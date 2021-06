Số tiền ủng hộ của loạt sao Vbiz cho quỹ Vaccine được công khai minh bạch trên web, ai cũng tra cứu được!

Tối 5/6, Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 chính thức ra mắt tại Hà Nội, các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp trực tiếp cho Quỹ theo nhiều hình thức. Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ, tổng số tiền ủng hộ đến 17h00 ngày 27/6/2021 là 7,716tỷ VND.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng cũng tiên phong đóng góp, kêu gọi số tiền hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng. Từ danh sách được công khai trên cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước Việt Nam, có thể thấy hàng loạt nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách đóng góp là: ca sĩ Mỹ Lệ ủng hộ 500 triệu đồng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên tài khoản là Huỳnh Minh Hưng) góp 500 triệu đồng, Mỹ Tâm (nội dung chuyển khoản là Ca sĩ Mỹ Tâm) ủng hộ 300 triệu đồng, vợ chồng ca sĩ Mỹ Dung 300 triệu đồng, Phi Nhung 100 triệu đồng, S.T Sơn Thạch (tên tài khoản Nguyễn Cao Sơn Thạch) 100 triệu đồng, ca sĩ Đan Trường 50 triệu đồng, ca sĩ Anh Tú 30 triệu đồng,...

Số tiền đóng góp của cách mạnh thường quân được sắp xếp rõ theo ngày tháng, thông tin người gửi. Tuy nhiên do nhiều nghệ sĩ gửi thông qua tài khoản của quản lý, người thân nên danh sách này có thể vẫn chưa hiển thị rõ hết.

Danh sách từ BQL Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 được công khai minh bạch, có sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Ca sĩ Mỹ Lệ, Phi Nhung, S.T, Đàm Vĩnh Hưng,... đều có mặt trong danh sách được công khai trên cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 300 triệu đồng

Ca sĩ Mỹ Lệ ủng hộ 500 triệu đồng

Ca sĩ S.T Sơn Thạch ủng hộ quỹ 100 triệu đồng... Ngoài ra còn rất nhiều nghệ sĩ khác cũng đóng góp vài quỹ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 góp phần chung tay cùng nhà nước chống dịch

Đặc biệt, sau vụ lùm xùm liên quan đến chuyển tiền từ thiện đã có bằng chứng ca sĩ Vy Oanh thực tế có đóng góp vào quỹ Vaccine vào ngày 31/5 với tên tài khoản là Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tên thật của Vy Oanh)

Trên thực tế, dưới đây là danh sách các nghệ sĩ đã công bố đã đóng góp vào quỹ vaccine Covid-19. Có thể các nghệ sĩ đóng góp dưới nhiều hình thức khác nhau, có trường hợp mang đến tận các điểm nhận quyên góp và đưa tiền mặt không nằm trong danh sách chuyển khoản nêu trên:

MC Quyền Linh: 2,2 tỷ đồng (tiền mặt)

Việt Hương: 200 triệu đồng

Hà Anh Tuấn: 500 triệu đồng

Trấn Thành: 1,1 tỷ đồng

Thuỷ Tiên - Công Vinh: Không công bố

Cường Đô La - Đàm Thu Trang: 500 triệu đồng

Dàn Hoa hậu Việt Nam: 100 triệu đồng

Đen Vâu: Không công bố

Thu Hoài: 200 triệu

S.T Sơn Thạch: 100 triệu đồng

Lê Âu Ngân Anh: 100 triệu đồng

Đan Trường: 50 triệu đồng

Xuân Bắc - Hoàng Bách: Kêu gọi 345 triệu đồng

Vy Oanh: Không công bố

Salim, Lân Nhã cùng nhiều nghệ sĩ khác

MC Quyền Linh từng mang hơn 2 tỷ tiền mặt đến góp vào quỹ mua Vaccine cho người nghèo

1 loạt các nghệ sĩ cũng đóng góp vào Quỹ Vaccine nhưng trực tiếp đến tận địa điểm nhận hỗ trợ hoặc thông qua người thân cận

Người dân trong và ngoài nước có thể tham gia tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện thông qua các kênh dưới đây:

Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước cho Quỹ vaccine phòng COVID-19:

a) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR)

b) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội:

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR)

c) Thông qua cổng 1400; hãy soạn: Covid NK gửi 1408, trong đó N là số bất kỳ, K thể hiện là đơn vị nghìn đồng. Mỗi tin nhắn quý vị đóng góp 1.000 đồng nhân N lần. Chi tiết liên hệ 19001530, nhánh 6 (1.000đ/p) hoặc truy cập http://1400.vn.

Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:

- Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019

- Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR)

- Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi branch - 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam

- Swift code: BIDVVNVX

Ảnh: Facebook nhân vật, sưu tầm