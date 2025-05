Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở nữ kế toán Dương Thị Hồng Thắm

Ngày 15/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam nữ kế toán “rút ruột” công ty hơn 2 tỷ đồng.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Thị Hồng Thắm, SN: 1988 (địa chỉ: ấp Bình Lục, xã Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về hành vi "Tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ luật hình sự 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các lệnh, quyết định với Thắm. Ảnh: CA Đồng Nai

Theo hồ sơ, đối tượng Dương Thị Hồng Thắm, là kế toán thanh toán kiêm thủ quỹ của Công ty TNHH ô tô Việt Nhật có dấu hiệu tham ô tài sản.

Qua điều tra, xác định, từ 12/2023 đến tháng 05/2024, Thắm đã nhiều lần dùng thủ đoạn điều chỉnh phiếu thu tiền của khách hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng của công ty.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Thị Hồng Thắm. Ảnh: CA Đồng Nai

Đây là đối tượng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, đã có tiền án về tội “Tham ô tài sản” và hiện đang bị truy tố về tội “Đánh bạc”.