Lộ diện 4 "ông lớn" năng lượng tái tạo Thái Lan đang gặp khó khăn tại Việt Nam, có tập đoàn với 8 dự án trải khắp miền Nam

Bộ Công thương vừa thành lập Tổ công tác nhằm trao đổi, làm việc với các nhà đầu tư Thái Lan để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Ông Trần Hoài Trang, Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) được cử làm Tổ trưởng.

Cụ thể, có 4 nhà đầu tư Thái Lan đã đầu tư vào 16 dự án điện gió và điện mặt trời đang gặp khó khăn, chiếm hơn 43% công suất của các dự án điện gió, điện mặt trời thuộc sở hữu nước ngoài.

Super Energy Corporation PCL

Super Energy Corporation PCL là nhà đầu tư Thái Lan có nhiều dự án năng lượng tái tạo bị ảnh hưởng nhất, với 8 dự án, tổng công suất gần 687MW.

Theo thông tin trên website của công ty này, năm 2017, Super Energy Corporation mở rộng đầu tư vào ngành năng lượng xanh của Việt Nam, cụ thể là điện gió và điện mặt trời, với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường năng lượng tái tạo trong nước và trở thành nhà sản xuất hàng đầu ASEAN.

Các dự án của công ty này đang triển khai gồm điện gió HBRE Chu Phong (Gia Lai), điện gió Đắk Song (Đắk Nông), điện gió HBRE An Thọ và điện mặt trời Thịnh Long tại Phú Yên, điện mặt trời Sinenegy (Ninh Thuận), điện mặt trời Bình An, Phan Lâm (Bình Thuận), điện gió Sóc Trăng, điện mặt trời Lộc Ninh 1, 2, 3 (Bình Phước), điện mặt trời Văn Giáo 1,2 (An Giang).

Tập đoàn B.Grimm Renewable

Tập đoàn này hiện đang đầu tư nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội với công suất: 214,16 MWp. Đây là nhà máy điện mặt trời lớn nhất miền Trung và là nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại tỉnh Phú Yên. Dự án được hợp tác đầu tư bởi Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, B.Grimm Renewable Power 2 Company Limited (80% vốn) và SEP International Netherlands B.V. (15% vốn).

Dự án thứ 2 là nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng 2, công suất: 240 MWp ở tỉnh Tây Ninh.

B.Grimm Renewable là một nhánh của B.Grimm Power Public Company Limited, một trong những công ty năng lượng hàng đầu Thái Lan. Công ty tập trung vào phát triển, tài trợ, xây dựng và vận hành các nhà máy điện mới.

Tính đến năm 2018, B.Grimm Power sở hữu và vận hành hơn 20 nhà máy điện tại Thái Lan, 4 tại Lào và 1 tại Việt Nam. Công ty chú trọng vào sản xuất năng lượng sạch và tái tạo, bao gồm các nhà máy điện gió, điện mặt trời và thủy điện.

Tập đoàn Gulf Energy Development Public Company Ltd

2 dự án năng lượng tạo tập đoàn này đầu tư đang bị ảnh hưởng có tổng công suất 98 MW.

Gulf Energy Development là một trong những công ty năng lượng lớn nhất Thái Lan, chuyên về phát triển và vận hành các dự án điện khí và năng lượng tái tạo.

Công ty đã mở rộng hoạt động ra quốc tế, đặc biệt tại Việt Nam, thông qua việc hợp tác với Tập đoàn Thành Thành Công. Từ năm 2018, Gulf Energy Development đã nắm giữ cổ phần tại các dự án Nhà máy điện mặt trời TTC 1 và 2 tại Tây Ninh.

Tập đoàn Gunkul Engineering Public Company Ltd

Tập đoàn hiện đang có 4 dự án bị ảnh hưởng, tổng quy mô 160 MW.

Gunkul Engineering được thành lập năm 1982, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện. Từ năm 2010, công ty chuyển hướng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo và nhanh chóng mở rộng quy mô.

Gunkul hiện là một trong những công ty hàng đầu Thái Lan trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cung cấp các giải pháp tích hợp về hệ thống và thiết bị điện. Công ty đã thực hiện các dự án điện mặt trời và điện gió tại Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia và Việt Nam.

Nhiều dự án năng lượng gặp khó khăn do chưa đàm phán được giá với EVN.

Bộ Công thương cho biết Tổ công tác sẽ trao đổi, làm việc với các nhà đầu tư Thái Lan để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trên tinh thần hài hoà lợi ích và chia sẻ rủi ro

Quyết định thành lập tổ công tác được đưa ra sau khi cuộc đàm phán giữa Công ty mua bán điện (EVN-EPTC) với gần 80 doanh nghiệp là chủ đầu tư điện gió và điện mặt trời trong bối cảnh nhóm các doanh nghiệp này đã đồng loạt gửi đơn kiến nghị khẩn cấp lên Chính phủ về việc không được hưởng cơ chế giá ưu đãi (FIT) và nguy cơ bị hồi tố giá bán điện.

Tại buổi đối thoại, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Mua bán điện (EPTC) đã đưa ra đề xuất tạm thời, theo đó, các dự án đang áp dụng giá FIT1 (9,35 US cent/kWh) nhưng có ngày chứng nhận nghiệm thu hoàn thành (CCA) sau thời điểm hết hiệu lực của Quyết định giá FIT1, nhưng vẫn trong thời hạn của Quyết định giá FIT2 (7,09 US cent/kWh), sẽ được tạm tính theo giá FIT2.

Trường hợp các dự án áp dụng FIT1 hoặc FIT2 nhưng có ngày CCA sau khi Quyết định giá FIT2 hết hiệu lực thì sẽ áp dụng mức giá "các dự án chuyển tiếp" (1.184,9 đồng/kWh).

Tuy nhiên, các nhà đầu tư chưa đồng tình, cho rằng vướng mắc về chứng nhận nghiệm thu hoàn thành không phải do lỗi của doanh nghiệp.