“Sở hữu” vũ trụ giải trí VinWonders ngay bên nhà của cư dân Vinhomes Royal Island

Siêu tiện ích vạn người mê

Ngay từ khi ra mắt, Thành phố Đảo Hoàng Gia đã gây choáng ngợp cho khách hàng khi sở hữu những tiện ích đẳng cấp quốc tế lần quy tụ trong cùng một không gian sống. Đặc biệt, Vinhomes Royal Island cũng là đại đô thị sở hữu riêng một công viên vui chơi giải trí VinWonders với Safari ngay trong nội khu.

Mang quy mô và tầm vóc quốc tế sánh ngang với các các công viên chủ đề nổi tiếng thế giới, công viên chủ đề VinWonders vốn được xem là đặc sản của các thiên đường du lịch như Nha Trang, Phú Quốc, Hội An, và là điểm đến không thể bỏ lỡ của mọi du khách, cả người lớn và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, Vingroup tích hợp một công viên chủ đề cùng Safari thú vào một đại đô thị, biến vũ trụ giải trí độc đáo này trở thành một siêu tiện ích để cư dân được hưởng thụ mỗi ngày. Đặc quyền này khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác ngoài Thành phố Đảo Hoàng Gia, khẳng định vị thế và tầm vóc khác biệt của đại đô thị đáng sống bậc nhất khu vực.

Nằm giữa 2 tiện ích đẳng cấp là Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia và Bến du thuyền cao cấp, VinWonders Royal Park hứa hẹn là điểm hẹn yêu thích của mọi gia đình cư dân cũng như du khách. Tại đây, vườn cổ tích, công viên vui chơi trẻ em và gia đình sẽ là không gian của niềm vui và tiếng cười với hàng loạt trò chơi như xe điện đụng, tàu trượt mạo hiểm, khu vui chơi vận động leo trèo, các trò chơi khám phá mạo hiểm… Các trò chơi được thiết kế vừa đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí lại vừa hướng tới trải nghiệm giáo dục, rèn luyện kỹ năng, sự nhanh nhẹn cho trẻ nhỏ.

Với vũ trụ giải trí VinWonders, cư dân của Thành phố Đảo Hoàng Gia có thể tận hưởng và khám phá những trò chơi phấn khích 365 ngày trong năm ngay tại không gian sống mà không phải tiêu tốn thời gian và nguồn lực cho các chuyến đi xa. Không chỉ được lòng các cư dân nhí, VinWonders cũng đem đến những kỳ nghỉ tại gia với các trò giải trí hiện đại và hấp dẫn, giúp người lớn xả stress, sống lại những năm tháng tuổi thơ ngọt ngào. Đây đồng thời là không gian gắn kết, nơi cả gia đình có thể quên đi mọi âu lo, muộn phiền của cuộc sống thường nhật để tận hưởng những phút giây ý nghĩa bên nhau.

Đặc biệt, Vinhomes Royal Island còn đưa thiên nhiên hoang dã đến tận thềm nhà cho các cư dân khi tích hợp trong lòng VinWonders một Safari với những loài thú độc đáo như kangaroo, hổ, voi, sư tử, tê giác, hươu cao cổ, thú đồng cỏ, bò sát, các loài linh trưởng và vườn chim... Tại đây, trẻ em và gia đình sẽ có cơ hội tương tác cùng thú lành tại khu Kid Zoo, chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ với những người bạn rừng xanh. Thông qua những hoạt động gắn kết với thiên nhiên, các cư dân nhí sẽ được nuôi dưỡng tính thiện, tinh thần yêu thương và bảo vệ môi trường. Đây cũng là những tố chất không thể thiếu trên hành trình phát triển toàn diện, trở thành các công dân toàn cầu.

Chất sống Quý Tộc tại "tọa độ vàng" giữa các tiện ích thượng lưu

Kế cận vũ trụ giải trí VinWonders là phân khu Quý Tộc, cái tên đang được nhiều khách hàng săn đón trong số 11 phân khu của Thành phố Đảo Hoàng Gia. Đây là phân khu sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất, khi không chỉ ở cạnh VinWonders mà còn cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp quốc tế của đại đô thị như Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, Bến du thuyền cao cấp, sân golf 36 hố… Tọa độ vàng của phân khu vừa giúp thỏa mãn các nhu cầu vui chơi, giải trí, cân bằng cuộc sống của cư dân vừa mở ra cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn với tiềm năng tăng giá vượt trội cho các nhà đầu tư.

Học viện cưỡi ngựa Hoàng gia - thú chơi quý tộc châu Âu nằm kề phân khu Qúy Tộc

Không những thế, gia chủ của phân khu Quý Tộc còn sở hữu cho mình bãi tắm nước biển riêng ngay phía sau nhà. Đặc quyền xa xỉ vốn chỉ có ở các đảo tỷ phú thế giới nay được Vinhomes mang về Vũ Yên, kiến tạo nên chất sống thượng lưu ở Việt Nam. Mỗi ngày với cư dân tinh hoa nơi đây đều là một kỳ nghỉ dưỡng với trời xanh, cát trắng, nắng vàng, được thư giãn và tận hưởng biển xanh từ cửa sổ, trước thềm nhà, qua hàng hiên một cách an toàn và riêng tư.

Phân khu Quý Tộc còn là phân khu duy nhất sở hữu bộ đôi công viên mang âm hưởng Đông Dương và Nhiệt đới ngay trong nội khu, đó là Tonkin Park và Tropical Park với đầy đủ tiện ích như sân chơi trẻ em, công viên gym, BBQ, đường dạo bộ, vườn trà… Các tiện ích này kết hợp với hệ sinh thái xanh được bao bọc bởi ba dòng sông lớn xung quanh đảo tạo nên chất sống nghỉ dưỡng độc đáo, giúp gia chủ cân bằng thân - tâm - trí, tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Bức tranh cuộc sống nghỉ dưỡng đẳng cấp ở phân khu Quý Tộc càng trở nên hoàn hảo hơn nhờ lợi thế đắc địa của Vinhomes Royal Island khi tọa lạc ngay giữa trung tâm của Thành phố Cảng sôi động, chỉ 5 phút kết nối thẳng tới thành phố tương lai Thuỷ Nguyên; 10 phút đến thẳng trung tâm thành phố Cảng qua cầu Hoàng Gia; 40 phút di chuyển là đến Vịnh di sản Hạ Long; 60 phút tới Thủ đô Hà Nội... Các khoảng cách và thời gian được rút ngắn giúp chủ nhân của phân khu Quý Tộc có thể linh hoạt, tiện lợi kết hợp cuộc sống năng động với những phút giây nghỉ ngơi đắt giá.

Phối cảnh dãy shophouses của phân khu Quý Tộc nằm trên trục đường huyết mạch

Với tất cả ưu thế vượt trội trên, phân khu Quý Tộc không chỉ là chốn an cư đẳng cấp mà còn là một tài sản truyền đời vô giá, trong bối cảnh giới tinh hoa trong và ngoài nước đang tìm kiếm nơi an cư lý tưởng tại những quốc gia nhiệt đới an toàn và giàu tiềm năng như Việt Nam.