Số người chết ở Gaza cao hơn 41% so với số liệu ghi nhận

Số người thiệt mạng tại Gaza do Bộ Y tế Palestine ghi nhận do cuộc xung đột Israel - Hamas tính từ ngày 7/10/2023 đến hết tháng 6/2024 là 37.877. Tuy nhiên, nghiên cứu do The Lancet công bố cho thấy, khoảng 64.260 người tại Gaza thiệt mạng trong khoảng thời gian đó, cao hơn 41% so với dữ liệu Bộ Y tế Palestine ghi nhận. Số lượng người tử vong này tương đương 2,9% dân số Gaza trước xung đột, trong đó 59% là phụ nữ, trẻ em và người già.

Báo cáo nghiên cứu chỉ thống kê những người tử vong do chấn thương, không bao gồm những người tử vong do thiếu chăm sóc sức khỏe, lương thực, nước uống, hoặc sự lây lan của dịch bệnh, cũng như hàng nghìn người mất tích bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Thi thể của những người Palestine thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel được chôn tập thể tại Khan Younis, Gaza ngày 22/11/2023. (Ảnh: Reuters)

Số liệu thống kê của nghiên cứu dựa trên 3 nguồn khác nhau, bao gồm: số liệu từ Bộ Y tế Palestine cung cấp về các thi thể được xác định tại bệnh viện hoặc nhà xác; số liệu khảo sát trực tuyến, trong đó người Palestine báo cáo về cái chết của người thân; các cáo phó được đăng trên các nền tảng mạng xã hội và có thể xác minh được danh tính của người thiệt mạng. Phương pháp này từng được sử dụng để ước tính số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Guatemala, Kosovo, Peru và Colombia.

Bộ Y tế Palestine ngày 9/1 cho biết, đã có 46.006 người thiệt mạng sau hơn 15 tháng xung đột. Israel đã nhiều lần đặt câu hỏi về độ tin cậy của số liệu này, nhưng Liên Hợp Quốc đánh giá chúng đáng tin cậy.

Theo Cục Thống kê Trung ương Palestine (PCBS), kể từ khi xảy ra xung đột Israel - Hamas, khoảng 100.000 người Palestine đã rời khỏi Gaza, ít nhất 45.500 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 11.000 người khác mất tích. Theo đó, dân số Gaza đã giảm 6%, tương đương với 160.000 người.