So sánh trình độ ngoại ngữ của Kỳ Duyên và Thanh Thủy: Người "nuốt mic", người “né mic”

Vào ngày 29/10 vừa qua, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Huỳnh Thị Thanh Thủy lần lượt lên đường đến Mexico và Nhật Bản để tham gia 2 cuộc thi Miss Universe và Miss International 2024. Thời gian qua, hành trình chinh chiến của các người đẹp đều nhận được sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, Kỳ Duyên tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội vì khả năng nói tiếng Anh ấp úng bập bẹ. Người đẹp sinh năm 1996 lộ rõ sự lúng túng khi bất ngờ được phía đài truyền hình phỏng vấn. Kỳ Duyên nói trên sóng: “Hello everyone. Yes. I really love you guys. I like Mexico. I love people in Mexico. I love the Mexican food. Yes. Really delicious” (Tạm dịch: Xin chào tất cả mọi người. Tôi thật sự yêu các bạn. Tôi thích Mexico. Tôi yêu con người ở Mexico. Tôi yêu đồ ăn Mexico. Thật sự rất ngon).

Kỳ Duyên vướng ý kiến trái chiều khi nói tiếng Anh bập bẹ tại Miss Universe 2024

Người đẹp sinh năm 1996 chỉ nói được những câu tiếng Anh đơn giản

Là hai người đẹp đại diện Việt Nam đều đang chinh chiến tại cuộc thi quốc tế, Kỳ Duyên và Thanh Thủy được cư dân mạng đem ra so sánh. Trong khi Kỳ Duyên nói tiếng Anh còn lộ rõ sự ấp úng thì người đẹp sinh năm 2002 lại được đánh giá cao hơn.

Trong clip phỏng vấn tại cuộc thi Miss International 2024, Thanh Thủy tự tin chia sẻ trước ống kính máy quay: "Tôi là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên tham gia Hoa hậu Quốc tế. Đến với cuộc thi này trước đây là Á hậu 1 hoặc Á hậu 2. Tôi cảm thấy rất vinh dự". Ở một livestream khác, người đẹp sinh năm 2002 còn tự tin trò chuyện, giao lưu vui vẻ cùng với các đại diện nước khác. Thanh Thủy được đánh giá đang có phần thể hiện khá tốt tại cuộc thi Miss International 2024.

Thanh Thủy thể hiện lưu loát, tự tin khi được phỏng vấn tại Miss International 2024

Cô ghi điểm khi thoải mái chia sẻ trước ống kính máy quay

Người đẹp sinh năm 2002 livestream giao lưu, trò chuyện với các người đẹp nước khác

Miss Universe 2024 quy tụ hơn 120 người đẹp đại diện cho quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là đấu trường nhan sắc hấp dẫn, có chất lượng thí sinh nổi bật và mang tính cạnh tranh rất cao. Miss Universe 2024 diễn ra tại Mexico, bán kết và chung kết của cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 14/11 và 16/11.

Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi, Kỳ Duyên chia sẻ về kỳ vọng ở Miss Universe 2024: "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trước đó, nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ rất khó khăn trong quá trình chuẩn bị này. Nhưng hiện tại, tôi có gia đình, có tổ chức Miss Universe Vietnam, rất nhiều khán giả bên cạnh san sẻ. Tôi nghĩ khi đến Mexico để tham gia Miss Universe thì tôi đã là phiên bản tôi nhất của chính mình, hy vọng tôi sẽ mang về thành tích tốt nhất cho Việt Nam".

Bán kết và chung kết của cuộc thi Miss Universe dự kiến tổ chức vào ngày 14/11 và 16/11

Miss International là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, tổ chức lần đầu năm 1960, diễn ra hàng năm ở Nhật Bản. Chung kết mùa giải thứ 62 diễn ra vào ngày 12/11 tại Tokyo. Andrea Rubio, người Venezuela, sẽ trao vương miện cho tân hoa hậu.

Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên được đơn vị nắm bản quyền cử tham gia Miss International