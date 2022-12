So sánh Messi và Mbappe ở tuổi 23: Mbappe vượt trội!

Thành tích cá nhân của Mbappe trội hơn Messi ở cùng độ tuổi

Messi sinh ngày 24/6/1987. Ở độ tuổi 23 vào năm 2010, Messi đã là ngôi sao hàng đầu thế giới khi giúp Barcelona đoạt cú ăn 3 lần đầu tiên trong lịch sử (2009) và đoạt Quả bóng vàng cùng năm.

Theo thống kê của Transfermarkt , Messi ở thời điểm đó đã thi đấu tổng cộng 269 trận đấu trong sự nghiệp, ghi 180 bàn thắng và kiến tạo 82 bàn khác. Tính riêng ở ĐTQG, Messi khoác áo tuyển Argentina 57 lần và ghi 17 bàn thắng.

Cộng thêm các danh hiệu cá nhân và danh hiệu với Barcelona, Messi đã bắt đầu được so sánh với các biểu tượng bóng đá thế giới như Pele, Maradona khi mới 23 tuổi. Sự nghiệp mà anh có ở độ tuổi này là niềm mơ ước của hầu hết các cầu thủ khác.

Tuy nhiên, Kylian Mbappe thậm chí có thành tích đáng kinh ngạc hơn. Tiền đạo người Pháp sinh ngày 20/12/1998. Tính đến năm 23 tuổi, Mbappe đã chơi tổng cộng 302 trận, ghi 222 bàn thắng và kiến tạo 111 bàn khác. Anh cũng vượt trội ở ĐTQG, với 65 trận đấu và 33 bàn thắng cho tuyển Pháp.

Ở cùng độ tuổi, Mbappe ghi nhiều hơn Messi 42 bàn thắng. Không những vậy, tiền đạo tưởng như thi đấu cực kỳ cá nhân này cũng kiến tạo nhiều hơn Messi đến 29 lần. Riêng ở ĐTQG, Mbappe ghi bàn gần gấp đôi so với Messi ở tuổi 23.

Bảng so sánh thành tích của Messi và Mbappe ở tuổi 23

Hiện tại, Mbappe vẫn còn những danh hiệu chưa giành được như Messi, bao gồm Champions League, Quả bóng vàng và The Best. Tuy nhiên, anh lại cùng tuyển Pháp vô địch World Cup từ năm 19 tuổi. Nếu giúp Les Bleus đánh bại Argentina của Messi trong trận chung kết World Cup 2022 , Mbappe nhiều khả năng sẽ thâu tóm cả The Best 2022 và Quả bóng vàng 2023.