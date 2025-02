Sợ rơi vào khủng hoảng vì mất khí đốt Nga, Đức sốt sắng tìm cách tăng nguồn cung nhưng vẫn không chịu nổi 'giá cắt cổ'

Trading Hub Europe (THE), đơn vị giám sát và điều phối thị trường khí đốt Đức, đã cân nhắc về việc cung cấp các khoản trợ cấp cho các nhà cung cấp vào tháng trước. Động thái này đang nhận được nhiều sự chú ý của thị trường. Tuy nhiên, THE vẫn chưa tiết lộ chi tiết kế hoạch sau khi thông tin này khiến giá năng lượng biến động mạnh.

Torsten Frank, giám đốc điều hành của THE, cho biết hiện chưa có quyết định chính thức về vấn đề này. Ông nói thêm rằng THE vẫn đang đàm phán với các cơ quan quản lý và có thể sẽ thực hiện một số cuộc thảo luận sâu hơn về thời điểm đưa ra khoản hỗ trợ này.

Mục tiêu của thực hiện khoản trợ cấp là giúp Đức tăng khả năng tích trữ nhiên liệu kịp cho mùa đông năm sau ở thời điểm nguồn cung đang bị thắt chặt.

Thông thường, các công ty giao dịch sẽ tích trữ khí đốt trong khi thời tiết ấm hơn do nhu cầu và giá thấp hơn. Song, gần đây, các hợp đồng năng lượng giao vào mùa hè có giá cao hơn so với hợp đồng giao vào mùa đông năm sau. Do đó, việc tích trữ đang trở nên tốn kém hơn.

Trong khi đó, việc duy trì lượng nhiên liệu dự trữ lớn đang là vấn đề cấp bách với an ninh năng lượng của châu Âu, kể từ khi mất gần như tư toàn bộ dòng chảy khí đốt từ Nga vào năm 2022. Khí đốt Nga đóng vai trò quan trọng trong việc giúp EU ứng phó với nhu cầu tăng đột biến trong mùa lạnh.

Công suất lưu trữ khí đốt của Đức đạt mức cao nhất ở châu Âu nhưng hiện tại các kho này chỉ còn đầy 49%, giảm so với mức 72% cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu từ Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu cho thấy. Thời tiết mùa đông lạnh giá đã thúc đẩy nhu cầu và đẩy giá khí đốt trong tháng 1 tại châu Âu lên gần mức cao nhất trong 2 năm, trong bối cảnh các kho lưu trữ bị rút cạn nhanh hơn so với những mùa đông gần đây.

Để thúc đẩy việc tăng tích trữ khí đốt và đáp ứng các mục tiêu, THE đang thảo luận về việc trợ cấp cho các nhà cung cấp ở thời điểm giá có sự chênh lệch lớn. Thông báo về các cuộc thảo luận được đưa tin vào tháng 1 đã khiến giá khí đốt càng biến động mạnh, vì động thái này cho thấy hợp đồng khí đốt giao vào mùa hè vẫn được mua dù giá cao hơn.

Ông Frank giải thích rằng tình trạng giá chênh lệch đã xảy ra từ trước. Ngoài ra, ông cũng cho biết thêm cũng có khả năng khoản tiền hỗ trợ sẽ không được đưa ra.

Tham khảo Reuters