01-10-2025 - 08:23 AM | Xã hội

Người dân cả nước có thể chuyển khoản ủng hộ đồng bào vùng lũ sau bão số 10 Bualoi đến Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố.

Bão số 10 Bualoi đi qua đã để lại thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản ở nhiều tỉnh thành. Đặc biệt, dù bão đã qua nhưng lũ quét, ngập lụt, những hư hại về tài sản… vẫn khiến nhiều người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều gia đình vẫn đang "oằn mình" khắc phục hậu quả.

Khắp các tỉnh miền Trung cũng như miền núi phía Bắc, hàng nghìn người dân đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề. Tại các địa phương, nhiều hộ dân đang bị cô lập trong nước lũ, liên tục chia sẻ thông tin cần giúp đỡ lên mạng xã hội. 

Vì vậy, điều cấp thiết nhất ở thời điểm hiện tại không chỉ là thức ăn, lương thực, nước uống mà còn cả những vật phẩm như xuồng, phao cứu hộ... và hơn ai hết là cả nhân lực để giúp đỡ người dân vùng lũ thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo và phần nào vơi bớt khó khăn. 

Dù hiện tại Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vẫn chưa công bố số tài khoản chính thức để quyên góp cho đồng bào chịu thiệt hại do bão số 10 Bualoi, tuy nhiên, trên fanpage chính thức của mình, MTTQ đã đưa ra bình luận dưới các bài đăng khi nhận được các thắc mắc từ người dân về cách thức ủng hộ.

Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi- Ảnh 1.

Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Theo đó, các cá nhân, đơn vị có thể gửi số tiền tài trợ đến Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương thông qua 3 cách sau:

  1. Thông qua tài khoản VNĐ tại ngân hàng:

Tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương; 

STK: V999 tại Sở giao dịch, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Tài khoản tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Tên tài khoản: Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương; 

STK 1000001000171717 tại Sở giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội.

  1. Tài khoản VNĐ tại Kho bạc Nhà nước:

Tên tài khoản: Quỹ “Vì người nghèo” Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; STK: 3761.0.9054386.91046

  1. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt tại Phòng Kế hoạch - tài chính, Văn phòng cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) SĐT: 0243.928.8480

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc cũng cho biết, người dân cũng có thể ủng hộ qua số tài khoản của Ban Cứu trợ Trung ương - Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ TW

Số Tài khoản: 9999992025 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Số tài khoản quyên góp ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Bualoi- Ảnh 2.

Đây cũng là số tài khoản được nhiều người dân cùng các nghệ sĩ chuyển khoản quyên góp ủng hộ cho đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 10 đến thời điểm hiện tại.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

