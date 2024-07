Số phận èo uột một doanh nghiệp nổi tiếng, lương chủ tịch chỉ 6 triệu đồng

Sa thải hơn 1.800 lao động

HĐQT Công ty CP Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) vừa bầu ông Lê Văn Hùng - thành viên HĐQT độc lập giữ chức Chủ tịch HĐQT GMC - nhiệm kỳ 2024 - 2029, kể từ ngày 5/7.

Ông Lê Văn Hùng năm nay 49 tuổi, là cử nhân Kế toán. Từ tháng 5/2021 đến nay, ông Hùng giữ chức thành viên HĐQT độc lập của Garmex sau khi được Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải - cổ đông lớn sở hữu 15,86% vốn của GMC đề cử.

Nhà máy của Công ty CP Garmex Sài Gòn.

Ông Hùng còn được giới thiệu là Giám đốc Tài chính của Công ty CP Transimex (mã chứng khoán: TMS) từ năm 2018 đến nay. Ngoài ra, ông Hùng cũng đang làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành (mã chứng khoán: BSC), thành viên HĐQT tại Công ty CP Thủy Đặc Sản (mã chứng khoán: SPV), Công ty CP Vinafreight (mã chứng khoán: VNF), Công ty CP Giao nhận Vận tải miền Trung (mã chứng khoán: VMT), Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNG), thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex - mã chứng khoán: CLX).

Hội đồng quản trị Garmex nhiệm kỳ 2024-2029 hiện có 4 thành viên từ nhiệm kỳ cũ là các ông Lê Văn Hùng, Nguyễn Việt Cường, Bùi Minh Tuấn, Nguyễn Trần Anh Minh và 1 thành viên mới là bà Nguyễn Thị Diễm My do Công ty CP Dệt may Gia Định (Giditex) đề cử.

Đầu tháng 7, Ban kiểm soát Garmex nhiệm kỳ 2024-2029 cũng có thành viên mới là ông Từ Vĩ Trí cùng hai thành viên cũ là ông Mai Thanh Tol và bà Trần Thị Thu Yến.

Về kế hoạch trả thù lao năm 2024, Chủ tịch HĐQT Garmex dự kiến nhận 6 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT nhận 5 triệu đồng/người/tháng. Ban Kiểm soát gồm: Trưởng ban sẽ nhận 4 triệu đồng/tháng, thành viên nhận 2,4 triệu đồng/người/tháng.

Garmex Sài Gòn từng là công ty dệt may xuất khẩu hàng đầu tại TPHCM, quy mô hàng ngàn lao động nhưng đã cắt giảm hơn 1.800 người và chỉ giữ lại 35 người vào cuối năm 2023 khi tiếp tục ngập trong thua lỗ.

Liệu có thoát bĩ cực?

Garmex Sài Gòn từng là một doanh nghiệp may mặc nổi tiếng tại TPHCM với hơn 20 năm hoạt động. Công ty được thành lập năm 1976, được cổ phần hóa vào năm 2004 và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) từ năm 2006.

Garmex Sài Gòn từng có hơn 4.000 công nhân làm việc nhưng hiện chỉ còn 34 người.

Với 5 nhà máy có tổng diện tích hơn 10 ha và 70 dây chuyền sản xuất, Garmex Sài Gòn là một trong những nhà sản xuất hàng may mặc có thị phần lớn, làm việc với nhiều thương hiệu quốc tế. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, doanh nghiệp này có hơn 4.000 công nhân làm việc, doanh thu hàng năm đạt hàng nghìn tỷ đồng và lợi nhuận lên đến hơn trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2022, doanh số của công ty sụt giảm tới 93% so với năm trước đó và lần đầu tiên GMC báo lỗ. Do năng suất thấp nên doanh thu không đủ bù đắp chi phí. Doanh nghiệp này mạnh tay cắt giảm nhân sự trên quy mô lớn và tạm ngưng sản xuất từ tháng 5/2023 để giảm thiểu thiệt hại.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng số lao động của Garmex Sài Gòn chỉ còn 35 người, giảm 2.066 lao động so với năm 2022. Tính chung trong hai năm 2022 - 2023, có khoảng 3.775 lao động bị mất việc ở Garmex Sài Gòn. Riêng quý IV/2023, doanh nghiệp này cắt giảm đến 1.947 người.

Năm 2023, Garmex Sài Gòn báo lỗ gần 52 tỷ đồng, có giảm so với mức lỗ 85 tỷ đồng năm 2022. Tính đến cuối năm 2023, Garmex Sài Gòn lỗ lũy kế hơn 73 tỷ đồng. Năm 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 50,5 tỷ đồng và lãi ròng 40 tỷ đồng. Quý I năm nay, công ty có lãi hơn 1 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 21 tỷ đồng).

Hiện tại, công ty đang toàn lực thanh lý tài sản. Ngành nghề chính là dệt may vẫn chưa có đơn hàng. Garmex Sài Gòn đã có nhiều đợt chào bán tài sản không sử dụng nhưng phần lớn đều không bán được.

Cụ thể, sau 8 lần thông báo chào giá, lô gồm 6 xe tải và 3 xe ô tô của Garmex Sài Gòn với tổng giá khởi điểm khoảng 3 tỷ đồng vẫn không có người đăng ký tham gia. Lô máy may, gồm 489 cái của Công ty TNHH May Tân Mỹ và 355 cái của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam cũng có 5 lần chào bán thất bại kể từ đầu năm 2024. Cả hai doanh nghiệp này đều là công ty con do Garmex sở hữu 100%.

Nhà máy của Garmex Sài Gòn tại tỉnh Quảng Nam.

Tương tự, 3 lô máy cắt tự động ghi nhận tới 6 lần chào bán giá cạnh tranh bất thành dù đã hạ giá khởi điểm từ hơn 7,5 tỷ đồng xuống gần 6,2 tỷ đồng.

GMC cũng có kế hoạch chuyển nhượng thửa đất hơn 5 ha tại xã Hắc Dịch (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và thửa đất 2,6 ha tại cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Tại đại hội cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo Garmex Sài Gòn cho biết, nếu không tái cấu trúc, công ty có thể lỗ gấp đôi. Đến gần cuối quý I/2023, công ty mới tiến hành tái cấu trúc, lỗ chủ yếu do chi phí liên quan tái cấu trúc như hỗ trợ người lao động, chi phí khấu hao thiết bị máy móc... nhưng năm nay phần chi phí này sẽ giảm nhiều.

Năm 2024, Garmex Sài Gòn sẽ quyết liệt thực hiện 2 nhiệm vụ chính, gồm thanh lý tài sản không sử dụng và thu hồi công nợ từ đối tác. Nếu thị trường thuận lợi, công ty thanh lý tài sản thành công, chuyển thành tiền và sẽ tạo ra nguồn lực rất lớn.