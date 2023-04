Sở hữu tiềm năng thay thế Trung Quốc, Apple đang phải hết sức cưng chiều quốc gia châu Á này

Lần đầu trở lại Ấn Độ trong 7 năm trên cương vị CEO Apple, Tim Cook dự kiến sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Narendra Modi và nhiều nhân vật máu mặt. Tuy nhiên, mấy ngày qua mạng xã hội ngập tràn hình ảnh ông Cook chụp ảnh cùng các nhân viên trong cửa hàng đầu tiên của Apple tại Mumbai, một trong những thành phố lớn nhất của quốc gia tỷ dân.

Sự hiện diện của Cook chính là lời khẳng định cho vị thế trung tâm của Ấn Độ trong chiến lược phát triển của Apple, cả trong bán lẻ lẫn sản xuất. Và điều đó còn ý nghĩa hơn nữa khi thị trường điện thoại thông minh trên toàn cầu đang ngày càng bão hòa.

Nhiều nhà phân tích nhận định Ấn Độ có thể sẽ lặp lại vai trò mà Trung Quốc đã giữ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Apple suốt 15 năm qua: Một thị trường rộng lớn với tầng lớp trung lưu ngày càng phình lên nhanh chóng chính là điều kiện không thể tuyệt vời hơn nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng cũng như là đại công xưởng cho Táo khuyết.

Gần đây, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Quốc gia này cũng đã vượt Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 hành tinh. Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực thúc đẩy sản xuất công nghệ cao và Táo khuyết là lựa chọn không thể phù hợp hơn cho mục tiêu này.

Angelo Zino, nhà phân tích cấp cao của CFRA Research, nhấn mạnh: “Thị trường Ấn Độ vẫn còn dư địa cho Apple phát triển. Táo khuyết hiện chiếm chưa tới 5% thị phần điện thoại thông minh ở quốc gia 1,4 tỷ dân. Con số này thấp hơn nhiều so với 18% ở Trung Quốc”. Hiện tại, hầu hết khách hàng ở Trung Quốc và Ấn Độ đang sử dụng điện thoại chạy hệ điều hành Android.

Nhìn vào Ấn Độ bây giờ, bạn sẽ thấy quốc gia này rất giống Trung Quốc 15 năm hoặc 20 năm trước. Sự giàu lên của người dân Ấn Độ mang lại cho Apple dư địa tăng trưởng và họ sẵn sàng đặt cược mạnh tay vào thị trường này.

Apple đạt doanh thu 74 tỷ USD ở Trung Quốc, đặc khu hành chính Hồng Kông và đảo Đài Loan trong năm 2022. Nó tương đương với 18% tổng doanh thu của Apple trong cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu ở Ấn Độ vẫn rất nhỏ nhoi. Thị trường này được gộp vào cái gọi là “phần còn lại ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, nơi mang về cho Táo khuyết 29 tỷ USD doanh thu trong cùng thời kỳ.

Trong khi đó, số liệu mà truyền thông Ấn Độ dẫn lại cho biết doanh thu của Apple tại quốc gia này chỉ vào khoảng 4 tỷ USD trong năm tài khóa 2022. Tính đến năm kết thúc vào tháng 3, doanh thu ở Ấn Độ là 6 tỷ USD.

Bản thân CEO Tim Cook cũng đã so sánh Ấn Độ với Trung Quốc. “Về bản chất, chúng tôi đang áp dụng những kinh nghiệm của mình ở Trung Quốc nhiều năm trước ở thị trường Ấn Độ”, Tim Cook nói với các nhà đầu tư trong cuộc họp đầu năm.

Ở thời điểm này, Ấn Độ có lẽ là thị trường lớn nhất mà iPhone chưa thể khai thác triệt để. Điều đó đồng nghĩa thị phần ở đây sẽ đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng doanh số của nhà Táo. Hồi tháng 2, Tim Cook khoe rằng họ đã thuyết phục được nhiều người Ấn Độ chuyển đổi thiết bị di động sang iPhone. Quý 4/2022 cũng là quý mà doanh số bán iPhone của Ấn Độ tốt nhất từ trước đến nay.

Thực tế, thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ hoàn toàn do Samsung và các thương hiệu tới từ Trung Quốc thống lĩnh. Các sản phẩm chạy hệ điều hành android chiếm tới 95% thị phần ở quốc gia này. Lý do chính là giá cả. Hầu hết điện thoại được bán ở Ấn Độ đều có giá thấp hơn so với chiếc iPhone rẻ nhất.

Theo đó, trong tháng 3, trung bình 1 chiếc điện thoại ở Ấn Độ có giá 224 USD, tăng 18% so với năm 2022. Trong khi đó, chiếc iPhone SE của nhà táo được bán lẻ ở Mỹ với giá 429 USD.

Có một cách để Apple giải quyết tình trạng này đó là cho phép khách hàng mua trả góp điện thoại hoặc thu cũ đổi mới. Cook đã đề cập đến những chiến lược này khi được hỏi về kế hoạch kinh doanh tại Ấn Độ hồi tháng 2. Và sự hiện diện của 2 cửa hàng vật lý, một ở Mumbai và chiếc còn lại được khai trương ở Delhi sẽ góp phần thúc đẩy doanh số bán iPhone.

Ngoài ra, Apple còn muốn đa dạng hóa sản xuất khỏi Trung Quốc. Trước đây, gần như tất cả iPhone đều được sản xuất ở Trung Quốc nhưng đại dịch Covid-19 và những căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã cho thấy đặt hết trứng vào một giỏ không phải là một ý hay.

Trong khi đó, Ấn Độ lại đang thể hiện sự sẵn sàng khi mời gọi Apple dịch chuyển sản xuất. Bên cạnh nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ, Ấn Độ còn đề ra nhiều chính sách khuyến khích để lôi kéo Apple. Thậm chí, Chính phủ Ấn Độ không ngần ngại thể hiện sự háo hức với Apple và coi đó như là biểu tượng để thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao khác tới đây để sản xuất.

Việc Apple mở các cửa hàng và sự hiện diện của Tim Cook đã khiến nhiều người hào hứng với một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng mọi việc sẽ không diễn ra ngay lập tức mà cần có thời gian để trở thành hiện thực.

Tham khảo: CNBC