháp và dịch vụ kỹ thuật và mảng hạ tầng cho thuê đều tăng trưởng.

Trong đó, mảng Hạ tầng cho thuê đạt 167,3 tỷ đồng, tỷ trọng thấp nhất, tăng trưởng mạnh nhất (+38%). Luỹ kế hết tháng 5/2024, Viettel Construction sở hữu 7.393 trạm BTS, giữ vững vị trí TowerCo số 1 Việt Nam, 2,45 triệu m2 DAS, 2.716 km truyền dẫn; 16,92 MWp năng lượng mặt trời. Luỹ kế 240 trạm BTS có lớn hơn 2 nhà mạng trở lên thuê vị trí. Tỷ lệ dùng chung đạt 1.03.

Trong năm 2024, Viettel Construction đặt mục tiêu sẽ nâng sở hữu số trạm BTS lên đến 9.975 trạm. Con số này sẽ đưa Viettel Construction lọt Top 10 TowerCo ASEAN và Top 30 TowerCo thế giới. Dự kiến trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm tổng công ty sẽ xây dựng thêm 2.000 trạm BTS.

Mảng Giải pháp và dịch vụ kỹ thuật tăng trưởng 35%, đạt 581,2 tỷ đồng, xây lắp tăng trưởng 15% lên 1.348,6 tỷ đồng trong khi mảng vận hành khai thác hiện chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất với 52% chỉ tăng 1% lên 2.405,9 tỷ đồng.

Lĩnh vực Vận hành khai thác trong nước, luỹ kế củng cố 32.494 trạm đạt chuẩn 100 điểm. Vận hành khai thác nước ngoài đảm bảo 100% KPIs mạng và xử lý sự cố cho nhà mạng Mytel (Myanmar), MetFone (Campuchia) và các TowerCo khác.

Năm 2024, Viettel Construction đặt mục tiêu mở rộng tối thiểu 1 đối tác ngoài tập đoàn. Doanh thu ngoài tập đoàn phấn đấu đạt 5.188 tỷ, tăng trưởng 17% so với năm 2023. Viettel Construction muốn xúc tiến hợp tác, khai thác nguồn việc từ các đối tác tiềm năng như MobiFone, FPT, CMC, VTV cab, Vingroup...

Về lĩnh vực Xây dựng, dự án B2B luỹ kế nguồn việc 753 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2023. Dự án B2C&SME luỹ kế nguồn việc 752 tỷ đồng, trong đó 489 tỷ đồng B2C và 263 tỷ đồng SME, nguồn việc tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ phủ công trình do Viettel Construction xây dựng 693/701 huyện, tương đương 99%, 2.750/10.596 xã, tương đương 25,9%.

Đối với mảng Giải pháp tích hợp, ký hợp đồng triển khai hệ thống năng lượng mặt trời 12 tỷ đồng với Công ty TNHH Buwon Vina TP. Hồ Chí Minh, hợp đồng 10,6 tỷ đồng với Công ty may Bắc Giang. Ký nguồn việc 10,6 MWp, tương đương 111,9 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2023…

Năm nay, Viettel Construction đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2024 đạt 11.653 tỷ đồng, tăng 11 % so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 671,4 tỷ và 531,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,1% và 3,1% so với năm 2023. Nếu hoàn thành kế hoạch, Viettel Construction sẽ phá kỷ lục lợi nhuận.

Báo cáo phân tích mới đây của Vietcap dự báo tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) EBITDA của Viettel Construction sẽ đạt 31% trong giai đoạn 2023-2026, được dẫn dắt bởi CAGR của mảng Hạ tầng cho thuê tăng trưởng 58%. Vietcap dự phóng đóng góp của mảng này vào EBITDA của Viettel Construction sẽ tăng từ 30% vào năm 2023 lên 54% vào năm 2026.

Theo đánh giá của Vietcap, việc chuyển đổi công nghệ viễn thông từ 2G và 3G sang 4G và 5G, cùng với nhu cầu tăng cường vùng phủ sóng 4G, sẽ đòi hỏi cơ sở hạ tầng viễn thông dày đặc hơn. Do đó, CTCK này dự báo số lượng trạm viễn thông của Viettel Construction sẽ tăng gấp 3 lần lên khoảng 20.000 trạm vào cuối năm 2026.